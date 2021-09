Dans le sillage de Carlota Ciganda à l’Estrella Damm Ladies Open présenté par Catalunya

24/09/2021 à 16h58 CEST

Remarquable fusion d’ancienneté et de jeunesse dans la liste des joueurs espagnols présents à l’Estrella Damm Ladies Open présenté par Catalunya, un tournoi qui revient au calendrier du Ladies European Tour et dont la quatrième édition se tiendra au Terramar Golf Club du 1er au 3 octobre 2021.

Une vingtaine de golfeurs locaux voudront suivre les traces de Carlota Ciganda, championne en 2019, et affronteront l’équipe internationale qualifiée. qui dirigera le Lauréate Emily Kristine Pedersen, protagoniste de la dernière Solheim Cup remportée par l’équipe européenne et vainqueur l’an dernier de la Race to Costa del Sol, le classement du circuit féminin européen sponsorisé par cette région de la côte andalouse.

On attend de voir comment Ana Peláez répond à ce nouveau défi, qui a ébloui l’an dernier à l’Open d’Andalousie Costa del Sol en Espagne. étant encore amateur, il a rejoint cette année les rangs professionnels lors de l’Aramco Team Series à Sotogrande.

Première sur le circuit

Peláez sera escorté par d’autres joueuses qui ont déjà été trouvées dans le domaine amateur et qui font leurs débuts dans ce circuit, comme Elena Hualde de Navarre, María Herráez de Madrid, Marta Pérez de Valence et Paz Marf de Catalogne.à, qui fait ses débuts professionnels à Sitges.

Nagore Martínez Salcedo, seulement 13 ans, mérite également une attention particulière, qui arrive au tournoi après avoir terminé deuxième (et disputé les playoffs pour le titre) dans le très prestigieux championnat international Amundi Evian..

Cette jeune promesse a été championne de Catalogne lors de quatre éditions consécutives et championne d’Espagne à deux reprises. En 2021, en outre, il a obtenu deux zones du RFEG et est actuellement numéro 1 du classement national des enfants.

L’enregistrement espagnol est complété par des victoires internationales sur la scène professionnelle telles que María Hernández, Mireia Prat, Natalia Escuriola, María Beautell, Elia Folch, Carmen Alonso, Noemí Jiménez, Patricia Sanz et Laura Gómez. La distribution locale est complétée par Harang Lee, Marta Martín, Marta Muñoz (qui fait également sa première sur le LET), Natasha Fear et Camilla Hedberg, joueuse locale qui aura sans aucun doute l’adhésion du public réuni au Terramar Golf Club.

Prise en charge étendue

Une fois de plus, la somme des volontés dans les sphères publique et privée a été fondamentale pour ramener l’Estrella Damm Ladies Open présenté par Catalunya au calendrier du Ladies European Tourr après l’arrêt provoqué par le covid en 2020.

Au soutien essentiel incarné par le parrainage d’Estrella Damm, la bière méditerranéenne à base d’ingrédients 100% naturels, et issue de la Secrétaire général de ‘Esport i de l’Activitat Física de la Generalitat de Catalunya et de la Mairie de Sitges En tant que sponsors institutionnels, nous devons souligner le soutien du Groupe Romeu, leader de la logistique internationale, et de FIATC Seguros, une société de prospective mondiale avec plus de 90 ans d’histoire.

En outre, Sport et santé vont nécessairement de pair et sont des environnements dans lesquels le travail de Finisher, la ligne de nutrition santé et nutrition sportive de Kern Pharma, se démarque. destiné aux athlètes et à tous ceux qui s’engagent pour un mode de vie sain, et d’ARQUIMEA, un nouveau partenaire de santé essentiel pour protéger le tournoi contre le covid-19 et profiter en toute sécurité de cet événement international.

L’Estrella Damm Ladies Open présenté par Catalunya 2021, le tournoi Ladies European Tour organisé au Terramar Golf Club du 1er au 3 octobre, présente avec le parrainage principal d’Estrella Damm et le parrainage institutionnel de la Generalitat de Catalunya et de la Mairie de Sitges, qui a déclaré qu’il s’agissait d’un événement d’une importance particulière.

Ils sont co-sponsors le Groupe Romeu, FIATC Seguros et Finisher, et ils collaborent dans l’événement ISDIN (Official Skin Care), Audi Volkswagen Vilamobil (Mobility Partner), Kyocera (Document Solutions) et Extrasoft (IT Partner).