Dans les magasins américains, ils ferment les PC d’affichage avec des cordes et des serrures afin que les GPU ne soient pas volés, en raison du manque de stock | La technologie

La crise des cartes graphiques dure depuis plus d’un an maintenant, et il y a des gens qui sont prêts à tout pour en obtenir une.

Certains d’entre nous souffrent dans leur chair depuis des mois manque de stock de cartes graphiques de PC, à cause de la crise des semi-conducteurs, et des mineurs de cryptomonnaies.

Personnellement, j’essaie d’acheter une carte graphique RTX depuis 8 mois, une tâche impossible à moins que vous ne soyez prêt à payer doubler ou tripler sa valeur, quelque chose que je refuse de faire.

Le désespoir chez certains joueurs est si grand que ils n’hésitent pas à voler des cartes dans les magasins, si l’occasion se présente.

Selon un utilisateur de Reddit nommé TeslaDude7172, dans le grand magasin Costco de Dedham, Massachusetts (États-Unis), les employés ont commencé à protéger les PC avec des sangles en plastique et des cadenas, comme vous pouvez le voir sur la photo d’ouverture de l’actualité.

Cette mesure a été prise pour empêcher les clients ouvrent les PC d’affichage et Cartes graphiques de jeu à emporter.

Selon TNW, la personne qui a pris les photos des PC protégés, nommée Jacob, a demandé à l’un des vendeurs de Costco pourquoi les PC étaient scellés, et a confirmé que c’était parce que les gens ont pris les cartes graphiques, mais aussi « CPU et mémoire ».

Les PC d’affichage sont souvent laissés ouverts parce que parfois les clients aiment voir à quoi ils ressemblent à l’intérieur ou quel matériel ils transportent.

TNW a contacté d’autres commerçants pour voir s’ils faisaient de même, mais n’a pas reçu de confirmation.

Les magasins sont généralement discrets en matière de vol.

Le monde du hardware traverse une période de grande incertitude, pour des raisons indépendantes de son propre marché. Sans stock de consoles ou de cartes graphiques de jeu, les joueurs ne peuvent pas passer à la prochaine génération.

Ce ne sont pas des événements isolés : il y a quelques jours un braquage de camion a eu lieu en Californie chargé jusqu’aux branchies avec des cartes graphiques RTX.

Ces cartes valaient plus de 300 000 $, mais sur le marché noir, elles peuvent être vendues au double de leur prix.

Et c’est qu’aujourd’hui, traiter avec des cartes graphiques et spéculer avec elles est devenu l’une des activités les plus rentables …