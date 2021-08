Dans les réseaux, ils affirment que Biden n’est plus président élu. C’est faux

5 fausses théories sur les élections américaines 2:43

(CNN Affaires) – Alors que les partisans du président Donald Trump continuent de diffuser des allégations non fondées de fraude électorale, un nouveau thème émerge dans leurs attaques contre la légitimité des élections. Les accusations généralisées selon lesquelles le président élu Joe Biden a “volé” les élections sont maintenant teintées d’affirmations non fondées selon lesquelles les médias annulent leurs projections dans certains États ou les modifient de manière à désavantager Biden. Ces affirmations sont fausses. Mais ils continuent de circuler de manière virale sur les réseaux sociaux et montrent à quel point, pour les plateformes en ligne, le problème de la désinformation est plus grave que jamais.

Dans un exemple marquant, une vidéo YouTube affirmant à tort que Joe Biden « perd » son statut de président élu des États-Unis a accumulé plus d’un million de vues mardi après-midi et a été largement partagée entre des groupes de personnes. -performance Facebook dédiée à la politique.

La principale source citée par la vidéo est un tweet mal informé et maintenant supprimé de l’aide de Trump, Pam Bondi, qui a faussement affirmé que le site Web RealClearPolitics avait inversé sa projection selon laquelle Biden avait remporté les votes du Collège électoral de Pennsylvanie. Cette affirmation a également été reprise par l’avocat personnel de Trump, Rudy Giuliani, entre autres.

Les projections de Biden en Pennsylvanie n’ont pas changé

Mais le cofondateur de RealClearPolitics, Tom Bevan, a publiquement démenti cette affirmation lundi soir.

“Nous n’avons jamais trouvé de gagnant en Pennsylvanie et rien n’a changé”, a tweeté Bevan.

Les principaux médias comme CNN, NBC News, Associated Press et Fox News ont désigné Biden comme le vainqueur en Pennsylvanie, et aucun n’a reculé devant cette décision. Rien n’indique également que les contestations judiciaires de Trump pourraient légitimement menacer le leadership de Biden dans l’État. Selon le décompte de CNN, il y avait plus de 47 000 votes mardi après-midi, environ 87 fois les 537 votes qui séparaient George W. Bush et Al Gore en Floride en 2000. Et cela continue de croître.

Pourtant, malgré une balise contextuelle sur YouTube indiquant que l’AP a désigné Biden comme le vainqueur de la présidence, la vidéo continue de se diffuser largement sans contrôle sur la plate-forme. Il a également été publié à plusieurs reprises dans ce que les données de Facebook montrent qu’il s’agit actuellement du groupe le plus politiquement lié sur sa plate-forme.

Ce que YouTube a dit

YouTube a déclaré à CNN Business que la vidéo ne viole pas les directives de la communauté, qui interdisent simplement le contenu trompeur sur la façon de voter, et non sur les résultats des élections ou le décompte des voix.

“Les résultats de la recherche et les vidéos associées, y compris cette vidéo, apparaissent sur un tableau de bord indiquant que l’AP a projeté la course présidentielle pour Joe Biden et que des garanties solides aident à garantir l’intégrité des élections et des résultats”, a déclaré la porte-parole de YouTube Ivy Choi dans un communiqué. déclaration. “Nous continuons de mettre en évidence le contenu faisant autorité dans les résultats de recherche et les recommandations, y compris les requêtes de recherche liées à ce sujet, et les requêtes liées aux élections générales suscitent des sources d’information faisant autorité telles que ABC News et CNBC.”

Dans une déclaration envoyée mardi soir à CNN, le porte-parole de Facebook, Andy Stone, a déclaré que des vérificateurs des faits tiers avaient déjà qualifié la vidéo de fausse.

“En conséquence, sa distribution est considérablement réduite, donc moins de gens peuvent le voir”, a déclaré Stone. “Quiconque le voit, essaie de le partager ou l’a déjà fait verra des avertissements les alertant qu’il s’agit d’un faux.”

Ni en Géorgie ni en Arizona

D’autres utilisateurs de médias sociaux ont faussement affirmé que CNN avait modifié ses projections pour la Géorgie et l’Arizona d’une manière qui profitait à Trump. En fait, CNN, à aucun moment, n’a projeté un vainqueur présidentiel de 2020 dans l’un ou l’autre de ces deux États, bien que d’autres médias, dont AP et Fox News, aient classé Biden comme vainqueur en Arizona.

Le flux de désinformation se poursuit malgré certains efforts des plateformes technologiques pour endiguer la marée. Ces derniers jours, Facebook a supprimé plusieurs pages liées à l’ancien stratège en chef de Trump, Steve Bannon, pour avoir diffusé de la désinformation. La suppression a touché au moins sept pages avec plus de 2,45 millions d’abonnés combinés, selon Avaaz, un groupe d’activistes qui a alerté Facebook sur le réseau vendredi. Cette suppression incluait des pages sous les noms de Valeurs conservatrices, The Undefeated, We Build the Wall et Trump at War, qui, selon Avaaz, partageaient de fausses informations sur l’élection avec le slogan “Stop the Steal”. La suppression de la page a été signalée pour la première fois par le Washington Post.

“Nous avons supprimé divers groupes d’activités pour avoir utilisé des tactiques comportementales inauthentiques pour augmenter artificiellement le nombre de personnes qui ont vu leur contenu”, a déclaré le porte-parole de Facebook, Andy Stone, dans un communiqué. La société a confirmé qu’elle avait réduit la mise en page de la page de Bannon, mais ne l’avait pas supprimée, après avoir tenté de rendre une partie de son contenu plus populaire qu’elle ne l’était en réalité.

Les fausses déclarations s’accumulent

Mais les allégations fausses et trompeuses continuent de s’accumuler sur les réseaux sociaux presque plus rapidement que les entreprises ne peuvent s’y attaquer.

Ce qui est à l’origine de la désinformation, ce sont les influenceurs et les superutilisateurs des médias sociaux, a déclaré Alex Stamos, ancien directeur de la sécurité de Facebook et expert en sécurité de l’Université de Stanford. “Il y a un nombre relativement restreint de personnes avec un large public qui ont la capacité de trouver un récit quelque part, de le faire sortir de l’obscurité – un tweet, une photo, une vidéo – et de le consolider dans ces récits”, a déclaré Stamos dans une conférence téléphonique mardi organisée par le laboratoire de recherche médico-légale numérique de l’Atlantic Council.

Les chercheurs en sécurité et en désinformation mettent en garde contre les conséquences à long terme de la propagation de fausses allégations.

“Pensez à quel point il sera difficile d’amener des personnes qui ne croient pas aux résultats des élections à prendre les mesures de santé publique que la nouvelle administration met en place”, a tweeté Karen Kornbluh, experte en désinformation au US German Marshall Fund.

Il est peut-être déjà trop tard

James Lewis, expert en sécurité au Center for Strategic and International Studies, a déclaré que les plateformes de médias sociaux « doivent être plus agressives pour éliminer les déclarations hystériques de tricherie électorale ».

“Le fait de ne pas supprimer les messages augmente la probabilité que ceux qui les lisent commettent des actes de violence”, a-t-il ajouté.

Mais certains experts avertissent que pour certains internautes, il est peut-être déjà trop tard.

“Ce que je prédis que nous continuerons de voir, c’est la consolidation autour de quelques récits qui ont plus de résistance et qui s’intègrent dans ce faux méta-récit de la fraude électorale qui continue et persiste”, a déclaré Kate Starbird, professeur agrégé à l’Université de Washington. “Ceux-ci persisteront pendant des années, voire des décennies, malheureusement, car les gens sont très motivés à y participer et à y croire.”