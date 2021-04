Dans l’Oklahoma, en Floride et dans d’autres États, les républicains adoptent des lois qui facilitent l’écrasement des manifestants

À la suite des manifestations de Black Lives Matter de l’année dernière, les législateurs républicains ont proposé un certain nombre de nouvelles mesures anti-protestations au niveau de l’État – y compris plusieurs projets de loi qui facilitent spécifiquement la trahison des manifestants par les conducteurs.

L’exemple le plus récent d’une telle loi est survenu mercredi, lorsque le gouverneur de l’Oklahoma, Kevin Stitt, a signé une nouvelle loi qui permet effectivement aux conducteurs de frapper des personnes avec une voiture dans un ensemble de circonstances spécifiques.

En vertu de la nouvelle loi, un conducteur de l’Oklahoma ne sera plus responsable d’avoir frappé – ou même tué – une personne si le conducteur «fuit une émeute (… blessure ou mort. »

La mesure crée également de nouvelles sanctions pour les manifestants qui obstruent les rues ou la circulation des véhicules, y compris de lourdes amendes pouvant aller jusqu’à 5 000 dollars et jusqu’à un an de prison.

Les critiques soutiennent que la loi permettra aux gens de cibler spécifiquement les manifestants publics, avec peu de ramification, mais les républicains ont promu des mesures similaires ces dernières années parallèlement à la montée en puissance du Mouvement pour les vies noires ces dernières années, et ces lois ont reçu un soutien renouvelé des conservateurs après la dernière mouvement de protestation de l’été.

À son apogée en juin 2020, les manifestations de Black Lives Matter pourraient avoir constitué le plus grand mouvement de protestation de l’histoire des États-Unis, selon le New York Times, avec jusqu’à 26 millions de personnes dans tout le pays manifestant pour soutenir la justice raciale et la réforme de la police après le meurtre. de George Floyd à Minneapolis.

Ces manifestations ont été extrêmement pacifiques, selon le Washington Post, et près de 98% n’ont fait aucun blessé pour «les participants, les passants ou la police». Cependant, de nombreux législateurs républicains ont de toute façon poussé une réponse législative draconienne – alors même que les incidents de conducteurs écrasant des manifestants ont augmenté dans tout le pays.

En plus de la mesure de l’Oklahoma, les républicains de l’Iowa’s House ont adopté un projet de loi plus tôt ce mois-ci qui prévoyait des protections similaires contre la responsabilité civile pour les conducteurs qui heurtaient des manifestants avec une voiture, et lundi, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a signé une large opposition à la protestation. mesure dans la loi qui fait de même.

Ces mesures récentes s’appuient sur les lois proposées en 2017 – la même année que Heather Heyer, une manifestante antiraciste, a été tuée par un chauffeur suprémaciste blanc lors de manifestations à Charlottesville, en Virginie. Ce conducteur a délibérément accéléré dans une foule de gens; les lois anti-protestations adoptées récemment offrent différents niveaux de protection en fonction des motivations du conducteur.

Comme l’explique Tess Owen de Vice, la nouvelle loi de Floride «crée l’immunité civile pour les personnes qui entrent dans des foules de manifestants, ce qui signifie qu’elles ne seront pas poursuivies en dommages-intérêts si des personnes sont blessées ou tuées si elles prétendent se défendre.

Le projet de loi de l’Iowa accorderait également l’immunité civile aux conducteurs qui heurtent des manifestants bloquant la circulation, tant que le conducteur ne se livre pas à une «inconduite imprudente ou délibérée».

Mais seule la loi de l’Oklahoma crée à la fois une immunité pénale et civile pour les conducteurs qui heurtent des manifestants avec leur voiture en «fuyant».

Des lois comme celle de l’Oklahoma sont un rêve d’extrême droite

Si la récente vague de mesures anti-protestations en Floride, dans l’Iowa et en Oklahoma est inquiétante à première vue, le contexte ne fait pas grand-chose pour l’améliorer. Il y a une histoire spécifique aux États-Unis de l’extrême droite utilisant des voitures comme armes, et il n’est pas difficile de voir comment des projets de loi comme celui qui est maintenant en vigueur dans l’Oklahoma pourraient ne faire qu’empirer les choses.

L’exemple le plus notable est celui d’août 2017: Heyer, 32 ans, a été frappé et tué et au moins 19 autres ont été blessés lorsque le néo-nazi James Alex Fields Jr. a percuté une foule de contre-défenseurs à Charlottesville. Fields a depuis été condamné à la prison à vie.

Mais c’est plus que cet incident unique. Selon Ari Weil, directeur adjoint de la recherche pour le Chicago Project on Security and Threats, il y a eu au moins 72 incidents de voitures conduisant sur des manifestants sur une période relativement courte en 2020, du 27 mai au 7 juillet.

Les exemples ne sont pas difficiles à trouver. Il existe même une page Wikipédia spécifiquement consacrée aux «incidents de collision avec des véhicules lors des manifestations de George Floyd». Et comme Weil l’a expliqué dans une interview avec Alex Ward de Vox l’année dernière, «il existe un environnement en ligne qui depuis des années célèbre et encourage ces types d’attaques horribles.

“Ce qui est particulièrement inquiétant, c’est où ces mèmes se propagent”, a déclaré Weil à Vox. «Je connais au moins quatre cas où des agents des forces de l’ordre les partageaient dans des groupes Facebook. [Fields] a partagé ces mèmes deux fois en deux mois avant son attaque, et d’autres planificateurs du rassemblement Unite the Right les ont également partagés.

Selon Weil, le type de loi actuellement en vigueur dans l’Oklahoma n’est pas non plus nouveau. Lorsqu’il s’est entretenu avec Vox en juin, Weil a déclaré qu ‘«au moins six États avaient des législateurs qui tentaient de faire adopter des projets de loi qui protégeraient les conducteurs des poursuites civiles s’ils frappaient des manifestants. Heureusement, aucun de ceux-ci n’a réussi.

Maintenant, plusieurs d’entre eux l’ont fait – et les républicains de l’Alabama, de l’Arizona, du Kentucky et d’ailleurs poussent également des projets de loi qui limiteraient les manifestations par d’autres moyens.

Plus inquiétant encore, ce ne sont pas toujours des gens au hasard qui conduisent des manifestations. Dans plusieurs cas, la police a également utilisé ses voitures comme armes contre des manifestants. À Detroit en juin dernier, un officier a conduit son SUV de police à travers une foule, faisant voler les manifestants; deux policiers de New York ont ​​fait de même lors d’une manifestation de Black Lives Matter en mai 2020.

En effet, certains de ces projets de loi prévoient une protection des conducteurs ainsi qu’une autorité renforcée pour l’application de la loi. La loi de l’Iowa, par exemple, élimine la responsabilité des conducteurs qui ont frappé des manifestants, tout en élargissant l’immunité qualifiée et en augmentant les avantages pour les policiers, selon le registre Des Moines.

Le Parti républicain fait de son mieux pour criminaliser la manifestation

Bien que les projets de loi qui protégeraient les conducteurs qui écrasent les manifestants soient particulièrement alarmants, ce ne sont en aucun cas les seuls changements que les républicains appuient en réponse aux manifestations de Black Lives Matter – des manifestations qui se sont poursuivies ce mois-ci après les meurtres par la police d’Adam Toledo à Chicago, Daunte Wright au Minnesota et Ma’Khia Bryant à Columbus, Ohio.

En particulier, le projet de loi de Floride signé ce mois-ci par DeSantis est une mesure tentaculaire qui crée de nouvelles sanctions pénales pour protestation, entre autres dispositions. Et bien qu’elle prétende lutter contre les «émeutes» – DeSantis l’a qualifiée de «loi anti-émeute et pro-application de la loi la plus forte du pays» – l’American Civil Liberties Union of Florida a averti la semaine dernière que le projet de loi «criminalise effectivement les protestation ”en Floride.

«Posez-vous la question», a déclaré le directeur exécutif de l’ACLU de Floride, Micah Kubic, dans un communiqué. «Quel problème le gouverneur DeSantis et certains membres de la législature de Floride essaient-ils de résoudre? Pour être clair, le but de cette loi est de faire taire la dissidence et de créer la peur parmi les Floridiens qui veulent descendre dans la rue pour marcher pour la justice.

Au cours de son mandat, l’ancien président Donald Trump a exprimé son soutien à de telles mesures agressives. Alors que des manifestations ont éclaté après la mort de George Floyd et Breonna Taylor l’été dernier, Trump a appelé les gouverneurs à annuler les manifestations, et a félicité la Garde nationale pour «couper[ting] à travers des «manifestations« comme du beurre »à Minneapolis.

Les projets de loi anti-protestations ont proliféré dans tout le pays pendant le mandat de Trump – et ont continué à gagner du soutien au cours des premiers mois de l’administration du président Joe Biden alors que les législateurs républicains au niveau de l’État se penchent encore plus dur dans un message de «loi et ordre» à la Trump. . Selon un suivi du Centre international de droit des organismes sans but lucratif, au moins 30 mesures restreignant le droit de réunion pacifique ont été adoptées depuis novembre 2016, tandis que 68 autres sont actuellement en suspens. Au total, au moins 220 projets de loi qui restreindraient le droit de manifester ont été déposés dans 45 États depuis novembre 2016.

Et rien qu’en 2021, Elly Page, conseiller juridique principal du International Center for Not-for-Profit Law, a déclaré au New York Times la semaine dernière, 81 mesures anti-protestations ont été introduites dans 34 États.

Un tel projet de loi, dans le Kentucky, ferait un délit passible d’une peine de prison pour insulter ou narguer un policier et faire de la résistance à l’arrestation pendant une émeute un crime. Les projets de loi du Kentucky et de la Floride rendraient également plus difficile pour les manifestants de déposer une caution s’ils étaient arrêtés dans certaines circonstances.

Une autre mesure, au Minnesota, rendrait toute personne reconnue coupable d’un crime lors d’une manifestation «inéligible aux prêts étudiants et à de nombreuses autres formes d’aide financière de l’État», y compris les bons alimentaires et le chômage, selon le Minnesota Daily.

Tous ces projets de loi n’ont pas une chance réaliste d’être adoptés – le Minnesota et le Kentucky, par exemple, ont tous deux des gouverneurs démocrates, qui opposeraient probablement leur veto à de telles mesures qui atteindraient leurs bureaux – mais ils indiquent clairement l’humeur plus large du républicain. Fête. Qu’importe que la plupart des manifestations de Black Lives Matter aient été pacifiques, et peu importe que George Floyd ait été assassiné à la vue de tous, sur vidéo, par un policier – pour les républicains, ce sont les manifestations qui doivent être arrêtées.