Dans les médias britanniques, la mort du prince Philip concerne Meghan Markle

D’ordinaire, la mort d’un homme de 99 ans ne susciterait pas beaucoup de soupçons. Mais comme le prince Philip, duc d’Édimbourg, n’est pas votre homme typique de longue date, sa mort le 9 avril offre une fenêtre sur les récents malheurs de la famille royale britannique – et la fixation des médias sur sa relation litigieuse avec Meghan Markle.

Le prince Philip a été hospitalisé pendant un mois complet en février, apparemment pour le traitement d’une maladie cardiaque préexistante. Alors qu’il approchait de son 100e anniversaire, sa mort n’est guère une surprise. Selon la déclaration officielle de la famille royale, Son Altesse «est décédée paisiblement ce matin au château de Windsor».

Cependant, il n’a pas fallu longtemps pour que l’anticipation se répande dans les médias sociaux selon laquelle la presse trouverait une cause plus perturbatrice pour la mort du prince Philip que la maladie ou la vieillesse. Au milieu des nombreux mèmes qui ont commencé à circuler en ligne une fois que la nouvelle a été annoncée, un thème important est apparu: les médias britanniques rejetant la faute sur Meghan Markle.

Markle a passé l’année dernière embourbé dans la controverse, d’abord pour avoir officiellement démissionné de ses fonctions royales avec son mari, le prince Harry, et ensuite pour une interview du 7 mars avec Oprah Winfrey dans laquelle le couple s’est prononcé contre le traitement réservé par la famille. Parmi les révélations les plus choquantes issues de cet entretien figuraient les déclarations du couple selon lesquelles la famille avait exprimé des «inquiétudes» quant à la couleur de la peau de leur enfant à naître, avait refusé de fournir au couple un détail de sécurité en violation du protocole et avait refusé. pour aider Markle à se faire soigner après qu’elle soit devenue suicidaire – en partie à cause d’un barrage de harcèlement raciste de la part de la presse.

Ce n’est un secret pour personne que les médias britanniques, en particulier le journalisme tabloïd, ont perdu peu d’amour pour Markle depuis qu’elle est devenue le dernier membre de la famille royale. Depuis le moment où elle a commencé à sortir avec le prince Harry en 2016, Markle a été confrontée à des réactions racistes et sexistes, critiquant tout, de sa non-sympathie perçue à son «ADN exotique».

Et à la suite de l’interview d’Oprah, Piers Morgan, en particulier, a mené la charge de nombreux journalistes britanniques en accusant Markle de, essentiellement, mentir sur tout – poussant une idée non fondée de «falsification» qui l’a conduit à se retirer et finalement quitter son émission de nouvelles Good Morning Britain. D’où l’hypothèse presque immédiate que la presse britannique trouverait un moyen de détourner l’attention du prince Philip vers Markle.

Deux articles que les chroniqueurs du Daily Mail peuvent préparer dès maintenant: 1. Pourquoi la présence de Meghan Markle à l’enterrement est une insulte, conçue pour éclipser une occasion sombre. 2. Pourquoi l’absence de Meghan Markle à l’enterrement est une insulte, conçue pour éclipser une occasion sombre. – Alex Andreou (@sturdyAlex) 9 avril 2021

Parfois, les prédictions selon lesquelles un récit autour de «l’interview de Meghan et Harry à Oprah contribuant à la mort prématurée du prince Philip» étaient étranges dans la façon dont elles se sont révélées.

Il n’a pas fallu longtemps, par exemple, pour que le Daily Mail raconte un article qui soulignait la «dernière année difficile» du prince Philip et la façon dont la fin de sa vie a été gâchée, en partie, par «les retombées amères de ‘son favori ‘décision du petit-fils Harry et Meghan de quitter’ l’entreprise ‘.

Cependant, c’est notamment le média américain Fox News qui semble être arrivé le premier.

La prévisibilité de cette réponse par certains médias, en particulier les plus conservateurs, ne saurait être surestimée. Cela suggère qu’au moins en ce qui concerne la famille royale, une sorte de couverture uniformément monotone a été établie: Fomenter l’indignation et la peur, attaquer, répéter. Le fait que des mèmes anticipant précisément ce type de couverture médiatique aient précédé la couverture elle-même suggère que la couverture médiatique raciste de Markle a été à la fois peu transparente et largement inefficace en tant que forme de persuasion pour le consommateur moyen des médias – qu’il soit complètement informé ou seulement à moitié. -être attentif sur les réseaux sociaux.

Markle et le prince Harry, en accordant une interview aussi mémorable à Oprah Winfrey, ont explicitement engagé le public américain dans le débat public plus large sur le traitement réservé par la famille à eux. Un résultat est une hypothèse claire de la part de nombreux observateurs dans le monde, et des observateurs noirs en particulier, que toute couverture de lutte ou de tragédie au sein de la famille royale impliquera en quelque sorte un retour au racisme implicite et aux attaques perpétuelles contre Markle.

Les mèmes «Meghan est à blâmer» – et le ton général des autres mèmes sournois, cyniques et critiques qui ont émergé – suggèrent également une rupture nette entre la couverture médiatique de la mort du prince Philip et l’impression populaire qui en a été faite.

Alors que de nombreux organes de presse ont frappé un ton plus typique de sombre respect, les médias sociaux ont été largement remplis d’irrévérence, les utilisateurs de diverses plates-formes utilisant des mèmes et une insouciance générale pour nous rappeler que le prince Philip venait d’une famille avec des nazis (bien que il s’est opposé à Hitler), d’imaginer la princesse Diana le saluant au paradis avec animosité (en fait, ils étaient très proches), et de rappeler sa longue histoire de propos racistes présumés – avec le genre de franchise que la presse a largement évitée.

Par exemple, une nécrologie de la BBC a passé sous silence la question du prince Philip qui aurait fait des commentaires racistes en les encadrant comme faisant partie de sa «tendance à être franc» et en offrant d’autres tournures euphémiques – ce qui a conduit à des critiques à la fois de Philip et du média.

En plus des fils tristes de «RIP», Twitter regorge de gens qui célèbrent la mort de Philip au nom de citoyens noirs vraisemblablement offensés par son traitement de Markle.

La légèreté n’est pas uniquement liée à la politique: sur TikTok, des mèmes sur la mort de Philip circulent depuis quelques semaines, les blagues étant en grande partie centrées sur l’immortalité présumée du prince – ou sur les soupçons qu’il est déjà mort il y a des semaines. Mais cette saveur plus typique de la ligne l’humour a été largement éclipsé par le récent brouhaha de la famille royale. C’est un rappel que la famille n’est pas plus près de comprendre comment gérer les femmes fortes et indépendantes en son sein aujourd’hui qu’elle ne l’était lors de l’ascendance de Diana.

La vision de TikTok sur le sujet semble plus proche de la vérité que celle des tabloïds: le duc d’Édimbourg avait 99 ans. Tous les efforts pour blâmer sa mort en révèlent beaucoup plus sur l’état des médias que sur Meghan Markle.