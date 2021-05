“Dans l’équipe brésilienne, nous avons déjà appelé Ronaldo” président “”

20/05/2021 à 10:31 CEST

Dida, celui qui était le gardien de but de Milan et la sélection de Brésil, a parlé dans la série documentaire ‘Président’ à propos de l’ancien attaquant Ronaldo Nazario et ses débuts en tant que propriétaire du Real Valladolid et il a assuré que sa décision d’acheter le club ne l’avait pas surpris, puisque l’équipe brésilienne avait déjà appelé l’attaquant “président”.

“Savez-vous pourquoi je n’ai pas été surpris? Parce que dans l’équipe brésilienne, nous l’avons déjà appelé” président “. Il y avait cette blague à cause de la façon dont il est, à cause de son importance. Ronaldo a tout vécu au sein d’un club, donc ce serait sûrement facile pour lui d’être président », révèle l’ancien gardien de but dans cette série de la plateforme. DAZN.

‘Ronaldo: Le président’ est une série de six épisodes qui relatent l’arrivée de l’ancien attaquant à Valladolid et sa première saison à la tête du club, de l’achat du package d’actions de l’équipe de Pucelano à sa relation avec les joueurs, les managers ou les signatures.

«J’ai acheté le club avec de l’argent de ma poche, il n’y a pas d’investissement extérieur, il n’y a pas de fonds d’investissement, je n’ai pas de partenaires. C’est un de mes projets et j’aime que ce soit comme ça », confie Ronaldo lors de cette série documentaire, le premier des trois sur sa silhouette que la plateforme va développer.

Dans l’audiovisuel, qui a créé ses deux premiers chapitres ce jeudi, en plus des points de vue des joueurs et des travailleurs du club de Pucelano, les visions de plusieurs anciens coéquipiers de Ronaldo dans l’équipe brésilienne et dans divers clubs dans lesquels il a passé au cours de sa carrière.

Parmi eux, l’arrière gauche Roberto Carlos, qui a coïncidé avec lui dans Brésil et dans le Real Madrid. “Quand Ronaldo est devenu président de Valladolid, cela m’a un peu effrayé, parce que je me suis dit:” Il n’a pas beaucoup d’expérience pour ça. “, admet l’ancien couloir, qui vante plus tard la capacité de son ancien partenaire à encercler le siège “des gens qui pourraient faire grandir le club”.

Le loue également Pep Guardiola. «Tous ces gens qui sont si bons au football, c’est parce qu’ils sont très intelligents, ils sont très intuitifs. Ces personnes ont quelque chose de spécial, qui leur fait voir des choses que les autres ne voient pas, et il est bon que des personnes de ce calibre, empathiques et qui ont été si importantes pour le football, continuent à y être liées », déclare l’actuel entraîneur. du Manchester City.

Dans le premier chapitre de cette série documentaire, l’arrivée de Ronaldo à Valladolid est relatée, le salut de l’équipe en 2018-19 et la célébration de ce succès avec toute l’équipe au domicile de l’ancien joueur à Ibiza. La seconde traite de l ‘«affaire Oikos», dans laquelle plusieurs joueurs du club ont été accusés de participation présumée à un complot de trucage de matchs. Le reste des chapitres sera publié entre mai et juin.