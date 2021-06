Dans les hauteurs : 15 donc vous pensez pouvoir danser des danseurs qui sont apparus dans le film

Alex Wong (Saison 7): Bien que le danseur de ballet ait été le favori pour remporter sa saison de So You Think You Can Dance, Wong a subi une blessure au tendon d’Achille et a dû se retirer du spectacle. Son voyage n’était cependant pas terminé, car il revenait régulièrement au cours des saisons suivantes en tant que star pour s’associer aux nouveaux candidats.

Mélanie Moore (Saison 8) : Moore, une danseuse contemporaine, a remporté haut la main le concours de danse de sa saison et a joué plusieurs rôles à Broadway. L’un des messages de Jourdan Epstein dans les coulisses du tournage de In the Heights montre une partie d’un numéro de danse dans lequel Moore était coupé de la version finale du film.

Virgile Gadson (Saison 12) : Pour sa 12e saison, So You Think You Can Dance a divisé ses concurrents en Stage vs Street, plutôt qu’en hommes et femmes. Le danseur hip-hop Gadson, membre de Team Street, s’est classé troisième au classement général.

Kate Harpootlian (Saison 12): Membre de Team Stage dans la saison 12, le danseur contemporain Harpootlian a été éliminé après la semaine 4.