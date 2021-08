Dans les coulisses du tournage de “The Ultimate Surfer” avec Kelly Slater ⋆ .

Normalement, Lemoore, en Californie, peut sembler un endroit étrange pour organiser une compétition de surf. Après tout, le bourg du comté de Kings est à 100 miles de l’océan Pacifique.

Mais il s’avère que « normal » n’est pas le style de « The Ultimate Surfer ».

La nouvelle compétition de réalité d’ABC est née d’une rencontre au début de 2019 entre le surfeur professionnel de renommée mondiale Kelly Slater et le PDG de la World Surf League Erik Logan au Surf Ranch, l’oasis de vagues artificielles de Slater dans la vallée centrale. La production a commencé au début de 2020, pour être arrêtée par la pandémie de coronavirus. Lorsque le tournage a repris l’été dernier, c’était dans une “bulle” COVID-19 au ranch. Maintenant, les débuts tant attendus de la série sont arrivés, avec une première de deux nuits commençant lundi.

Une vue aérienne du Surf Ranch de 700 mètres de Kelly Slater.

Et malgré la longue route, le moment est propice. Le surf vient de faire ses débuts olympiques aux Jeux de Tokyo, et Slater a récemment déclaré au Times que l’événement pourrait un jour se transformer en piscines à vagues – y compris, peut-être, la sienne, lorsque les Jeux olympiques auront lieu à Los Angeles en 2028.

“The Ultimate Surfer”, hébergé par l’ancien joueur de la NFL et “Bachelor” Jesse Palmer, met en vedette 14 hommes et femmes – dont six Californiens – en lice pour le titre tout en vivant et en s’entraînant ensemble au ranch. La présentatrice sportive Erin Coscarelli et “la voix du surf professionnel” Joe Turpel fourniront le commentaire en couleurs, et Slater est sur place en tant que consultant principal et envoyé spécial.

Le photographe du surfeur et du Times Allen J. Schaben a capturé des images exclusives de la création de “The Ultimate Surfer” en mars dernier, avant la fermeture, et est retourné au ranch plus tôt cet été pour photographier l’action au Jeep Surf Ranch Pro de la WSL, où les athlètes de du monde entier a montré ce que le ranch peut faire.

— Rencontrez le champion —

Kelly Slater, 11 fois championne du monde de la Ligue mondiale de surf, est interviewée lors de la production de l’émission de téléréalité “The Ultimate Surfer”. En tant que créateur de Surf Ranch, Slater a fourni des informations sur la façon de bien rivaliser dans chacun des défis de surf par le biais de messages vidéo.

“The Ultimate Surfer” d’ABC a une première de deux nuits les 23 et 24 août.

La surfeuse Kelly Slater éteint le haut d’une vague pendant la production.

Kelly Slater cire sa planche sur le tournage de “The Ultimate Surfer”.

Un moniteur vidéo montre Kelly Slater alors qu’il est interviewé devant la caméra.

Les membres de l’équipage suivent Kelly Slater alors qu’il court pour surfer pour le spectacle.

Kelly Slater pose pour un photographe de production sur le tournage de “The Ultimate Surfer”.

Le soleil se couche sur les campeurs Airstream surplombant un lac à côté de la piscine à vagues sur “The Ultimate Surfer”.

Carissa Moore, qui est devenue la première Américaine à se qualifier pour les débuts olympiques du surf tout en décrochant son quatrième titre mondial de surf à Hawaï, fait un virage cinglant sur une vague.

— À l’intérieur du ranch —

Gabriel Medina, double champion du monde WSL du Brésil, s’étire seul au Jeep Surf Ranch Pro présenté par Adobe.

La quadruple championne du monde Carissa Moore, d’Hawaï, qui est devenue la première femme américaine à se qualifier pour les débuts olympiques du surf, fait un virage cinglant.

Tsutomu Igarashi croise les mains pendant un moment calme avant que son fils, Kanoa Igarashi de Huntington Beach, ne participe.

Un surfeur fait un virage cinglant du haut d’une vague tout en participant aux rondes de qualification féminines au Jeep Surf Ranch Pro.

Les surfeurs brésiliens et leurs amis se préparent à jeter à l’eau le champion du monde WSL 2015 Adriano de Souza, qui prend sa retraite à la fin de la saison, après que son compatriote Filipe Toledo a remporté le Jeep Surf Ranch Pro.

Caroline Marks, 19 ans, de San Clemente, fait un virage serré en compétition. Elle est membre de l’équipe olympique féminine de surf de l’équipe américaine, multiple championne nationale, la plus jeune femme à participer à une épreuve de la Ligue mondiale de surf et la plus jeune surfeuse à se qualifier pour le circuit féminin.

Ricardo Toledo, au centre, se joint à ses compatriotes, amis et famille pour célébrer alors que son fils, Filipe Toledo du Brésil, remporte le Jeep Surf Ranch Pro contre Gabriel Modena.

Au milieu d’une chaleur à trois chiffres, Filipe Toledo célèbre sa victoire au Jeep Surf Ranch Pro en poussant son enfant sur sa planche de surf.

Italo Ferreira, champion du monde WSL 2019 du Brésil, embrasse son entraîneur, Mike Parsons, à gauche, alors qu’il participait aux rondes de qualification masculines.

Kelly Slater coupe une vague lors du Jeep Surf Ranch Pro présenté par Adobe.

Johanne Defay, de France, remporte la victoire alors qu’elle célèbre sa victoire au Jeep Surf Ranch Pro féminin au Surf Ranch de Lemoore, en Californie.

Gabriel Medina, avant, double champion du monde WSL du Brésil, et Seth Muniz, d’Hawaï, sont assis dans le bain de glace tout en regardant l’action sur grand écran.

Ricardo Toledo embrasse son fils, Filipe Toledo du Brésil, après avoir remporté le Jeep Surf Ranch Pro contre Gabriel Modena.

La Française Johanne Defay célèbre sa victoire sur la championne en titre du Surf Ranch et quadruple championne du monde Carissa Moore d’Hawaï.

