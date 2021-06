Dans les délais, Apple aurait passé des commandes de composants pour la production de l’iPhone 13

Juste à temps, Digitimes rapporte qu’Apple passe maintenant des commandes de ses fournisseurs de composants prêts pour le lancement de l’iPhone 13 (probablement en septembre).

Les années normales, ce coup d’envoi de la rampe d’approvisionnement se produit toujours en juin ou début juillet. Les téléphones entrent généralement en production pour être assemblés fin juillet, car Apple doit stocker des millions d’unités prêtes pour la sortie publique en septembre.

En particulier, Digitimes cite le fournisseur Cyntec qui fabrique des selfs de puissance pour les smartphones. Cyntec s’attend à une demande plus élevée cette année pour ses pièces, car Apple propose des ondes millimétriques 5G dans davantage de régions, ce qui nécessite des inducteurs et des circuits internes plus compliqués.

Ce calendrier n’a pas été respecté l’an dernier en raison de la pandémie de COVID-19. Divers retards de production ont fait que l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro n’ont pas été lancés avant octobre, suivis de l’iPhone 12 mini et de l’iPhone 12 Pro Max en novembre.

La gamme iPhone 13 de cette année devrait refléter l’iPhone 12, avec les mêmes quatre téléphones et trois tailles d’écran : un modèle de 5,4 pouces, deux modèles de 6,1 pouces et la plus grande taille « Pro Max » de 6,7 pouces. Les caractéristiques supposées incluent un écran ProMotion 120 Hz, de meilleures caméras et une puce A15 améliorée.

