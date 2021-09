Dans le redécoupage, grand mot pour les grandes villes dans le bilan de puissance CC ⋆ .

Au fur et à mesure que le muscle politique va, plus gros ne veut pas toujours dire mieux. Il suffit de demander à New York, Los Angeles et Chicago tous les quatre ans, quand ces villes deviennent pour la plupart des blips non pertinents sur la carte du Collège électoral.

Mais alors que le redécoupage du Congrès est en cours, certaines des villes les plus peuplées du pays jouent un rôle de premier plan dans la refonte de l’équilibre des pouvoirs à Washington. Et c’est une bonne nouvelle pour les démocrates.

La croissance robuste dans les bastions libéraux de New York et de la métropole de Chicago est sur le point de donner un avantage aux démocrates alors que leurs cartes politiques sont redessinées pour s’adapter aux changements de population au cours de la dernière décennie. Alors que New York et l’Illinois perdent des sièges au Congrès, leurs booms urbains signifient que les districts nouvellement dessinés sont susceptibles de favoriser les démocrates, ajoutant au total national du parti et compensant les pertes probables ailleurs.

En ce 21 mars 2021, les gens profitent du temps ensoleillé et d’une vue sur les toits de Manhattan depuis le front de mer de Brooklyn à New York. (AP Photo/Seth Wenig, dossier)

New York en particulier donne de l’espoir aux démocrates. La ville la plus peuplée des États-Unis a ajouté quelque 629 000 nouveaux résidents, soit plus de personnes que le Wyoming.

C’est une lueur d’espoir pour les démocrates, qui s’étaient préparés à une sombre saison de redécoupage. Les États sous contrôle républicain de la Sunbelt ont remporté quatre sièges à la Chambre des États-Unis – ainsi qu’un nouveau siège dans le Montana – laissant certains analystes prédire que les démocrates de la Chambre pourraient être relativement facilement évincés du pouvoir. L’Arizona, la Floride, la Géorgie et le Texas sont parmi les endroits où les républicains devraient utiliser le redécoupage au profit de leurs rangs.

Mais les données du recensement publiées en juillet détaillant l’étendue de la croissance urbaine, même dans les États du Nord perdant des sièges, ont offert des opportunités aux démocrates.

“Avec les États rouges qui s’attaquent clairement aux membres démocrates du Congrès, New York est vraiment un prix pour le Parti démocrate”, a déclaré Blair Horner, le directeur exécutif du New York Public Interest Research Group, qui suit de près le redécoupage dans l’État. “S’ils peuvent éliminer encore plus de districts, cela pourrait faire la différence quant à savoir qui contrôle la Chambre après les élections de 2022.”

Pour les démocrates, qui contrôlent désormais la Chambre des représentants avec une marge de huit sièges, avec trois sièges vacants, il y a peu de marge d’erreur. Les élections de mi-mandat favorisent généralement le parti au pouvoir, faisant pression sur les démocrates pour tirer tout avantage qu’ils pourraient tirer du processus de redécoupage déclenché tous les 10 ans par le recensement.

L’Illinois pourrait également jouer un rôle important dans cet effort. Comme New York, l’État perd un siège au Congrès. Mais alors que la population de Chicago est restée relativement stable au cours de la dernière décennie, ses banlieues ont attiré de nouveaux résidents, dont beaucoup sont des Latinos qui penchent vers le démocrate.

Cette tendance, associée à une croissance plus lente dans le sud plus conservateur de l’État, signifie que les républicains de l’Illinois risquent de perdre deux sièges à la Chambre, selon John S. Jackson, professeur émérite de sciences politiques à la Southern Illinois University à Carbondale.

“Les gains de population ont tous eu lieu dans le nord et le nord-est de l’Illinois, où les démocrates vont être plus forts”, a-t-il déclaré, “et les pertes ont eu lieu dans le centre et le sud de l’Illinois où nous avons des républicains qui nous représentent.”

Le centre-ville de Chicago photographié depuis le dessus de la voie ferrée Metra à Chicago, Illinois, le 17 juillet 2019. (Photo de Raymond Boyd/.)

Les calculs, a-t-il dit, pourraient encore diminuer la part républicaine de la délégation du Congrès de l’État de 18 membres, où les démocrates détiennent un avantage de 13-5.

Il existe d’autres endroits où les démocrates pourraient trouver de l’aide – si ce n’est pour leur volonté de confier la tâche de dessiner de nouvelles cartes politiques entre les mains de commissions indépendantes.

Mais certains démocrates craignent que cela n’ait un coût, en particulier lorsque les républicains contrôlent le processus dans 20 États, y compris ceux qui élargissent leurs délégations au Congrès.

Un accord de partage du pouvoir dans l’Oregon s’est effondré lorsque le président de la Chambre, un démocrate, a annulé un accord qui aurait donné aux républicains un droit de veto sur des cartes redessinées, portant à six la délégation actuelle du Congrès de cinq membres de l’État.

Les républicains ont immédiatement appelé à la faute et se sont préparés à un gerrymander dirigé par les démocrates qui permettra aux démocrates nationaux d’ajouter un siège.

Le redécoupage en Californie, un fondement démocrate, n’est peut-être pas un facteur important. Fortement démocrate, Los Angeles a gagné environ 100 000 habitants de plus, mais la commission de redécoupage de l’État est l’une des plus indépendantes du pays. Les experts disent qu’il ne sera pas redevable à la partisanerie qui conduit souvent au gerrymandering.

Alors que la commission de redécoupage de New York a été établie en tant que groupe indépendant, la législature contrôlée par les démocrates a l’autorité finale sur les nouvelles lignes de district. Les républicains, ainsi que les chiens de garde de la bonne gouvernance, craignent que les législateurs démocrates rejettent les nouvelles lignes recommandées par la commission, qui dessine de nouveaux districts pour la première fois depuis sa création par les électeurs en 2014, et conçoivent leurs propres lignes au profit de leurs fête.

Les propositions initiales de la commission bipartite publiées ce mois-ci n’ont pas fait grand-chose pour calmer ces inquiétudes. Il a présenté deux séries de cartes, chacune favorisant une partie par rapport à l’autre – essentiellement une impasse plutôt que de proposer un compromis.

Président du Parti républicain de l’État Nick Langworthy a rejeté le processus comme un indicateur « embarrassant » des choses à venir.

Les démocrates de New York ont ​​actuellement un avantage de 19-8 dans la délégation de la Chambre de l’État. Il reste à voir comment les propositions publiées par la commission, qui a découpé l’État en 26 districts du Congrès, remanieront le jeu.

Asher Ross, qui dirige une campagne de plaidoyer pour le redécoupage appelée « Mapping our Future » ​​pour la New York Immigration Coalition, a déclaré qu’il y avait eu une rupture claire dans le processus.

“Cela va à l’encontre de l’objectif d’avoir une commission de redécoupage indépendante”, a-t-il déclaré, craignant qu’un accord en coulisse ne se fasse au détriment des communautés de couleur.

Mais cela pourrait être de plus en plus difficile à faire alors qu’une grande partie de la croissance démographique de l’État se situe à New York, qui a longtemps attiré des immigrants.

Des voitures sont alignées sur le site de vaccination de masse COVID-19 au Dodger Stadium, avec la ligne d’horizon du centre-ville en arrière-plan, le 23 février 2021 à Los Angeles, en Californie. (Photo de Mario Tama/.)

La gravité politique de l’État se déplaçant plus fortement vers la ville, les républicains devront faire campagne dans des quartiers redessinés qui pourraient désormais devenir plus libéraux. C’est particulièrement vrai dans les districts englobant Long Island, la vallée de l’Hudson et Staten Island, où les analystes disent que les districts tenus par les républicains pourraient être menacés par un éventuel gerrymandering.

Le républicain que les démocrates de New York aimeraient le plus faire tomber – Rep. Élise Stefanik, le leader du GOP de la Chambre n ° 3 – peut s’avérer hors de portée car son district du nord de l’État s’étendrait en territoire républicain sûr.

Bien qu’il soit certain qu’un siège de Chambre disparaîtra dans le nord de l’État, il reste à déterminer aux dépens de qui, même si le représentant du GOP. Tom Reed a déjà annoncé qu’il ne briguerait pas un sixième mandat.

“C’est un jeu de chaises musicales et quelqu’un devra perdre”, a déclaré Steven Romalewski, le directeur du CUNY Mapping Service au Center for Urban Research.

Mais Romalewski a averti que les lignes redessinées pourraient ne pas toujours produire le résultat souhaité.

“Juste parce que vous déplacez les lignes pour déplacer les gens d’un district à un autre, le schéma de vote pourrait ne pas être le même”, a-t-il déclaré. « Cela dépend encore du candidat et des enjeux. Il y a beaucoup de stock qui est mis dans ces pronostics qui peuvent ne pas se révéler comme les gens s’y attendent. »

