Dans l’esprit de Biles

Simone Biles a bouleversé les JO de Tokyo. Sa démission de participer à l’équipe de gymnastique artistique et aux épreuves individuelles pour préserver sa santé mentale a amené le débat sur la table sur l’une des étapes principales de la préparation d’un athlète. Et toujours tabou. Peu de cas ont vu le jour. La pression pour obtenir des résultats ou le ruissellement constant de messages sur les réseaux sociaux ils créent un climat dangereux, dans lequel il y a des athlètes qui ne peuvent pas échapper à ces griffes. C’est Biles et ses circonstances, qui dans son cas n’étaient pas les meilleures, celles qui reposent sur ses épaules.

De la psychologie du sport, ils regardent avec intérêt le cas Biles. La présence de psychologues n’est plus suspecte dans les centres de haut niveau ou dans les instances techniques des équipes nationales, conscients que l’entraînement des aspects mentaux et émotionnels fait partie de la préparation d’un athlète. Une éminence dans ce domaine est Pep Font, qui depuis 1988 a supervisé les athlètes de la RCA de Sant Cugat : « La chose la plus proche que j’ai vue de Biles était Sergei Bubka à Barcelone 92. J’étais dans les tribunes. Bubka était le favori pour l’or, le meilleur, mais il avait un blocage mental comme je n’en avais jamais vu auparavant. Il a raté les trois sauts à la perche et même un a failli être disqualifié pour du temps. C’était choquant », se souvient-il.

Bubka était “désorienté” et n’est pas monté sur ce podium au stade olympique de Montjuïc en raison d’un aspect “mental”. « Il était le meilleur. Il avait la technique, l’expérience, il avait sauté de grands sommets avant… Mais son esprit le bloquait.» Le psychologue souligne que les premiers symptômes de cas inhabituels d’anxiété vous amènent à perdre votre attention, à ressentir des malaises, à aller fréquemment aux toilettes… jusqu’à ce qu’une crise d’anxiété arrive. Dans le cas de Biles, la gymnaste prend un médicament appelé Ritalin pour l’aider à rester plus concentrée en raison de ses problèmes d’hyperactivité.

Mais la démission à l’Ariake était plus extrême que l’implication ratée de Bubka. Un tel épisode d’un grand athlète n’est pas dans l’histoire récente de l’Olympisme. « Le pourcentage de situations extrêmes est très faible, et quand cela arrive, c’est parce qu’il s’est créé un climat que l’athlète n’a pas pu supporter. Il est probable que le travail de prévention n’ait pas été fait », explique Toñi Martos, psychologue pour d’innombrables sportifs et qui cumule également 25 ans d’expérience.

Une situation inhabituelle dans les étoiles

Agrandir

Jamie Squire (.)

Pablo del Río, psychologue de l’équipe espagnole, s’y penche. « Ce type de situation peut se produire, mais il est surprenant qu’elles surviennent chez des athlètes du niveau de Biles, qui sont dépassés par la situation. Les Jeux sont un défi mental, surtout pour les athlètes qui sont conditionnés, lorsque les attentes externes (médias, opinion publique, environnement…) ont un impact plus important que les nôtres. Là, l’athlète concourt hors de contrôle. Le concours doit être interne et l’évaluation elle-même. Saisissez des variables dans lesquelles vous dirigez votre attention et vos pensées vers des aspects et des variables que vous ne pouvez pas contrôler. Il y a des situations de stress et d’anxiété. C’est alors que l’athlète ne contrôle pas ».

« L’athlète doit avoir une formation psychologique intégrée à sa préparation globale, ce type de situation est complexe. Tout le monde n’a pas les mêmes capacités à répondre à certains aspects. Dans le cas de Biles, qui est une superstar qui a traversé toutes sortes de situations, c’est très frappant”, analyse del Río.

“On met de côté la passion, le talent et la simplicité”

Font et Martos abordent l’épisode Biles à partir de différentes caméras. Martos pointe d’abord le contexte des Jeux Olympiques, qui a été surdimensionné par la présence médiatique de l’événement et par les réseaux sociaux. “J’étais à Athènes en 2004 et les Jeux prennent maintenant une autre dimension. J’essaie de dire à mes clients de contrôler les réseaux sociaux. Les messages que nous voyons et recevons tournent autour d’être numéro un, le meilleur, des pressions et des attentes sont générées qui viennent de l’extérieur », explique-t-il. Biles, après avoir renoncé à participer aux finales par équipes et individuelles, a mis en avant sur ses réseaux sociaux tous les « gages d’amour » qu’il a reçus, signe de l’attention qu’il professe sur ces canaux en toutes circonstances.

“Peut-être que je suis très romantique”, dit Martos, “mais je pense qu’on laisse de côté l’importance du sport, qui est passion, talent, simplicité… Tout ne doit pas se résumer à gagner, car un seul le fait », synthétise-t-il comme un message au milieu des réflexions et un épisode dont on parle à toute heure.

En dehors de cette croissance médiatique qui la place sous les projecteurs avec le sentiment que “le monde est sur mes épaules”, comme le disait Biles, Font introduit une autre problématique, et c’est la situation personnelle de chaque athlète, qui marque finalement le sujet mental du travail. « Avant toute chose, il faut bien préciser qu’avoir de l’anxiété avant une compétition, c’est bien. Lorsque vous participez à une compétition, il y a de l’incertitude et il est normal que ces émotions se produisent. La clé est dans la façon dont vous les gérez, et cela dépend de chaque personne, de ses caractéristiques et de sa personnalité. Il ne s’agit pas d’être calme, il s’agit de gérer ce doute. Et cela devrait faire partie de la formation », explique Font, qui précise que « nous ne pouvons pas évaluer ce cas précis car nous n’avons pas toutes les informations. Nous ne savons rien”.

“L’athlète doit entrer dans le jeu”

Le psychologue CAR ajoute une nouvelle variable, peut-être peu commentée dans ce cas, et c’est la volonté de l’athlète face à ce travail mental. « Je suis convaincu que Biles a travaillé avec les nombreux psychologues de l’équipe américaine. comment gérer ces émotions en haute compétition ou en l’occurrence à Tokyo », prévient-il. « Souvent, les psychologues ne peuvent rien faire si l’athlète n’entre pas dans le jeu. Ils sont généralement excellents pour faire des choses dont eux seuls sont capables, mais ils ne s’intéressent pas autant à des choses comme la méditation, car tout le monde peut le faire. Et cela devrait faire partie de la formation », dit-il.

En dehors de la croissance médiatique des Jeux et des particularités de l’athlète au travail mental, Martos parle d’un climat de travail. C’est dans cet aspect que Biles a souffert dans le passé (en dehors de sa vie d’enfance compliquée) avec les abus reconnus de l’ex-médecin de la sélection Larry Nassar. Dans ce cycle olympique, en dehors de la pandémie, cette fameuse affaire d’abus a explosé et Biles a reconnu être l’une des victimes.

« Il est essentiel qu’il y ait un climat émotionnel adapté avec votre équipe et que tout le monde parle la même langue », explique Martos. « Il faut avoir trois ou quatre ans pour se préparer à toutes les difficultés comme la pression ou les blessures. Il faut bien le planifier ».

Adieu le tabou de l’esprit

L’esprit n’est plus un sujet tabou dans le sport, mais son utilisation l’est. Il y a des préjugés. Martos reflète : « La santé mentale est toujours liée à l’échec, c’est toujours a posteriori. Qu’est-ce qui vient en premier ? Échec ou santé mentale? Personne ne parle de cette préparation précédente ».

Biles a quitté la compétition par équipe et a déclaré: “J’ai décidé de me retirer et de les laisser faire leur travail.” “Sa réponse a été mégacrack”, a déclaré Del Río.