Dans le podcast Vox Conversations, Sean Illing et Jamil Smith présentent un nouveau type d’émission d’interviews

Le 12 juillet, nous lançons un nouveau podcast chez Vox qui essaie de faire le « interview show » un peu différemment. Hébergé par Sean Illing et Jamil Smith — qui promettent de ne pas se référer à eux-mêmes à la troisième personne après cela — Vox Conversations explorera de grandes idées et des questions difficiles avec les personnes les plus fascinantes que nous puissions trouver.

Nous voulons que Vox Conversations soit une maison pour des discussions honnêtes sur tout, de la relation entre la démocratie et le fascisme aux psychédéliques et à la santé mentale à l’intersection du sport, de la politique et de la culture. Quel que soit le sujet, nous participerons à la conversation chaque semaine, poussant nos invités à un véritable engagement, sans faux-semblant ni conneries. Nous avons tous les deux des points de vue solides et vous l’entendrez, mais vous entendrez également des tentatives pour sonder, pas pour prêcher, et pour rechercher une compréhension mutuelle là où nous pouvons la trouver.

Nous pensons qu’une bonne conversation est ouverte, authentique et laisse place aux surprises. Pour apprendre quoi que ce soit, vous devez être conscient de ce qui est dit, et vous devez être prêt à être changé par cela. C’est facile à faire lorsque vous parlez à quelqu’un avec qui vous êtes d’accord. C’est beaucoup plus difficile à faire quand c’est quelqu’un avec qui vous n’êtes pas d’accord, ou peut-être même avec lequel vous vous méfiez.

Si nous faisons quelque chose sur cette émission, nous espérons que cela créera au moins un espace pour ce genre de dialogue. Nous ferons des erreurs ; nous creuserons des trous dans les orthodoxies libérales et conservatrices, et nous espérons finalement remettre en question les hypothèses les plus profondes que nous et notre public avons sur le monde. Mais le but de l’émission sera toujours de creuser les idées derrière une question donnée, pas de « gagner » un débat.

Le premier épisode, le lundi 12 juillet, présente Sean en conversation avec l’écrivain de l’Atlantique Elizabeth Bruenig, discutant du pardon et de la cruauté performative à l’ère des médias sociaux. Nous expliquons pourquoi il n’est pas seulement si difficile de pardonner, mais aussi pourquoi notre société manque d’une histoire cohérente pour nous dire comment une personne qui a fait un faux pas public peut se racheter.

Vous entendrez notre deuxième épisode, mettant en vedette Jamil et l’auteur Kiese Laymon le jeudi 15 juillet. Les deux discutent de l’écriture à travers les traumatismes raciaux et familiaux et, en référence au roman récemment réédité de Laymon, Long Division, expliquent ce que signifie une entité complexe subit une révision – qu’il s’agisse d’une œuvre littéraire ou d’États-Unis encore loin d’être parfaits.

Dans les semaines à venir, vous entendrez des conversations avec Bill Maher sur le « politiquement correct », Michael Pollan sur les drogues et la nature de la conscience, Larry Krasner sur le travail des procureurs progressistes à Philadelphie, et bien d’autres.

De nouveaux épisodes de Vox Conversations sortiront tous les lundis et jeudis. Suivez-nous maintenant sur Apple Podcasts, Spotify ou partout où vous écoutez des podcasts.