Dans les Golden Globes 2022 : pas d’étoiles, beaucoup de masques

Longtemps présenté comme la « fête de l’année » d’Hollywood, les Golden Globes de dimanche ressemblaient davantage à une convention intime d’avocats fiscaux.

Même si la soirée était en tenue noire, l’ambiance pétillante habituelle avait disparu.

« Cela semblait évidemment différent », a déclaré un Hollywood Foreign Press Assn. membre qui a refusé d’être nommé en raison de la sensibilité de la situation. L’atmosphère, a déclaré le membre, ressemblait davantage au banquet annuel des subventions où la HFPA annonce les organismes de bienfaisance qu’elle soutient.

«Je pense que l’une des choses magiques à propos des Globes pré-pandémiques lorsqu’il y a une maison pleine de célébrités n’est pas seulement ce qui se passe pendant la diffusion en direct, mais pendant les pauses publicitaires. Ces moments où vous surprenez Spielberg en train de parler à un acteur de télévision en devenir. Ces moments que nous n’avons évidemment pas eus – il n’y avait pas de pauses publicitaires et il n’y avait pas de célébrités. »

Toujours en train de rebondir après des mois de controverse déclenchée par une enquête du Times de février 2021, largement boudée par l’industrie et entravée par une vague de coronavirus, la HFPA a tenu sa 79e cérémonie de remise des prix, à toutes fins utiles, dans le noir. Il n’y avait pas de célébrités (du moins en dehors des vœux préenregistrés de Jamie Lee Curtis et Arnold Schwarzenegger, soutenant séparément les dons caritatifs du groupe), de tapis rouge, de public ou d’hôte de renom sur la scène de la salle de bal du Beverly Hilton. La cérémonie elle-même n’a pas été diffusée à la télévision, ni diffusée en direct.

Pour les membres, habitués à boire et à dîner au fil des ans, l’absence de nourriture et de boisson pendant la cérémonie n’a fait qu’ajouter à l’ambiance sombre.

«Je pense que c’est assez courageux; la HFPA aime notre nourriture », a râlé le membre avant le coup d’envoi de l’événement, ajoutant qu’ils espéraient voir un buffet quelconque à la réception au bord de la piscine après la cérémonie. « À moins qu’Hélène [Hoehne, HFPA president] veut finir dans la piscine.

Autrefois le billet le plus populaire du lancement de la saison des récompenses, la décision d’organiser les Globes de cette année avait laissé beaucoup de gens se gratter la tête.

« Quand j’étais encore membre, je m’opposais totalement à cette idée », a déclaré Wenting Xu, un ancien membre chinois, qui a démissionné de la HFPA en signe de protestation en juin dernier, qualifiant le groupe de « toxique » et ses efforts de réforme « d’habillage ».

« L’organisation devrait se concentrer sur de vraies réformes et ne pas forcer l’industrie à penser que la HFPA est toujours capable de remporter les Golden Globes même après que NBC l’ait abandonnée. Mais de nombreux membres ont dit : « Le spectacle doit continuer. » Je ne pense pas que ce soit une sage décision. Cela met simplement toute l’association dans la position embarrassante de décerner des prix aux talents et aux studios de cinéma sans leur soutien. »

Dans un communiqué, le porte-parole de la HFPA, James Lee, a déclaré que l’association « n’a jamais dit que nous n’annoncerions pas les gagnants dimanche », soulignant que le groupe a « reconnu le meilleur du cinéma et de la télévision en temps de guerre et de crises nationales – avec ou sans public. »

« C’est une année unique », a ajouté Lee. « Nous nous sommes battus avec acharnement pour réformer notre organisation de fond en comble. Il est plus responsable, diversifié et inclusif qu’il ne l’a jamais été. Nous avons fait une véritable introspection et tous s’accordent à dire que la réforme et le changement ne se sont pas arrêtés le 31 décembre et qu’ils ne se termineront pas en 2022. Nous sommes là pour le long terme.

Pas plus tard que lundi, un booker travaillant avec la HFPA contactait toujours des publicistes dans une tentative infructueuse de demander aux stars d’assister à la cérémonie.

Au lieu de cela, la cérémonie s’est déroulée notamment dans l’ombre de l’acteur Tom Cruise ayant rendu ses trois Globes tandis que l’actrice Scarlett Johansson a exhorté ses collègues comédiens à « prendre du recul » par rapport à l’association. La galaxie habituelle de stars et de réjouissances alcoolisées a été remplacée par une concentration sur les activités philanthropiques de la HFPA et son nouveau partenariat de cinq ans avec la NAACP pour promouvoir une plus grande inclusion dans l’industrie cinématographique. Les présentateurs comprenaient des représentants d’organisations artistiques telles que NewFilmmakers Los Angeles et le Latino Film Institute.

La soirée était «plus sérieuse», a déclaré le membre, «mais toujours un aspect festif à la fois de l’art et de la philanthropie. Je ai été impressionné. J’ai été vraiment captivé par les présentateurs parce qu’ils ne se contentaient pas de lire un script ; ils ont participé à leurs présentations et ont parlé avec le cœur.

Et « cela a pris environ une heure et demie », a déclaré le membre en riant. « C’est peut-être quelque chose que nous voulons garder pour l’avenir, au lieu de durer trois heures. »

En dehors de la salle de bal, Jeff Harris, membre du conseil d’administration de la HFPA, était optimiste quant aux récents changements que l’organisation a apportés pour devenir plus éthique et inclusif. Il n’a pas tardé à vanter « l’accent mis par les Golden Globes 2022 sur la philanthropie » et les efforts de la HFPA pour aider « les jeunes sous-représentés à se lancer à la fois dans le journalisme et dans le cinéma ».

« Il y a eu beaucoup de travail et nous avons fait de très grands progrès », a-t-il déclaré. « Il y a encore du travail à faire. Nous allons continuer ce travail au fil des ans. Mais j’espère que les gens voient vraiment ce qui a été fait, car cela a été important. »

Diederik van Hoogstraten, un ancien membre des Pays-Bas qui a démissionné aux côtés de Xu en juin et reste critique à l’égard de l’organisation, a qualifié l’accent mis sur la philanthropie de « stratégie intelligente ».

Mais, a-t-il ajouté, « cela ne cache pas les pratiques de l’association elle-même et cela ne peut pas faire oublier le fait que personne dans l’industrie ne veut faire partie de cette cérémonie ».

L’année dernière, l’association a mis en œuvre une série de mesures et de réformes, notamment l’établissement de nouveaux statuts et d’un code de conduite, l’embauche de son premier responsable de la diversité et l’ajout de 21 membres, dont six journalistes noirs. En décembre, la présidente de la HFPA, Helen Hoehne, a déclaré à Vanity Fair : « C’est la nouvelle HFPA 2.0. »

De nombreux membres de la HFPA ont soutenu l’idée d’organiser une émission dépouillée et ont contesté la façon dont ils ont été dépeints dans les médias, suggérant que la critique a injustement ciblé les journalistes étrangers en Amérique.

Pourtant, la HFPA a eu du mal à regagner les faveurs des puissants publicistes et studios d’Hollywood. Certains membres de la HFPA se sont plaints d’avoir eu peu de communication ou de contribution avec les décisions clés du groupe. Un membre a déclaré qu’il n’avait entendu parler des Globes de cette année et de son format qu’en lisant à ce sujet dans les médias.

De plus, d’anciens membres notent que la HFPA n’a pas freiné sa pratique consistant à payer les membres de la base pour avoir siégé à des comités.

L’enquête du Times a révélé que la HFPA versait depuis longtemps une somme d’argent croissante au groupe, versant environ 2 millions de dollars aux membres en 2020 pour avoir siégé à de nombreux comités et effectué diverses tâches. La HFPA a déclaré que ses pratiques de rémunération sont conformes à celles d’autres organisations à but non lucratif.

Lee a contesté le manque de communication avec les membres et a défendu le maintien de l’indemnisation.

« Les membres travaillent dur tout au long de l’année au sein de divers comités qui font fonctionner la HFPA », a-t-il déclaré dans le communiqué. « Ce sont aussi des journalistes qui étaient au chômage cette année. Au lieu d’écrire, ils ont passé des centaines et des centaines d’heures à créer des réformes, à les faire adopter et à les mettre en place pour s’assurer que nous devenions une association diversifiée et inclusive dont les membres sont désormais tenus de rendre des comptes en vertu d’un nouveau code de conduite.

Mais van Hoogstraten, qui reste en contact avec certains membres de l’association, n’est toujours pas convaincu que la HFPA ait vraiment franchi un cap.

« Les gens qui ont fait partie de l’élite dirigeante sont toujours là », a-t-il déclaré. « Ils ont fermé la porte, fermé les fenêtres, ils ont dit : ‘Il n’y a pas de questions, passons à autre chose et retournons aux Globes.' »

Alors que la 79e édition des Golden Globes se terminait par l’annonce traditionnelle du prix du meilleur film dramatique, cette année, allant à « The Power of the Dog » de Netflix, des dizaines de participants se sont précipités sur la terrasse de la piscine pour la réception, où ils ont été servis des sushis et diverses grillades, sous forme de buffet. De la musique house digne d’un grand magasin et des bavardages animés émanaient de la fête alors que les gens en smoking et en robes se chauffaient près des radiateurs et des cheminées.

Xu a déclaré que la cérémonie n’avait pas compris.

« Pour eux, la principale critique est le manque de diversité, mais je ne pense pas qu’ils comprennent le problème le plus important : ils doivent nettoyer la maison.