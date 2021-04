Dans les ventes de dette en euros serrées, les gouvernements réduisent la demande de fonds spéculatifs gonflée

PHOTO DE FICHIER: les billets en riyal saoudien, yuan, livre turque, livre, dollar américain, euro et dinar jordanien sont visibles sur cette illustration prise le 6 janvier 2020. REUTERS / Dado Ruvic / Illustration / File Photo

Le programme massif d’achat d’obligations de la BCE a alimenté une aubaine dans la dette souveraine de la zone euro, certains investisseurs surestimant largement leurs commandes de vente de dette dans le but de sécuriser le papier tant convoité. Mais maintenant, certains gouvernements commencent à dire, trop c’est trop.

Des emprunteurs, dont l’Union européenne, la France et l’Espagne, s’apprêtent à freiner les commandes des hedge funds dans leurs ventes d’obligations syndiquées, ont déclaré à . un responsable du gouvernement et quatre sources bancaires impliquées dans les transactions.

L’objectif est d’endiguer un déluge d’ordres gonflés de ces fonds, qui surestiment largement leur demande pour tenter de garantir qu’ils sécurisent le montant d’obligations souhaité, selon les sources.

« Le problème est que si vous n’avez pas la bonne image, vous pourriez faire des erreurs à l’avenir sur la demande réelle d’obligations », a déclaré Stelios Leonidou, qui gère l’émission de la dette de Chypre. Il a déclaré à . qu’il avait soulevé le problème avec les banques, sans toutefois indiquer que Chypre prévoyait de réduire les commandes.

La précipitation des investisseurs à renoncer à la dette souveraine est en partie motivée par l’immense présence de la Banque centrale européenne sur le marché secondaire, où la caisse de guerre pandémique de 1,85 billion d’euros (2,2 billions de dollars) pour soutenir l’économie de la zone euro complique la tâche des investisseurs. pour trouver des obligations à acheter.

Les hedge funds et certains autres investisseurs cherchent à réaliser un profit rapide en achetant des obligations dans les ventes gouvernementales et en les renvoyant à la BCE pour en savoir plus.

L’inflation des commandes est devenue si extrême ces derniers temps que les bureaux de gestion de la dette du gouvernement le repoussent. Deux banquiers ont déclaré avoir parfois vu des hedge funds passer des commandes dépassant la totalité des actifs qu’ils géraient.

L’Union européenne plafonne les commandes, principalement des hedge funds, depuis le début de l’année et la France l’a fait dans un accord de mars, selon les banquiers, qui ont refusé d’être nommés en raison de la sensibilité de la question et n’ont pas précisé le niveau des bouchons était. L’Espagne a également limité ces commandes en février, ont indiqué les sources.

La stratégie consiste à demander aux gestionnaires des banques d’expliquer aux acheteurs pendant le processus de vente que l’emprunteur plafonnerait ses commandes, ce qui signifie que les offres dépassant ce plafond ne seraient pas prises en considération, ont ajouté les gens.

« Le message était le suivant: vous n’obtiendrez aucun avantage à passer des commandes au-dessus d’une certaine taille », a déclaré l’un des banquiers.

Un porte-parole de la Commission européenne a déclaré qu’elle utilisait une politique d’allocation conforme à la législation européenne sur les valeurs mobilières.

Le bureau de gestion de la dette de la France a déclaré à . qu’il n’y avait pas de plafond spécifique sur la taille des commandes, mais que les banques avaient pour instruction de faire comprendre aux investisseurs qu’elles seraient susceptibles de recevoir des ordres «plus conformes» à ce qu’ils pouvaient raisonnablement s’attendre à recevoir.

Le Trésor espagnol a déclaré que son plafond d’ordres était en place depuis plusieurs années et qu’il s’appliquait «uniformément à toutes les catégories d’investisseurs».

La BCE a refusé de commenter.

EFFETS SECONDAIRES DE STIMULE

Les obligations souveraines sont un actif nécessaire pour de nombreux investisseurs, qui en ont besoin dans leurs portefeuilles pour gérer les risques et les rendements. Certains fonds spéculatifs et d’autres investisseurs négocient également les obligations, ce qui facilite l’achat et la vente de la dette sur le marché.

Cependant, les achats d’obligations de la BCE depuis 2015, qu’elle a intensifiés pendant la pandémie, ont créé une ruée vers les investisseurs qui a conduit à des pénuries d’approvisionnement.

Huit euros de demande ont chassé chaque euro de dette publique syndiquée en janvier de cette année, selon l’analyse . des données Refinitiv IFR, contre deux euros en janvier 2015.

Les carnets de commandes dépassent régulièrement les fonds collectés de plus de 10 fois; L’émission de 17 milliards d’euros de l’Union européenne en octobre dernier a établi un record, attirant 233 milliards d’euros d’offres. Même la Grèce cotée pourrie a vu un carnet de commandes de 26 milliards d’euros lors d’une récente vente de 2,5 milliards d’euros d’obligations à 30 ans.

Pour les hedge funds – qui se voient attribuer une part relativement petite d’obligations par les émetteurs – le déséquilibre offre-demande signifie qu’ils obtiennent souvent beaucoup moins que ce qu’ils demandent, ils commandent donc plus que ce dont ils ont besoin, selon les entretiens avec des banquiers et des représentants du gouvernement.

Cela rend difficile pour les gouvernements d’évaluer la demande réelle et peut donner l’impression qu’ils ont sous-évalué la dette et ne fournissent pas de valeur, même si une grande partie de la demande est illusoire.

Le Comité du Trésor britannique a écrit à son bureau de gestion de la dette en novembre, par exemple, pour lui demander comment il s’assurait que les prix étaient «suffisamment favorables au contribuable».

Les acheteurs sont «presque incités à gonfler leurs commandes pour obtenir une allocation raisonnable», a déclaré Gareth Hill, gestionnaire de fonds chez Royal London Asset Management.

Un gestionnaire de fonds spéculatifs, qui a demandé l’anonymat, a déclaré qu’après avoir gonflé sa commande dans le récent numéro grec, il n’avait reçu que 3% de sa commande. «Nous n’en avons pas eu assez», a-t-il ajouté.

Anthony Requin et Maric Post, responsables des bureaux de gestion de la dette française et belge, ont déclaré qu’ils pourraient soulever la question des commandes gonflées au sous-comité de la dette souveraine de l’Union européenne, qui se réunit au moins une fois par trimestre.

« COMPLÈTEMENT PRÉPOSÉ »

Avant l’achat d’obligations par la BCE, les hedge funds ne soumissionnaient sur les émissions que s’ils avaient un intérêt spécifique dans l’opération, a déclaré un banquier. «Désormais, ce sont tous ces acteurs qui s’impliquent systématiquement dans chaque transaction».

En janvier, par exemple, une cession d’obligations françaises à 50 ans a donné lieu à 75 milliards d’euros d’offres. Requin, le chef du bureau de gestion de la dette, estime que plus de 80% provenaient de fonds spéculatifs et d’autres comptes dits de valeur relative – des investisseurs qui vendent rapidement les obligations, également connus sous le nom de comptes «fast-money».

Les chiffres étaient «complètement absurdes», a-t-il dit. «Ils ne reflètent rien», a-t-il ajouté.

Le même mois, après avoir reçu un carnet de commandes de 130 milliards d’euros, le bureau de gestion de la dette de l’Espagne a réduit plus fortement que d’habitude le rendement offert sur son obligation. Les prix des obligations augmentent lorsque les rendements chutent.

Plus de la moitié des commandes ont ensuite disparu, une expérience qui, selon les banquiers, a effrayé les bureaux de gestion de la dette. Le directeur général du Trésor espagnol, Pablo de Ramon-Laca, le blâme sur les enchérisseurs de type hedge fund qui auraient peut-être eu plus de mal à retourner le papier de manière rentable après la hausse des prix.

La plupart des investisseurs «en argent réel» – ceux tels que les gestionnaires d’actifs et les fonds de pension qui conservent des obligations pendant une période plus longue – ont accepté le prix plus serré «mais un bon nombre de comptes d’argent rapide ont constaté que cela réduisait leur profit de manière insupportable», de Ramon- Dit Laca.

Lors des dernières transactions de la France et de l’Espagne en février et mars, les commandes de titres ont considérablement diminué.

Pourtant, les obligations espagnoles et françaises ont été sursouscrites respectivement 13 et 5 fois. L’accord de 13 milliards d’euros de la semaine dernière avec l’UE a attiré près de 100 milliards d’euros de commandes.