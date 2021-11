Dans le voyage de Tayshia Adams au marathon de New York avec Zac Clark

Il n’y a aucune quantité de cérémonies de rose qui pourrait préparer Tayshia Adams pour son prochain voyage.

Alors que de nombreux fans connaissent la star de télé-réalité depuis son passage à The Bachelorette, Tayshia a les yeux fixés sur un nouvel objectif ce week-end dans la Big Apple. Après des mois d’entraînement, la co-animatrice du podcast Click Bait est prête à terminer le marathon de New York avec son fiancé, Zac Clark.

« Je ne pense pas que ce que je m’apprête à faire m’ait encore frappé », a partagé Tayshia, 31 ans, en exclusivité avec E! Nouvelles. « Ce n’est pas le premier rodéo de Zac, donc je pense qu’il est en quelque sorte un condamné à perpétuité en ce qui concerne les marathons à ce stade. Je viens de sauter dans le train du marathon et il m’a vraiment soutenu. »

Alors que Zac collecte des fonds pour la Release Recovery Foundation, une organisation à but non lucratif qui aide les personnes à se remettre de la dépendance, Tayshia travaille avec World Vision, une organisation humanitaire chrétienne mondiale. Ensemble, ils se sont maintenus motivés et inspirés pour faire de leur mieux.