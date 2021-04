Dans les hauteurs: voir le doux moment Lin-Manuel Miranda a demandé à Leslie Grace de rejoindre le casting

Mais être l’une des principales dames d’In the Heights signifiait plus pour Leslie Grace que de simplement marquer un rôle, car elle était capable de puiser dans son identité afro-latino. Ayant grandi à New York, la chanteuse avait l’habitude de voir des gens qui lui ressemblaient avant de déménager en Floride. L’histoire de Grace n’est pas inhabituelle car de nombreux Afro-Latinos ont parlé du colorisme et de «l’altérité» qu’ils ont vécus au sein de la communauté latino-américaine. On peut dire la même chose de l’expérience des Noirs américains. Donc, pour elle, participer au film musical était l’occasion idéale de se sentir différente tout en étant entourée d’amour et d’acceptation.