“Dans les moments que j’ai dû définir, j’ai tout fait de mal”

07/05/2021 à 18:33 CEST

Rafael Nadal était bouleversé après avoir été éliminé par Alexander Zverev en quarts de finale du Mutua Madrid Open qu’il a décrit comme “un pas en arrière” dans son évolution de la saison.

«Les sentiments sont négatifs. C’est une semaine importante pour moi. C’est une semaine qui m’excite, même si c’est un tournoi compliqué pour moi à cause des conditions. Ces jours-ci, j’ai fait des pas en avant et celui-ci en est un en arrière. Les choses ont bien commencé mais au moment de vérité, dans les moments où j’ai dû définir le décor, j’ai tout fait de travers », a reconnu le numéro deux mondial.

Nadal a expliqué les erreurs qui ont particulièrement marqué le premier set. “Au service de 5-2, j’ai fait plusieurs erreurs et à 4-3 j’ai eu une autre pause dont je n’ai pas profité. C’est la clé. Depuis lors, c’est un grand joueur avec des conditions favorables pour moi et aujourd’hui, je l’ai été. manque », a-t-il ajouté.

Le joueur des Baléares a souligné que Zverev est un grand joueur qui le met dans des situations difficiles et devant qui il faut être au plus haut niveau.

“J’ai joué avec un joueur qui seul avec son service vous met dans des moments difficiles. Plus que de donner le niveau minimum, il y a des conditions que je dois donner le maximum, pas le minimum. Ce sont des partis différents, par exemple, celui de Rublev (à Monte Carlo), le sentiment de manque de contrôle est plus grand. Cela fait une semaine que des choses positives se sont produites. Je quitte Madrid avec de bons sentiments en général et avec un horrible sentiment d’avoir joué avec un grand joueur », a-t-il insisté.

Le joueur de tennis espagnol a regretté de ne pas avoir pu remporter le premier set alors qu’il avait été meilleur que son rival. “Dans la majeure partie du premier set, j’étais meilleur et c’est le point négatif qu’étant meilleur, j’ai perdu le set.. Et c’est difficile à comprendre et plus en moi que je gagne des sets même si je suis inférieur au rival ».

“Il doit être félicité et je suis évidemment attristé par la défaite. Cela a été une occasion manquée“a ajouté Rafael Nadal.

Le résumé de Nadal sur sa participation aux tournois d’argile, Monte Carlo, Barcelone et Madrid est simple. “Le dirt tour peut se résumer en quarts (Monte Carlo), champion (Barcelone) et quarts (Madrid). Maintenant vient Rome. C’est ce qu’il y a. Le reste sont des inventions et je ne suis pas des inventions. Maintenant, le but est d’aller à Rome et de gagner Rome“, a conclu le quintuple champion à Madrid.