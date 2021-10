Dans le titre de la suite de Spider-Verse

Spider-Man : No Way Home est sans aucun doute le film le plus attendu qui n’a pas encore été lancé cette année. Besoin d’une preuve ? Selon Guinness World Records, la bande-annonce de No Way Home a battu le record de la bande-annonce de film la plus regardée au cours de ses premières 24 heures en ligne. La bande-annonce a été visionnée plus de 355 millions de fois en une seule journée. Inutile de dire que les fans de Marvel ont hâte de voir ce film. Mais ce n’est pas le seul film Spider-Man très attendu en production. Nous attendons également avec impatience la suite de Spider-Man: Into the Spider-Verse, et cette semaine, son titre pourrait avoir fuité.

Le titre de la suite de Spider-Verse divulgué sur LinkedIn?

Ce jeudi, The Cosmic Circus a repéré une entrée intéressante sur un profil LinkedIn. Un superviseur CFX de Sony Pictures Imageworks qui travaillait auparavant sur Into the Spider-Verse avait ajouté un projet à son CV. Ce projet s’appelait Spider-Man: Across the Spider-Verse. Le superviseur CFX travaille sur le film depuis décembre 2020, selon le profil LinkedIn. Ajoutant de l’huile sur le feu, le profil a depuis été supprimé, ou du moins n’est plus accessible au public.

Le profil LinkedIn a peut-être divulgué le nom de la suite de Into the Spider-Verse. Source de l’image : LinkedIn/Le cirque cosmique

Il y a un certain nombre d’explications possibles, mais seulement quelques-unes ont beaucoup de sens. Le superviseur en question a une page IMDb où nous avons pu vérifier qu’il a travaillé sur tous les films énumérés ci-dessus et plus encore. Autrement dit, il est fort probable que cette fuite soit légitime. Dans cet esprit, Across the Spider-Verse est probablement soit le titre de travail de la suite sans titre, soit le titre officiel que Sony n’a pas encore annoncé. Quoi qu’il en soit, Sony envisage probablement au moins ce titre.

De quoi parlera Across the Spider-Verse?

Malheureusement, que Across the Spider-Verse soit ou non le titre, cela ne nous dit pas grand-chose sur ce qui se passera dans la suite. Cela dit, cela pourrait faire allusion à l’intrigue globale. Dans le premier film, nous avons vu un certain nombre de Spider-People d’univers alternatifs entrer dans le monde de Miles Morales. Dans la suite, Miles devra peut-être explorer lui-même le multivers.

Nous savons certaines choses sur la suite, comme le note The Cosmic Circus. Shameik Moore (Miles Morale) et Hailee Steinfeld (Gwen Stacy) devraient tous deux reprendre leurs rôles et seront rejoints par Issa Rae (Spider-Woman). De plus, le producteur Phil Lord a déclaré que le Spider-Man japonais (Supaidāman) ferait une apparition. Enfin, il semble probable que Spider-Man 2099 d’Oscar Isaac qui est apparu dans la scène post-crédits de Into the Spider-Verse reviendra dans la suite.

La suite sans titre Spider-Man: Into the Spider-Verse devrait sortir le 7 octobre 2022.