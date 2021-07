Dans les futures nominations aux Oscars, l’inclusion porte

L’année 2020 était rare en options de films de qualité et cela se traduira par le prochain gala des Oscars 2o21 Awards. L’arrêt obligatoire de la pandémie a provoqué le report ou l’annulation de nombreuses grandes premières sans nouvelle date de sortie. En revanche, les producteurs étaient prudents lorsqu’ils prenaient autant de risques en streaming. Le résultat s’est terminé par des mois au cours desquels le les grandes premières étaient un mélange expérimental de projection sélectionnée et certains dans leur version en ligne. Cependant, l’offre était généralement rare et avec peu d’options parmi lesquelles choisir.

Le phénomène sans précédent a permis des productions indépendantes haut de gamme avait une visibilité considérable. Les femmes latino-américaines, qui sont fréquemment exclues de la conversation sur les récompenses. Au-delà de figures telles qu’Alfonso Cuarón, Del Toro et Alejandro Iñárritu, les productions en espagnol parcourent un chemin compliqué vers les catégories importantes.

La conjonction des étoiles aux Oscars 2021

C’est un ensemble de facteurs qui affectent la possibilité qu’une production indépendante et beaucoup plus latino accède au syndicat des électeurs. Un élément crucial est le cRare disparité financière par rapport aux titres avec de riches distributeurs. En revanche, les productions latino-américaines dépendent souvent de la collaboration ou du soutien du gouvernement pour mener à bien les projections et les campagnes publicitaires essentielles.

La plupart de ces films n’ont pas de budgets importants pour les campagnes de marketing, ce qui rend difficile pour eux d’être sur le radar des experts en récompenses. Même la presse en général ont des difficultés à accéder aux films indépendants et Latinos pour une éventuelle sélection. A ce qui précède s’ajoute l’obstacle du langage. Avec une capacité précaire à distribuer des copies de qualité avec sous-titres, les films sont souvent diminués ou rendus invisibles au milieu de l’offre étendue en anglais.

Mais dans la course atypique aux nominations aux prix 2021, les productions Latino ils ont une chance considérable d’avoir un impact. La grande majorité d’entre eux ont été distribués sur des plateformes de streaming, avec tous les avantages que cela implique. Il y a eu un regain d’intérêt pour les films indépendants, et aussi une grande partie de l’offre dans les salles sélectionnées, était constituée de petits projets. Il est donc très probable qu’il y aura au moins quinze noms en espagnol parmi les nominations que nous connaîtrons le 15 mars.

Nous vous laissons une liste de ceux qui sont les plus susceptibles de grossir les catégories les plus importantes :

“Je te porte avec moi”, par Heidi Ewing

L’histoire de deux homosexuels de Puebla (Mexique) qui émigrent à New York pourrait être l’une des grandes surprises de la liste des meilleurs films de l’année. Le motif? Ewing a réussi à élaborer une réflexion magistrale entre matière documentaire et fiction, pour montrer la dureté de la discrimination, de la peur et de l’exclusion. Le film émouvant et sans défaut a surpris dans divers festivals ces derniers mois.

Fernando Frías de la Parra pour son discours dans “Je ne suis plus là”

Le scénariste et réalisateur Fernando Frías de la Parra a créé un aperçu approfondi des communautés marginalisées de son Mexique natal à Ya no soyquí. Le film a dérouté par son rythme élégant et bien pensé, ainsi que par la décision du réalisateur de choisir des acteurs non professionnels. Tourné en grande partie à New York, le film est aussi un prodige de l’économie des ressources et de la technique.

Armando Espitia, meilleur acteur dans “I Carry You with Me”

Dans ce film qui combine drame, romance et critique sociale dans une intrigue précise, la performance de l’acteur Armando Espitia est tout. De ses débuts avec Heli (2013) d’Amat Escalante, à Nos Mères (2020) de César Díaz, l’acteur a choisi ses rôles avec soin. Dans I Carry You with Me, son rôle c’est toin démonstration de nuances et de solidité. Sans aucun doute, une partie essentielle du succès du film.

Juan Daniel García Treviño, meilleur acteur pour “Je ne suis plus là”

Le débutant Daniel García crée un personnage complexe avec une solidité étonnante dans Ya no soy esta de Fernando Frías de la Parra. En tant que chef d’une bande d’adolescents, c’est un mélange de vulnérabilité et de violence qui a surpris les critiques.

Sonia Braga, meilleure actrice dans un second rôle pour ‘Bacurau’, de Kleber Mendonça Filho

Considéré par le New York Times comme l’un des meilleurs films de l’année 2020, Bacurau est un mélange de réalisme magique et de dystopie qui a intrigué les critiques. Mais sans aucun doute, la chose la plus étonnante est la performance de Braga en tant que femme féroce au milieu d’un scénario inexplicable. Le film a un rythme inclassable et est devenu une petite œuvre de culte immédiat. Cela est susceptible de vous aider sur votre chemin vers l’Oscar.

Maria Mercedes Coroy, meilleure actrice dans un second rôle pour “La Llorona”, de Jayro Bustamante

La production de Bustamante a frappé la plate-forme de streaming Shudder l’année dernière et est immédiatement devenue un succès mondial. Il a non seulement obtenu une reconnaissance unanime, mais l’exploit colossal de grossir la liste des nominés pour le meilleur film étranger au Golden Globe passé.

Considéré comme l’un des plus importants du genre d’horreur l’année dernière, il reprend la légende de La Llorona et lui prend une nouvelle dimension. Le scénario tendu et l’atmosphère raréfiée favorisent également la performance de la débutante María Mercedes Coroy. Sans dire un mot, l’actrice parvient à se créer un rôle extraordinaire. captivant et déroutant à la fois.

Colman Domingo comme meilleur acteur de soutien pour ‘Ma Rainey’s Black Bottom’, de George C. Wolfe

Au milieu du duel d’acteurs entre Viola Davis et Chadwick Boseman, ça vaut déjà la peine que l’acteur afro-latin Colman Domingo surprenne par son rôle. Voix sévère de la raison au milieu d’un environnement chaotique, l’acteur parvient à créer un personnage fondamental pour comprendre la dynamique du film et aussi, la façon dont le script analyse ses personnages.

Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles en tant que meilleurs scénaristes (original) pour ‘Bacuaru’

Le duo d’artistes a créé une vision audacieuse d’un avenir pas si lointain, également situé dans une communauté rurale d’Amérique latine. C’est un double risque qui fait de Bacurau une petite œuvre d’art de l’intrigue. De plus, il y règne une atmosphère tendue d’une beauté inhabituelle qui fait du scénario un exercice d’intelligence et d’ingéniosité.

Jayro Bustamante comme meilleur scénariste (original) pour ‘La Llorona’

Bustamante, qui avant La Llorona n’avait jamais été lié au genre de l’horreur, écrit une histoire subtile avec un énorme pouvoir symbolique. Le résultat est une atmosphère indéniablement troublante qui fonctionne avec les conventions de genre, mais fonctionne finalement avec un noyau socio-politique sous-jacent.

Les couches d’informations et d’interprétation que Bustamante apporte à son film lui permettent de jouer avec un scénario terrifiant auquel il ajoute des ingrédients politiques.

Damián García, meilleur directeur de la photographie pour “Je ne suis plus là”

García, a récemment tourné la production américaine Jungleland and the Dernière saison du hit Narcos de Netflix. Dans Now I’m Not Here, il crée une splendide combinaison de plans ouverts et de contexte urbain, donnant au film une grande partie de son poids visuel et émotionnel.

« The Mole Agent » de Maite Alberdi pour le meilleur long métrage documentaire

Après avoir fait sensation au Sundance Film Festival 2020, The Mole Agent est venu sur Netflix pour émouvoir les critiques et le public. L’ensemble du long métrage, à mi-chemin entre la fiction et l’enregistrement, est un œuvre d’art d’une sensibilité étonnante. Avec le charmant Sergio Chamy, le film est une douloureusement belle réflexion sur le vieillissement.

‘Boys State’ d’Amanda McBaine et Jesse Moss en tant que réalisateurs du meilleur long métrage documentaire

La version intelligente de la polarisation politique, sociale et culturelle de l’Amérique. compris à travers deux adolescents latins, a déjà reçu plusieurs applaudissements. Surtout pour sa façon de créer un brillant voyage émotionnel et intellectuel sur le sujet.

Lisa Cortés et Liz Garbus en tant que réalisatrices du meilleur long métrage documentaire pour “All In : The Fight for Democracy”

Au milieu de la situation politique américaine, ce voyage à travers le pouvoir et le poids du vote émigré pourrait être la grande surprise des nominés. La tournée manque de manichéisme et est bien plus, une profonde réflexion sur les points faibles de la démocratie. La discussion américaine actuelle pourrait-elle vous aider ?

