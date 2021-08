Dans le profil du NYT, Andrew Cuomo est juste Trump démocrate 10z viral

Un nouveau profil du gouverneur de New York en disgrâce Andrew Cuomo dans le New York Times brosse le portrait d’un homme qui est né dans une dynastie de droit et a vécu dans l’ombre d’un père « impitoyable » envers lequel il ne pourrait jamais vivre à la hauteur, un homme qui n’a pas d’amis et que « personne n’a jamais aimé » – un tyran « calculé et condescendant ».

En gros, c’est Donald Trump.

L’année dernière, Cuomo a temporairement gagné des éloges nationaux pour s’être présenté comme l’anti-Trump face à une pandémie mondiale. Ceux d’entre nous qui vivent en dehors de New York l’ont remarqué parce que sa personnalité pragmatique et proactive était tout ce que nous n’obtenions pas de nos dirigeants fédéraux. Mais quelle est cette grande citation de Marian Keyes ? “Les choses que nous n’aimons pas le plus chez les autres sont les caractéristiques que nous aimons le moins en nous-mêmes.” Cuomo et Trump ont peut-être semblé opposés, mais en réalité, ils étaient les deux faces d’une même pièce.

Le profil a été écrit par Miriam Pawel, qui fait des reportages sur Cuomo et son père, l’ancien gouverneur Mario Cuomo, depuis 1983. Elle décrit les similitudes entre les deux hommes. « Tous deux étaient des concurrents impitoyables, sujets à l’intimidation. Tous deux étaient des maniaques du contrôle, enclins à faire confiance à très peu de personnes en dehors d’un petit cercle de confidents », écrit-elle.

Mais, écrit-elle, “les différences entre les deux hommes étaient aussi apparentes que leurs similitudes”. Une grande partie du profil de Pawel m’a rappelé les mémoires de Mary Trump, qui ont donné des informations horribles sur sa famille, décrivant un patriarche (Fred Trump) qui a offert à ses fils une entrée immédiate dans un monde de privilèges et d’opportunités, mais leur a également inculqué un complexe d’infériorité fondamental. .

Voici quelques citations clés/brûlures malades sur Cuomo tirées de l’œuvre de Pawel :

Les coudes acérés de Mario Cuomo sur le terrain de basket et la gymnastique verbale pugilistique étaient enveloppés de complexité morale, de poids intellectuel et de questionnement jésuitique. Son fils ne présentait aucune de ces qualités. Il avait hérité de l’esprit de compétition féroce de son père, gagnant à tout prix, sans humanité ni introspection.

Tout comme Trump, la chose la plus importante au monde est d’atteindre le pouvoir exclusivement pour le pouvoir. Cuomo, écrit Pawel, “a été façonné dans le creuset de la carrière de son père et s’est lié à son père avec une arrogance qui n’a jamais faibli lorsqu’il est passé de directeur de campagne de 24 ans au bureau auquel il se sentait autorisé”.

Andrew Cuomo a adopté les cadences de son père, parlant souvent dans des rythmes qui évoquaient les phrases de marque de son père. Mais les mots n’ont jamais été mémorables.

Trump aussi voulait être comme son père, mais il est impossible d’avoir beaucoup de substance lorsque votre seule force motrice est d’être une version plus réussie de la personne dont vous avez toujours existé dans l’ombre.

“Le problème avec Cuomo, c’est que personne ne l’a jamais aimé”, a déclaré Richard Ravitch au journaliste du Times Shane Goldmacher. “Ce n’est pas une personne gentille et il n’a pas de vrais amis.”

C’est juste Trump, pour un T.

Chacun de ces deux hommes a quitté ses fonctions “comme il est arrivé”: “convaincu de sa capacité à intimider son chemin vers une nouvelle victoire bouleversée”.

Les deux hommes ont quitté leur emploi dans la plus grande honte, et tous deux ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour garder un pied dans la porte, espérant qu’ils pourraient intimider leur retour au pouvoir.

Cuomo s’est positionné comme l’opposé de Trump, mais ils ne pourraient vraiment pas être des hommes plus similaires.

(via NYT, image : Spencer Platt/.)

