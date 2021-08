Dans les couloirs du pouvoir | Critique de livre — Policymaker’s Journal : De New Delhi à Washington DC par Kaushik Basu

Une photo d’archive de Kaushik Basu (Photo express)

Par Amitabha Bhattacharya

Kaushik Basu, professeur d’économie à l’Université Cornell, est un universitaire dont l’incursion dans le monde de la prise de décision, d’abord avec le gouvernement indien en tant que conseiller économique en chef (2009-12), puis en tant qu’économiste en chef de la Banque mondiale (2012- 16), l’enrichit d’une perspective unique qu’il partage, avec une perspicacité et un humour rares, dans ce livre en cours de révision.

Le journal de Basu, rédigé sous la forme d’un journal intime, est différent des notes et guillemets habituels qu’écrivent les fonctionnaires décolorés vers la fin de leur vie professionnelle. Premièrement, Basu est actif et alerte, pleinement sensible à ce qui se passe autour. Deuxièmement, son entrée dans la haute bureaucratie, gouvernementale et intergouvernementale, après avoir quitté le monde universitaire et son retour dans ce monde après sept ans, fait de lui à la fois un étranger et un initié aux affaires sérieuses de l’élaboration des politiques – un rôle qu’il semblait avoir savouré. Troisièmement, le journal est alimenté par une générosité d’esprit avec un sens de l’amusement et de la gratitude, ce qui le rend éminemment lisible.

Au gouvernement, il occupait un poste équivalent au rang de secrétaire de l’Union, mais en réalité Basu était plus important que beaucoup d’entre eux. C’était ce qu’il méritait, comme le reconnaîtrait quiconque connaissant son passé d’étudiant, d’enseignant et de chercheur. Son accès direct au Premier ministre l’a également aidé à marquer ce qu’il a conçu, comme l’affirmeraient ses interactions avec Manmohan Singh. Mais ce n’est pas un livre où il se concentre sur l’enregistrement de ses réalisations, ni plein d’idées économiques absconses. Cela donne plutôt une idée du type de travail effectué par un CEA – préparation de l’enquête économique annuelle, gestion des 400 cadres du service économique indien et conseil au gouvernement sur des questions macro-économiques telles que « la lutte contre l’inflation, le chômage et finance hémorragique », par exemple. Et il les enregistre avec un tel élan que son récit des années New Delhi et Washington ne s’avère pas fastidieux. Il combine le personnel et l’officiel avec aisance.

Par exemple, son premier contact avec l’administration : « Alors que je sortais de ma voiture officielle de l’Ambassadeur avec mon porte-documents usé par les intempéries et mon ordinateur portable bon marché, deux personnes sont sorties apparemment de nulle part et m’ont arraché celles-ci des mains. Mon premier réflexe a été de courir après eux et de récupérer mes affaires. Ce genre d’humour ironique et léger a été habilement mêlé aux détails plus prosaïques de la façon dont les politiques sont encadrées.

Son étonnante capacité à observer la conduite de certains fonctionnaires de carrière et à tenter d’en trouver la raison révèle un esprit incisif. Il note que « le surmenage dans les échelons supérieurs de la bureaucratie et la culture du permissionnisme qui imprègne le gouvernement » nuisent à son efficacité fonctionnelle. Il admet que les meilleurs bureaucrates indiens sont « des gens exceptionnellement intelligents » en termes de QI et de connaissances et qu’ils travaillent assez dur. En même temps, observe-t-il, « les hauts fonctionnaires travaillent souvent en arrière-plan, sur appel, pour leurs maîtres… Les individus, bien qu’initialement très brillants, finissent par acquérir une qualité de perroquet avec la capacité de faire un grand quantité de travail mécanique. Cela entrave la créativité au sein du gouvernement. Cela l’a également agacé que l’autorisation soit fréquemment demandée aux supérieurs sur des questions insignifiantes et qu’une quantité surprenante de futilités soit allée jusqu’au sommet !

Basu raconte comment certaines de ses tentatives ont échoué et quelques-unes ont même embarrassé le gouvernement. Son idée raisonnée de convertir le service économique indien en un service entièrement indien sur le modèle de l’IAS n’a pas réussi à décoller. Le fait que les gouvernements des États, contrairement au Centre, souffrent d’un manque de compétences en l’absence d’un cadre d’économistes brillants pour les aider dans la planification, n’a pas coupé la glace. L’idée originale de Basu, que pour réduire la corruption dans la vie publique, la loi pertinente devrait être amendée de manière à rendre le « pot-de-vin » pour un travail légitime aussi légal mais « l’acceptation de pots-de-vin » comme illégal, a fait fureur et a été abandonné comme une patate chaude . Même sa déclaration, en 2012, a été complètement déformée par la presse, suggérant que « le gouvernement attend la fin des prochaines élections pour ensuite lancer la réforme… ». Mukherjee lui a conseillé de contrôler les dégâts. Plus tard, le Premier ministre lui a dit,

« Maintenant, vous savez à quoi nous sommes confrontés régulièrement. »

Le journal mentionne les fréquents déjeuners et dîners VIP, les rencontres avec de hauts dignitaires, y compris les plus grands économistes de notre époque, les convocations et les doctorats honorifiques décernés par les universités. Dans des mains moindres, de telles histoires auraient semblé un peu fatigantes, mais les prises de position de Basu sur de telles rencontres sont toujours éducatives, vivantes et pleines d’esprit. À Dhaka en 2016, après avoir appelé le Premier ministre de l’époque Sheikh Hasina et le ministre des Finances Muhith pour discuter de problèmes graves, il a prononcé une conférence sur « l’économie du Bangladesh et le monde » lorsque le président l’a présenté comme le Shah Rukh Khan des universitaires ! Puis Basu ajoute “J’ai essayé de ne pas hocher la tête mais je pense que je l’ai fait.”

Sa générosité se reflète dans sa référence à des amis : « Nilay était parmi les deux, l’autre étant Rahul Khullar » (qui a rejoint l’IAS), « … dans ma promotion à l’université que je considérais comme les étudiants les plus brillants, et de loin . ” Si l’adulation et les éloges pour son mentor Amartya Sen et pour Manmohan Singh sont compréhensibles et souvent justifiés, il n’hésite pas à faire allusion à sa rencontre agréable et franche avec le Premier ministre Narendra Modi en juillet 2014. Il partage également sa croyance dans le déterminisme, avec amour aborde sa relation avec ses parents, considère Kenneth Arrow comme le plus grand économiste des cent dernières années et révèle de nombreuses autres inquiétudes privées et préoccupations publiques.

Dans l’ensemble, un travail de distinction qui serait apprécié par les lecteurs instruits de toutes les nuances.

Amitabha Bhattacharya est un ancien agent de l’IAS qui a également travaillé dans le secteur privé et avec le PNUD

Journal des décideurs : de New Delhi à Washington, DC

Kaushik Basu

Simon & Schuster Inde

Pp xiv + 375, Rs 699

