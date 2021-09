dans les coulisses de la plateforme de cryptographie la plus populaire

Parmi les différentes plateformes de crypto en concurrence sur le marché, StormGain s’est distingué avec des fonctionnalités innovantes pour générer les profits de ses utilisateurs. L’échange a d’abord été remarqué sur la scène pour son interface conviviale à un moment où de nombreux nouveaux utilisateurs s’intéressaient pour la première fois au trading crypto.

En quelques années seulement, l’entreprise et la plateforme sont devenues une force avec laquelle il faut compter dans le monde du crypto trading. Nous avons rencontré certains membres de l’équipe StormGain pour avoir une idée de ce qui fait fonctionner le service et de ce que cela fait de travailler dans une entreprise de chiffrement de pointe.

Elena, Produits

Depuis le début, l’expérience utilisateur a toujours été au centre de ce que fait StormGain. Nous voulions créer une plateforme de crypto trading accessible à tous. Cela signifiait concevoir une interface qui affiche beaucoup d’informations de manière facile à comprendre et voici le kicker, c’est facile à lire sur un écran de smartphone !

Ce n’est pas une tâche facile, nous sommes donc très fiers de ce que nous avons réalisé avec la conception de la plate-forme. Essayez-le et vous verrez. Vous disposez de différents graphiques et outils d’analyse, de signaux de trading, du carnet d’ordres, d’informations sur les prix, de portefeuilles et plus encore, tous accessibles du bout des doigts. Cela a pris de nombreuses heures, des sessions de brainstorming, des tests et différentes itérations, mais nous sommes vraiment fiers de ce que nous avons construit. Même au début, les avis des utilisateurs ont toujours loué la facilité d’utilisation de StormGain par rapport à la concurrence, et depuis lors, nous n’avons fait que nous améliorer.

La partie la plus amusante du travail consiste à essayer de penser à de nouvelles fonctionnalités, telles que l’introduction de nouveaux instruments ou un moyen d’améliorer l’interface ou des ajustements au modèle économique qui permettent à nos utilisateurs d’économiser plus d’argent. Nous recherchons toujours pour rester au courant des nouvelles tendances et les intégrer dans nos nouvelles fonctionnalités. Nous examinons les leaders d’opinion de l’industrie, les commentaires des clients, ce que fait la concurrence et réfléchissons à la façon dont nous pouvons rendre StormGain encore meilleur. Les meilleurs moments, c’est lorsqu’une nouvelle fonctionnalité répond aux besoins d’un client qui ne savait même pas qu’elle manquait et qui ne s’en passerait jamais !

Alex, négociant

Les clients ne le savent pas, mais ils voient notre travail tout le temps sans vraiment s’en rendre compte. En fait, un collègue nous a appelés le cœur battant de l’entreprise. C’est parce que nous travaillons par équipes 24h/24 et 7j/7 pour nous assurer qu’il n’y a pas d’erreurs avec le prix que vous voyez à l’écran ou le prix ou le comportement d’un instrument de trading et que la plateforme continue de fonctionner de manière fluide et rapide. Le marché des crypto-monnaies évolue rapidement, avec de nombreux changements majeurs d’un moment à l’autre. La dernière chose que tout le monde voudrait, c’est perdre parce que l’application se bloque, se bloque ou autre chose, c’est pourquoi nous surveillons et vérifions toujours. Pour l’utilisateur, ça marche toujours, mais c’est parce que nous travaillons dur !

Parce que nos clients se trouvent dans toutes sortes de pays et de fuseaux horaires différents, tous les membres de l’équipe doivent parfois travailler la nuit. La lumière est allumée dans les bureaux de StormGain ! Cela peut devenir très intense parce que d’autres départements dorment à la maison. Je me souviens qu’au cours d’un quart de nuit, alors que j’étais assez nouveau dans l’entreprise, j’ai remarqué un ralentissement sur la plate-forme et j’ai réalisé que j’allais devoir tout réparer moi-même. Mais heureusement, nous avons reçu beaucoup de formation et de mentorat lorsque nous avons rejoint ce département, j’ai donc pu le gérer rapidement sans réveiller aucun collègue !

Jacques, commercialisation

StormGain ne ressemble à aucun autre échange cryptographique, et notre mission est de faire passer le mot à ce sujet. Nous voulons enthousiasmer les gens, c’est donc un travail passionnant pour nous aussi ! Nous avons ces grandes associations sportives et en tant que fan de football, c’était un rêve devenu réalité de rencontrer les joueurs de la SS Lazio et de Newcastle United et de voir le terrain lors de nos réunions d’affaires. Mais en tant que spécialiste du marketing, c’est encore mieux de voir les visages des clients chanceux qui gagnent nos concours et obtiennent des visites VIP et des billets de match.

Le football est important pour nous car les aspects de gagner par la persévérance et la chance, ainsi que l’esprit communautaire des fans, sont les mêmes valeurs que nous avons en tant qu’entreprise et nous voulons les partager avec nos clients. Un autre aspect important du travail consiste à faire prendre conscience aux gens de ce qui rend StormGain différent, et j’ose dire meilleur, que ses concurrents.

Par exemple, nous avons un modèle de partage des bénéfices vraiment innovant, où StormGain ne facture des commissions que pour les transactions rentables. Il y a aussi notre Bitcoin Cloud Miner qui donne du Bitcoin gratuit aux utilisateurs au fur et à mesure qu’ils échangent. L’idée est venue lorsque nous avons organisé une promotion pendant les vacances qui offrait un Bitcoin. Cela a suscité beaucoup d’intérêt parmi notre clientèle car il s’avère que les gens aiment les trucs gratuits. Qui sait?! Donc, pour maintenir cette énergie, nous avons pensé à un moyen que nous pourrions redonner à notre communauté qui récompense l’engagement à long terme et qui soit accessible à tous. Désormais, tous ceux qui utilisent StormGain peuvent obtenir du Bitcoin gratuit et récompenser les commerçants actifs avec un taux de minage plus rapide.

Nous avons beaucoup d’avantages intéressants comme celui-là, et la plupart des gens à la recherche d’une plate-forme ne savent peut-être pas quelle énorme différence ils peuvent faire en termes de rentabilité. C’est pourquoi nous travaillons avec des écrivains, des créateurs de vidéos, des éditeurs et des traducteurs pour faire passer le mot. Et sur la base de tous les nouveaux utilisateurs que nous obtenons chaque jour, nous sommes heureux que le message soit entendu !

Étienne, service client

StormGain a été conçu pour être facile à utiliser et automatiser autant que possible. Mais nous ne pouvons pas oublier la nécessité du contact humain. En fait, c’est souvent la partie la plus importante de ce que nous faisons ! Il y aura toujours des gens qui se poseront des questions sur le fonctionnement des choses. Ils peuvent avoir du mal à faire quelque chose qu’ils veulent sur la plate-forme, et c’est là que nous intervenons. Nous comprenons à quel point l’argent est important, dans n’importe quel actif, pour le client, nous nous engageons donc toujours à trouver une solution pour lui. Parce que nous sommes le premier point de contact pour la plupart de nos utilisateurs, nous les connaissons assez bien et apprenons leurs ambitions, ce qu’ils veulent faire de leurs gains, etc. C’est aussi nous qui apprenons quelque chose que les utilisateurs veulent et auquel l’équipe Produit n’avait pas pensé, alors nous l’avons transmis à nos concepteurs.

Parce que nous avons des clients partout dans le monde, l’une des meilleures choses à propos de l’équipe est d’apprendre à connaître tous les locuteurs de différentes langues que nous avons. Bien sûr, la plupart d’entre nous parlent anglais, mais nous avons aussi des locuteurs natifs de russe, espagnol, allemand, et la liste est longue ! Toute l’entreprise est assez multiculturelle, mais c’est le département où on la voit le plus.

La partie la plus difficile du travail est due à l’énorme croissance qu’il a eu ces derniers temps, il y a de plus en plus de clients. Et c’est vrai qu’ils doivent parfois attendre un peu plus longtemps une réponse. C’est parce que chaque contact avec StormGain est répondu par une personne réelle de l’équipe qui a vraiment analysé le problème en détail. Pas de copier-coller ni de répondeurs automatiques. C’est juste une perte de temps pour les gens.

Ce qui est amusant avec le service client, c’est que vous commencez souvent à parler à des clients qui sont de très mauvaise humeur, mais vous pouvez en faire vos meilleurs amis. Une situation dont je me souviendrai toujours, un client a eu un problème lors du retrait d’une crypto-monnaie qu’il voulait utiliser pour acheter une alliance ; comme vous pouvez l’imaginer, c’est une situation vraiment émouvante ! Bien sûr, j’ai résolu cela pour lui et j’ai appris l’histoire, et à la fin, j’étais si heureux d’avoir reçu une invitation de mariage et la promesse que je donnerais mon prénom à son premier enfant ; J’attends toujours d’en entendre parler !

Conclusion du PDG Alex Althausen

Ils me demandent toujours de faire des déclarations pour des interviews, mais cette fois, c’est vraiment agréable de s’asseoir et de laisser les différents membres de l’équipe parler pour eux-mêmes et leurs expériences. Tous les différents départements se connaissent et travaillent en étroite collaboration, et de nombreux bons amis se sont fait au travail. Je suis très fier de l’équipe que nous sommes chez StormGain. C’est une grande famille de geeks, et le produit est notre bébé que nous travaillons tous ensemble pour élever et soigner avec amour.