Dans les Instagrams fantaisistes du casting de Selling Tampa sur Netflix

Vendre Tampa est exactement ce dont nous avions tous besoin et bien plus encore en ce moment. Les maisons qui s’y trouvent sont tout aussi magnifiques que celles de Selling Sunset et le drame est, oserais-je le dire, peut-être encore plus intense. Donc, si nous nous attendons à être aussi investis dans cette émission que Selling Sunset (nous le sommes certainement) – les filles de Allure Realty vont se sentir très bientôt comme nos meilleures amies. Nous allons avoir besoin de tout savoir sur les filles de Selling Tampa – et un rapide coup d’œil et un suivi de leurs Instagrams est un bon point de départ.

Oui, avant d’aller traquer, leurs Instagrams sont exactement ce que vous attendez d’un acteur d’une émission comme Selling Tampa. Ils regorgent de tenues glamour, d’événements coûteux et de nombreuses photos d’annonces dans lesquelles vous ne pourriez imaginer vivre un jour.

Voici tous les Instagrams appartenant au casting de Selling Tampa sur Netflix.

Sharelle

Pseudo : @sharellerosado_

À l’heure actuelle, sur tous les Instagrams du casting de Selling Tampa, le patron Sharelle a le plus de followers avec 147k. Elle se décrit comme une courtière immobilière de luxe et la PDG d’Allure Realty. Pour le moment, son flux est principalement promotionnel pour l’émission, mais avant, elle publie généralement des tonnes de photos d’elle-même et de patrons chics et de photos avec ses collègues membres de la distribution. Elle a même quelques-uns d’entre eux qui traînent avec le casting de Selling Sunset !

Anne-Sophie

Pseudo : @annesophiepf

À l’heure actuelle, Anne-Sophie compte 15 000 abonnés sur Instagram. Elle dit dans sa biographie qu’elle est une agente immobilière et une agente de luxe de premier plan. Ses photos reflètent également beaucoup ce à quoi elle ressemble dans la série, son flux regorge de photos amusantes d’elle lors d’événements portant des tenues magnifiques. C’est une ambiance.

Colonie

Pseudo : @colonyreeves

Ok, l’Instagram de Colony est magnifique. Pensez à des tas de photos d’elle dehors sous le soleil de Floride et glamour au travail. Je veux cette vie. Sa biographie dit qu’elle travaille dans l’immobilier à Tampa Bay et qu’elle est une ancienne élève de l’USF. Colony compte actuellement un peu plus de 14 000 abonnés.

Rena

Pseudo : @renafrazier

Rena a un peu moins de 5 000 abonnés sur Instagram et garde son flux très professionnel. Il est plein de photos élégantes d’elle dans ses vêtements de travail, de graphiques sur l’immobilier, de nombreuses promotions pour le spectacle et de photos avec ses amis et sa famille.

Alexis

Pseudo : @thealexiscwilliams

Alexis compte actuellement 5,7 000 abonnés. Sa biographie la décrit comme une agente immobilière de luxe et son flux est principalement composé de selfies, de quelques photos d’elle et de son ordinateur portable et de photos d’elle et de son mari.

Karla

Pseudo : @karlagiorgio_

La bio Instagram de Karla partage qu’elle est végétalienne et contient un lien vers un compte séparé où vous pouvez acheter des vêtements qu’elle a portés. Elle s’est inscrite comme personnalité publique et agent immobilier de luxe. À l’heure actuelle, elle compte un peu moins de 10 000 abonnés et son flux est principalement composé de selfies et de photos avec sa famille.

Tennille

Pseudo : @tennillemoore_

Tout comme sa personnalité dans la série, l’Instagram de Tennille est le reflet direct de son franc-parler. Tous les autres articles parlent de sa conclusion de contrats, car vous savez, elle le fait BEAUCOUP. Sa biographie indique également qu’elle est une spécialiste certifiée en réparation de crédit et PDG d’une entreprise de réparation de crédit. Elle a 5 000 abonnés et publie à peu près des photos d’elle-même parsemées entre les détails de ses annonces.

Juawana

Pseudo : @juawanacolbert

L’Instagram de Juawana clarifie enfin son rôle dans le bureau Allure, avec sa biographie indiquant qu’elle est agent immobilier et chef de bureau. Elle compte actuellement 8,5 000 abonnés et est une grande fan de portraits professionnels et de superbes photos d’annonces.

