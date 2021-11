Dans le style de Ninel Conde Thalía, elle portait une silhouette sexy avec une tenue

Thalía s’exhibe à la Ninel Conde, elle exhibe ses courbes | .

La chanteuse, actrice et femme d’affaires mexicaine Thalía est apparue sur une photo séduisante portant un tenue à la manière de Ninel Condé Qui avait l’air mieux en lui ?

Deux artistes mexicains importants et bien connus, chacun est devenu célèbre grâce aux feuilletons auxquels ils ont participé, une autre chose qu’ils coïncident également est qu’ils chantent aussi et maintenant il semble qu’ils portent des vêtements similaires.

Un compte Instagram qui admire Thalie a partagé sa photo audacieuse, posant dans une tenue d’une seule pièce, malgré le fait que la protagoniste de « María la del Barrio » ne semble pas corsée, elle montre ses courbes comme jamais auparavant.

Cette tenue semble être une robe ou peut-être une combinaison, cela ne se distingue malheureusement pas par la coupe de la photo sous ses genoux.

Le design présente des transparences dans un ton beige et quelques pierres du col roulé au bas, ainsi que des franges qui ornent ledit vêtement entre le bas, la hanche et quelques autres à la taille et dans ses breloques supérieures mais très courtes.

Le style de Ninel Conde Thalía portait une silhouette sexy avec une tenue | Breathfotthalia Instagram

Comme c’est la coutume avec la femme de Tommy Mottola, elle porte ses cheveux lâchés et raides, c’est ainsi que nous la voyons depuis quelques années.

Quelque chose qui se démarque immédiatement dans Thalie C’est son beau sourire, qui la caractérise pour être toujours heureuse et contente.

Nous voyons constamment ces types de tenues dans les publications Instagram de la belle Ninel Conde, également connue sous le nom de « La Bombón », comme vous le savez bien à ce jour, elle continue d’offrir des concerts et des présentations, ces types de vêtements sont ceux qui l’accompagnent constamment .

Bien sûr, le design entre Thalía et Ninel Conde peut varier un peu, il n’a pas été exactement copié, mais il est très similaire.

Depuis que l’interprète de tubes tels que « Amor a la Mexicana » et « Arrasando » a ouvert son compte Instagram, elle est rapidement devenue l’une des célébrités préférées des internautes, d’autant plus qu’elle est généralement assez spirituelle.

Il en va de même avec son compte Tiktok, profitant du fait qu’il s’agit de courtes vidéos, dès la première seconde Thalía parvient à imprégner chacune de ses vidéos divertissantes de sa créativité, pas pour rien sur Tiktok elle compte 9,3 millions de followers.

Quant à Instagram, cette beauté compte 18,5 millions de followers, un chiffre qui continue sans aucun doute d’augmenter rapidement, notamment grâce à son nouveau contenu sur celui-ci et l’autre de ses comptes de médias sociaux.