Dans le succès de 100 crore jab de l’Inde, Delhi devient la première ville à administrer des doses de vaccin Covid de 2 crore

Il est pertinent de noter que le pays a récemment franchi le cap de l’administration de 100 crores de doses de vaccin contre le coronavirus depuis le début de la campagne de vaccination contre le coronavirus au début de cette année.

La capitale nationale Delhi est la seule ville du pays à avoir franchi le cap de l’administration de 2 crores de doses de vaccins contre le coronavirus. Delhi a franchi aujourd’hui le cap des 2 crores de doses de vaccins contre le coronavirus et a atteint le chiffre de deux crores et 41 000 doses de vaccins. Il a été signalé plus tôt que la ville manque de 2 crores de doses de vaccins contre le coronavirus par un petit nombre et en administrant plus de 70 000 doses aujourd’hui, la capitale nationale a dépassé l’objectif de 2 crores et est devenue la première ville du pays à le faire.

Parmi les autres grandes villes qui suivent la capitale nationale, citons Mumbai qui a administré environ 1,43 crore de doses, Pune (1,18 crore), Bangalore Urban (19 lakh), Thiruvananathpuram (40 lakh), entre autres.

Il convient de souligner que sur les 2 doses totales de crore administrées dans la ville, environ 1,28 doses de crore étaient la première dose tandis que 71 000 doses étaient la deuxième dose. La vaccination contre le coronavirus dans la capitale nationale est en cours dans un total de 1375 sites gouvernementaux et 169 centres privés de la ville. Alors que le district du nord-ouest de Delhi a administré un total de 23,95 lakh de doses (le plus élevé), le district du nord-est de Delhi ne pouvait administrer que 12,54 lakh de doses de vaccin contre le coronavirus. Les autres districts qui ont énormément contribué à la marque des 2 crores sont le sud-ouest de Delhi qui a administré des doses de 23,14 lakh, et l’ouest de Delhi qui a inoculé des doses de 21,39 lakh, entre autres.

Il est pertinent de noter que le pays a récemment franchi le cap de l’administration de 100 crores de doses de vaccin contre le coronavirus depuis le début de la campagne de vaccination contre le coronavirus au début de cette année. Le Premier ministre Narendra Modi à l’occasion de cette réalisation capitale a qualifié le moment d’historique et l’a attribué à la résilience de 135 crores d’Indiens. Malgré les doses de vaccin de 100 crores, les défis avant la campagne de vaccination contre le coronavirus indien restent abondants sous la forme de conformité parmi les gens, de déclin de la vaccination moyenne par jour et d’une grande partie de la population qui reste complètement non vaccinée.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.