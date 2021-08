Dans les réseaux on discute l’avenir de Vergil Ortiz et Guillermo Rigondeaux

in

Au lendemain de la boxe de samedi, il a laissé beaucoup de tissu à couper, mais surtout, il nous a laissé le soin d’imaginer l’avenir immédiat d’Ortiz, Rigondeaux et Casimero.

Sans aucun doute, Guillermo Rigondeaux était comme la grande victime, mais, comme s’il ne l’avait pas assimilé, il a insisté sur les bienfaits de la boxe défensive sans se permettre une seule autocritique.

Le Cubain a perdu la grande opportunité de marquer l’histoire dans un combat accessible, il a perdu l’opportunité d’être en route pour un match revanche historique contre Nonito Donaire ou un combat incroyable contre Naoya Inoue. Il a également perdu la possibilité de prolonger sa carrière et d’améliorer son compte bancaire. Ce n’est pas une petite chose, mais, le doute persiste, va-t-il ou reste-t-il ? On en parle dans la vidéo.

Vergil Ortiz, de son côté, a donné un test de sa croissance en boxe et sur les réseaux sociaux beaucoup assurent qu’il est prêt à tout. Nous avons une réponse à cette anxiété de le voir contre Terence Crawford. On leur a aussi parlé de John Riel Casimero, après sa victoire sur Rigondeaux et de ce qui s’en vient pour sa carrière.