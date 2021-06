Dans les hauteurs, les fans ne peuvent pas en avoir assez de cette référence de Hamilton

in

Bien sûr, le but des œufs de Pâques est qu’ils sont généralement subtils. Ils offrent aux cinéastes la possibilité d’être un peu ironiques et de voir à quel point le public est attentif. Dans les Heights, la référence à Hamilton entre définitivement dans cette catégorie, car regarder votre téléphone ou se concentrer sur les performances de Jimmy Smits pourrait vous faire manquer complètement. Un autre fan l’a exprimé, révélant qu’ils devaient revenir en arrière pour s’assurer de ne pas manquer le clin d’œil rapide à “You’ll Be Back”. Comme ils le disent,