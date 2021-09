Dans les Instagrams des concurrents de Bake Off 2021 de cette année ⋆ .

Instagram de Chigs est le package complet. Non seulement il a posté plusieurs photos de délicieuses pâtisseries sur sa grille (plus un nom d’utilisateur vraiment amusant), mais il a également la capacité de vous faire pleurer de manière inattendue pendant que vous suivez son profil.

Évidemment, continuer Bake Off est vraiment excitant et tous les boulangers ont posté leurs photos et partagé des messages de remerciement pour tout l’amour qu’ils ont reçu. Mais le message de Chigs était particulièrement sain. Il a téléchargé une photo de lui dans le journal et la photo de balayage était lui et son grand-père !! Ugh j’aime tellement Chigs et son grand-père !!!!

Jürgen

Instagram : @juergenthebread

Nous connaissons tous Jürgen comme le boulanger qui joue du trombone. Il est clair que c’est l’un de ses passe-temps préférés aux côtés de la pâtisserie car il a un post entier sur Instagram dédié à son trombone. Je ne pourrais pas vous dire quelle chanson il est en train d’apprendre mais je vais faire une assez bonne estimation et dire que c’est WAP de Cardi B.

Cristalle

Instagram : @crystellepereira

D’après son Instagram, le seul talent de Crystallle n’est pas la pâtisserie. Elle a clairement un bon œil pour ce qui rend une grille Instagram esthétiquement agréable. Elle publie de magnifiques photos et choisit toujours le filtre parfait, il suffit de regarder celui-ci qu’elle a pris sur ses holibobs en Corée du Sud.

Sa biographie est également de jolies blagues, elle dit “90 pour cent de chaos, 10 pour cent de pâtisserie”.

Freya

Instagram : @freyacox_

Étant la plus jeune pâtissière de la tente, cela ne devrait pas vous surprendre que Freya ait le plus d’adeptes parmi tout le monde. Elle est actuellement sur 5 509 et a révélé dans sa biographie qu’elle était mannequin et étudiante en psychologie.

Contrairement aux autres boulangers, Freya ne publie aucun contenu de cuisson sur sa grille, mais elle le partage dans ses moments forts. Au lieu de cela, elle publie des photos de mannequins qui la montrent souvent posant avec son cheval. Comme toute autre adolescente, elle adore un selfie miroir que l’on voit en abondance dans son point culminant appelé ” :)!”.

Giuseppe

Instagram : @giuseppecooks

Giuseppe n’a malheureusement que deux messages sur sa grille, les deux étant lui en mode hardcore Bake Off. Ses légendes pour eux, cependant, sont tellement des blagues. Sur une photo, il tamise de la farine et il l’a légendé “Ce que vous ne pouvez faire que si votre femme n’est pas là pour vérifier la quantité de farine que vous avez renversée sur le sol.” Et laissez-moi vous dire qu’il fait TOUS les rires dans sa section de commentaires en ce moment, donc il vaut vraiment la peine d’être suivi.

Maggie

Instagram : @maggietheseasidebake

Elle est l’une des plus anciennes pâtissières de cette année, mais son jeu Instagram est vraiment meilleur que la plupart. Elle a des vibrations impeccables, il suffit de regarder la photo qu’elle a partagée d’elle posant à côté d’elle à la télé – elle porte la même robe !! Je ne sais pas si c’était intentionnel, mais c’était apprécié de toute façon.

Lizzie

Instagram : @lizzieacker_

Je ne peux pas être le seul à être ébranlé par le fait qu’un candidat au four a un tatouage sur les lèvres ?? C’est fou. Quoi qu’il en soit, c’est Lizzie. Son Instagram a de très bonnes vibrations et elle publie souvent de belles photos de son chien. Elle ne publie pas vraiment de photos de ses pâtisseries, mais ce qui lui manque en friandises sucrées, elle le compense en contenu pour chien.

George

Instagram : @george_bake_ari

George a fait son premier post sur Instagram il y a deux jours et bien sûr, c’était une miche de pain qu’il a cuite. Son Instagram est probablement celui qui tourne le plus autour de la pâtisserie, étant donné que les six publications sont liées à la pâtisserie. Mais ce que je peux vous dire, c’est qu’il a un excellent talent pour faire un jeu de mots. Sa biographie Instagram dit: “Tout ce que je prépare, je le prépare pour vous.” – dites-moi que vous faites The Great British Bake Off 2021 sans me dire que vous faites The Great British Bake Off 2021.

Rochica

Instagram : @rochica__

En 2018, Rochica a partagé une publication sur son Instagram révélant qu’elle était diplômée de l’Université de Surrey avec un diplôme de première classe en sciences ! Absolument magnifique! Et depuis lors, elle a partagé quatre autres photos de sa vie après l’obtention du diplôme. Deux d’entre eux sont bien sûr liés au fait d’aller sur Bake Off. Elle a même partagé une photo d’un gâteau d’anniversaire qu’elle a fait pour elle-même – nous sommes obsédés !

À M

Instagram : @toofarfletched

La mère de Tom l’a décrit comme un « boulanger de minuit », ce qui est un euphémisme quand on voit combien de pâtisseries il a publiées sur Instagram ! Il doit préparer des gâteaux 24h/24 et 7j/7 !! Ils ont tous l’air très savoureux en effet.

