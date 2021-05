Dans les coulisses de ‘Spider-Man: No Way Home’

Comme toujours, Zendaya a à cœur nos meilleurs intérêts. Bien qu’il nous reste encore quelques mois avant de voir toute sorte de bande-annonce ou quoi que ce soit de Spider-Man: No Way Home, les acteurs et l’équipe ont terminé le troisième opus de Tom Holland en tant que Spider-Man. Donc, en tant que fans, nous sommes sur le bord de nos sièges en attendant tout type de contenu. Heureusement, notre gars dans le fauteuil (Jacob Batalon) a décidé de partager quelques regards dans les coulisses du film.

Alors que des images amusantes de la distribution s’amusaient, mon cerveau de galaxie a instantanément cadencé Tom Holland dans son équipement de gym Midtown High, ce qui signifie qu’il y a une scène de «flashback» ou que Peter Parker est toujours à l’école même avec la vidéo de Mysterio dans le monde. La dernière fois que nous avons vu Peter Parker, il se tenait près du Madison Square Garden et avait été présenté comme Spider-Man devant le monde entier par Quentin Beck d’outre-tombe.

Donc Tom Holland portant son uniforme de gym et traîner clairement à l’école avec Ned est… intéressant, c’est le moins qu’on puisse dire. Merci à Jacob Batalon et Zendaya pour ces photos. Je vais maintenant les approfondir au cours des prochaines semaines pour essayer de comprendre ce qu’elles signifient.

(image: Marvel Entertainment)

