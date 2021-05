Dans le Spider-Verse 2: un acteur animé préféré des fans de Spider-Man veut participer à la suite

Il y a un film de Spider-Man qui présente Spider-Ham comme un personnage légitime. Ça existe. Vous pouvez en fait aller le regarder tout de suite, si vous le souhaitez. Non seulement cela, ce film – le chef-d’œuvre animé Spider-Man: dans le SpiderVerse – a remporté un Oscar pour son éclat. Le film Spider-Ham a un Oscar! OK, c’est beaucoup plus que Spider-Ham, et c’est pourquoi il a remporté un Oscar. Ce que je veux dire, c’est que l’inévitable suite, Spider-Man: dans le Spider-Verse 2, va devoir se balancer pour les clôtures s’il veut surmonter la folie vertigineuse qui accompagnait l’original, et au moins un L’acteur préféré des fans de Spider-Man lance ses webshooters sur le ring.