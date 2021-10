Dans les coulisses du mariage somptueux de Tarek El Moussa et Heather Rae Young

Tarek el-moussa et Heather rae jeuneLe mariage de était certainement une affaire somptueuse à retenir.

Les Flip ou Flop La star a épousé l’acteur de Selling Sunset le samedi 23 octobre, plus d’un an après s’être fiancée et au milieu d’une relation de plus de deux ans. Tarek, 40 ans, et Heather, 34 ans, se sont mariés sous une triple arche florale lors d’une magnifique cérémonie en plein air dans un hôtel près de Santa Barbara devant la famille, y compris ses enfants, Taylor, 11, et Brayden, 6 et amis.

« M. & MME LA MOUSSA !!! » Heather a écrit sur Instagram. « J’ai épousé l’amour de ma vie aujourd’hui. Mon homme doux, mon tout. Bravo pour toujours et plus encore. »

Tarek a écrit sur sa propre page : « NOUS SOMMES MARIÉS !!!! A renversé son nom pour de bon. »

La mariée portait une robe corset ajustée avec de la dentelle française, des manches longues et un dos en trou de serrure fait sur mesure par un designer israélien Gaule Lahav pour la cérémonie et la réception, a rapporté le magazine People, ajoutant que le marié portait un smoking en velours noir avec une doublure à imprimé tête de mort.

La réception tout aussi élégante avait un thème Old Hollywood et s’est tenue à l’intérieur. Tarek et Heather ont dansé leur première danse avec un groupe de musique country Ancienne domination‘s « One Man Band ».