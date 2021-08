Dans le premier regard étendu sur Spencer, Kristen Stewart livre un regard dramatique sur une princesse Diana en difficulté

in

Comme vous l’avez peut-être compris, ce n’est pas un moment de Spencer qui présente beaucoup d’action, mais c’est en partie ce qui fait que la performance de Kristen Stewart se démarque. Ce n’est pas un match criard, et il n’y a pas beaucoup de rythme dramatique autour; elle télégraphie simplement ses émotions à travers son discours et son langage corporel, et l’impression que cela fait est impressionnante. La scène ne nous a fourni qu’un bref aperçu de ce à quoi s’attendre du film, mais nos attentes sont maintenant élevées.