Dans les coulisses du recyclage à Ridwell : une startup de Seattle se développe aussi vite que des tas de plastique et plus encore

Le co-fondateur et PDG de Ridwell, Ryan Metzger, montre des sacs pleins de film plastique dans l’entrepôt de la startup dans la région de SoDo à Seattle. (Photo . / Kurt Schlosser)

Dans un entrepôt au sud du centre-ville de Seattle, le cofondateur et PDG de Ridwell, Ryan Metzger, se tient au milieu des ordures qui ont transformé sa startup de 4 ans en une entreprise en pleine croissance. Il y a d’énormes sacs de film plastique et de polystyrène, des seaux remplis de piles et d’ampoules, et des boîtes de vêtements et d’autres articles divers ramassés dans les maisons de la région.

Mais Metzger verrait tout aussi vite tout cela, et son entreprise, disparaître si cela signifiait que le besoin d’un tel service avait également disparu.

« Si nous pouvions résoudre le changement climatique et que notre entreprise faisait faillite, je le prendrais sans hésiter », a déclaré Metzger depuis le centre de tri de Ridwell sur Occidental Avenue South.

L’activité de recyclage et d’élimination respectueuse de l’environnement ne va nulle part de sitôt à en juger par la croissance de Ridwell. La société opère dans plus de 40 villes et municipalités du nord-ouest du Pacifique, a connu une forte croissance à Portland et vient d’ajouter Denver. Il y a maintenant plus de 35 000 membres, dont 23 000 dans la région de Seattle, qui paient jusqu’à 14 $ par mois pour que Ridwell effectue des ramassages domestiques toutes les deux semaines.

Le directeur de l’expansion de Ridwell, Dan Fair, montre l’une des camionnettes de l’entreprise. (Photo . / Kurt Schlosser) Ridwell récupère les articles au domicile des clients dans des conteneurs métalliques portant le logo de l’entreprise. (Photo . / Kurt Schlosser)

Ridwell emploie désormais plus de 100 personnes, dont des chauffeurs de camionnettes, des employés d’entrepôt et des développeurs technologiques qui travaillent sur des choses telles que l’application Ridwell. La startup envisage une expansion sur plusieurs marchés supplémentaires, mais Metzger ne nommerait pas les villes. Il a dit que l’entreprise embauche à tous les niveaux et qu’il aimerait avoir 300 employés par an à partir de maintenant.

« À chaque niveau d’échelle, vous continuez à faire les choses différemment. C’est un puzzle qui continue de grandir », a déclaré Metzger. “Et ça ne s’arrêtera pas tant qu’il n’y aura pas de déchets autour.”

Metzger, qui travaillait auparavant chez Microsoft, Zulily et Madrona Venture Group, entre autres, a lancé Ridwell après que lui et son fils alors âgé de 7 ans aient essayé de se débarrasser des batteries mortes et se soient rendu compte que ce n’était pas si facile. L’entreprise a déménagé plusieurs fois depuis ses débuts dans le garage Queen Anne de Metzger.

Lundi, à l’entrepôt, les travailleurs ont trié des chariots et des poubelles remplies de tout, des sacs à pain aux expéditeurs Amazon. Ils ont trié la mousse de polystyrène en différentes catégories et jeté des vêtements dans des boîtes géantes en direction de Goodwill. Des entrepreneurs conduisant leurs voitures personnelles garées près du quai de chargement pour décharger des dizaines de sacs en tissu remplis d’articles que Ridwell récupère chaque jour dans des boîtes en métal au domicile des clients.

À chaque arrêt domestique, les conducteurs saisissent des données dans l’application Ridwell, notant s’ils ont ramassé du film plastique, des piles, etc.

“Nous pouvons apprendre quelles catégories sont utilisées le plus souvent et nous pouvons résumer tout cela par villes, districts législatifs et autres”, a déclaré Metzger, ajoutant que le film plastique – comme les sacs d’épicerie ou le papier bulle – est de loin le plus populaire. article par usage. En poids, ce sont les vêtements, les chaussures et plus encore dans la catégorie « fils ».

Ridwell dit qu’il a gardé plus de 2 millions de livres de matériaux hors des décharges. Depuis le début de COVID-19 en mars 2020, les membres de Seattle ont détourné :

Plus de 330 000 livres de vêtements, chaussures et tissus. Plus de 325 000 livres de film plastique. Plus de 80 000 livres de batteries. Plus de 25 000 livres d’ampoules.

Des sacs de plastique sont compressés dans une machine à écoper à Ridwell. (Photo . / Kurt Schlosser) Les travailleurs trient les vêtements et les chaussures dans des boîtes en direction de Goodwill. (Photo . / Kurt Schlosser)

La mousse de polystyrène est confiée à un partenaire appelé Styro Recycle dans le Kent, dans l’État de Washington. Le film plastique est compressé en gros paquets et envoyé à Trex, fabricant de matériaux de terrasse composites. Ridwell s’associe également à une variété d’organisations locales et à but non lucratif pour collecter des articles spécialisés pour ceux qui en ont besoin. En mars dernier, lors de la pandémie de COVID-19, la société a collecté des produits tels que des produits d’hygiène pour aider les citoyens vulnérables et des fournitures pour animaux de compagnie pour aider les gens à éviter d’avoir à abandonner des animaux en raison de l’instabilité économique.

Ridwell a également collecté des couches pour l’aider dans son partenariat avec une banque de couches régionale et des jeans et autres vêtements pour l’Union Gospel Mission de Seattle.

Ridwell PDG Ryan Metzger et trié Styrofoam dans l’entrepôt de l’entreprise. (Photo . / Kurt Schlosser)

Les représentantes de l’État de Washington, Liz Berry et Davina Duerr, toutes deux clientes de Ridwell, faisaient partie de celles qui ont visité l’entrepôt lundi. Berry a aidé à faire passer le projet de loi 5022 du Sénat à la Chambre au printemps. La loi signée par le gouverneur Jay Inslee interdira l’utilisation de mousse de polystyrène dans les conteneurs de restauration de Washington, ainsi que dans l’emballage des arachides et des glacières ; exiger un pourcentage de matériaux recyclés dans certains plastiques ; et définir des conditions d’adhésion pour les articles alimentaires à usage unique.

“J’ai deux petits enfants, je vis dans le Queen Anne, je suis comme la fille d’affiche de Ridwell”, a déclaré Berry. « J’ai réalisé qu’il y avait tous ces produits dans ma maison que je jetais juste à la poubelle et qu’on pouvait en faire quelque chose. Je l’aime. Je suis un grand fan.

“L’une de mes principales raisons de me présenter aux élections était de lutter contre le changement climatique”, a ajouté Berry.

Et le changement climatique est dans tous les esprits, a déclaré Metzger.

“Les gens veulent faire quelque chose de positif pour aider à créer un avenir meilleur”, a-t-il déclaré, notant que la fumée annuelle des incendies de forêt dans la région et la récente vague de chaleur extrême sont des rappels malheureux pour les gens. « Les gens voient le changement climatique autour d’eux. Garder les choses des décharges est quelque chose qu’ils peuvent faire.