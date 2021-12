Dans l’ombre de delta : Pourquoi obtenir les échantillons tôt et correctement pour le séquençage est le plus important

La surveillance consiste à échantillonner statistiquement les cas positifs et à séquencer une fraction d’entre eux, idéalement 5 % d’entre eux. (Image représentative : IE)

Lorsqu’ils essaient de comprendre des choses que nous savons que nous ignorons sur un virus, les scientifiques se tournent souvent vers le mantra d’une surveillance accrue et d’une étude approfondie de la constitution génétique d’un virus, un processus connu sous le nom de séquençage génomique. La surveillance consiste à échantillonner statistiquement les cas positifs et à séquencer une fraction d’entre eux, idéalement 5 % d’entre eux.

L’Inde a mis en place un système pour effectuer une surveillance et un séquençage afin d’aider à suivre les mutations du virus covid-19. Il est en grande partie dirigé par le gouvernement et contrôlé avec un modèle d’échantillonnage clair. Mais si l’on s’en tient à l’expérience de la variante delta qui s’est propagée à travers le pays, il y a un message clair sur la façon dont les échantillons doivent être correctement et rapidement sourcés. Mais d’abord, pourquoi une surveillance et un séquençage intenses sont-ils importants ? Où est l’Inde dans ce voyage ? Y a-t-il des leçons à tirer de la variante delta afin que nous nous assurons qu’Omicron ou toute autre variante ne supplante pas delta et ne constitue pas une nouvelle menace ? Et pourquoi ces questions ont besoin de réponses maintenant ?

Leçons de Delta

Une grande leçon de l’expérience dévastatrice du delta de l’Inde est un impératif clair pour rattraper les hausses dès le début. Comme le souligne une analyse de FT, la part des cas delta dans le total des cas séquencés est passée de 0,1% à 1% en moins d’un mois entre février et mars dernier et le mois suivant, montrant à nouveau une multiplication par 10. Après tout, comme les scientifiques nous le rappellent souvent, une variante de virus peut entrer lentement, incuber puis exploser. Il est donc crucial que toute hausse soit détectée tôt et suivie. Par exemple, en février de cette année, Bhramar Mukherjee, professeur d’épidémiologie et de biostatistique à l’école de santé publique de l’Université du Michigan a commencé à tweeter sur les hausses dans trois États indiens et la nécessité d’en prendre note. À l’époque, a-t-elle dit, le nombre total de cas n’était que d’environ 10 000 et environ 200 décès, mais plus tard, il a explosé. C’est parce que, comme elle le souligne, ce virus a une période d’incubation, arrive lentement puis explose.

Échantillonnage correct

Si le séquençage montre une augmentation des cas d’Omicron, des mesures précoces peuvent être prises avec les personnes infectées étroitement surveillées pour de meilleures informations sur la transmissibilité et la virulence de la variante. Alors que tous les laboratoires gouvernementaux sont équipés pour les gérer et qu’il y a suffisamment de capacité pour en prendre plus, le défi consiste vraiment à obtenir les bons échantillons – surreprésentation dans certains cas, voyages, grappes, percées vaccinales. Encore une fois, alors que la mise en place du gouvernement a une approche définie à ce sujet, l’implication du secteur privé peut aider à garantir la souplesse et un échantillonnage plus riche.

Rôle du secteur privé

Étant donné qu’une grande partie de la santé publique en Inde relève du secteur privé, l’approvisionnement d’échantillons auprès de sources privées aiderait sans doute à obtenir une représentation plus large. Convenant donc qu’il y a peut-être de bonnes raisons d’impliquer le secteur privé, un fonctionnaire du gouvernement, qui préfère ne pas être cité, rappelle également qu’au sein du système gouvernemental, il y a aussi le fardeau supplémentaire de la recherche d’un consensus, qui à chaque fois peut ne pas conduire à un résultat souhaité.

Au-delà des sites sentinelles

Actuellement, la méthode utilisée pour le séquençage en Inde est celle du système de sites sentinelles, dans lequel il existe des emplacements identifiés avec un nombre fixe à partir desquels les échantillons sont collectés et cela peut devenir très lent car cela implique beaucoup de coordination. Par conséquent, de nombreuses personnes interrogées par Financial Express Online étaient d’avis qu’à l’heure actuelle, cela pourrait être plus rapide si un grand nombre d’échantillons provenaient de grands réseaux de laboratoires privés et étaient séquencés rapidement pour comprendre dans quelle mesure Omicron avait pénétré. On pourrait soutenir que l’ouvrir au secteur privé peut conduire à des situations dans certains cas où des intérêts particuliers pourraient déclencher de fausses alarmes et déclencher la panique. Mais alors, l’Inde compte déjà plusieurs acteurs de premier plan du secteur privé avec certains États comme le Karnataka par exemple, tirant déjà parti des compétences de certaines de ces entités. Il existe une longue liste de joueurs et comprend des noms comme Strand Life Sciences, MedGenome, Lifescell, Clevergene, Mahajan Imaging, Nucleome, NMC Genetics et plusieurs autres. Ceux-ci pourraient être contrôlés puis encordés.

Suivi des hausses

Si dans le séquençage de, disons, 1000 échantillons, l’un est une nouvelle variante aujourd’hui mais que dans quinze jours ou un mois, il y a 10 cas de la nouvelle variante trouvée dans un échantillon de 1000 autres, alors le drapeau devrait être levé sur le nouvelle variante et sa transmissibilité. Qu’il soit plus virulent ou non dépendra encore une fois des informations sur le suivi sanitaire des patients dont les prélèvements ont été prélevés.

Un modèle dirigé par le gouvernement

Pour gérer la surveillance et le séquençage, l’Inde a mis en place un système qui porte un acronyme plutôt déroutant : INSACOG – Indian SARS-CoV-2 Genomics Consortium – une initiative conjointe du ministère de la santé, du département de la biotechnologie, du Council for Scientific & Industrial Recherche et le Conseil indien de la recherche médicale. Il s’agit d’un consortium de 28 laboratoires nationaux pour surveiller les variations génomiques du SARS-CoV-2.

Machines importées

Mais le défi n’est pas seulement un bon échantillonnage, il y a aussi le composant de machines importées et de réactifs coûteux.

Les membres de l’industrie et certains membres du gouvernement disent que l’Inde dispose d’environ 13 centres gouvernementaux équipés de systèmes de séquençage NovaSeqs. Ce sont sans doute les instruments les plus avancés (avec des coûts estimés à environ Rs 6 crore par pièce) et sont décrits comme des machines de séquençage de grande capacité et sur chacun d’eux, environ 3000 échantillons étranges pourraient être traités par analyse et répétés en 48 heures environ. Ainsi, environ 10 000 échantillons pourraient être potentiellement séquencés en une semaine sur chacune des 13 plateformes de séquençage.

Ensuite, il y a les machines NextSeq, qui sont de niveau supérieur (coûte environ Rs 2 crore chacune) et pourraient faire environ 1000 échantillons par semaine et apparemment il y en a 11 d’entre elles. Les autres sont des MiSeqs plus petits qui coûtent environ 1 crore de Rs. La plupart d’entre eux proviennent d’une grande entreprise basée aux États-Unis appelée Illumina. Il y en a aussi qui ont Oxford Nanopore.

Le point clé est qu’il y a suffisamment de capacité de surveillance. Par exemple, cela pourrait même aller jusqu’au séquençage d’environ 1 000 000 d’échantillons par semaine.

Réactifs coûteux

Le coût des machines est une dépense ponctuelle et n’est qu’un élément du coût, un composant ajouté est celui des réactifs importés. Si ceux-ci sont importés en grande quantité, les estimations approximatives de l’industrie suggèrent que les coûts atteignent leur plus bas niveau à environ Rs 3500 par échantillon. Mais, d’autres composants de manutention et de main-d’œuvre sont ajoutés, cela pourrait totaliser près de 6 000 Rs par échantillon. Bien que la plupart des acteurs de l’industrie considèrent les coûts élevés comme un défi, ils ne semblent pas le voir comme un obstacle majeur car il existe des entités philanthropiques mondiales également prêtes à accorder des subventions pour soutenir les efforts visant à suivre les mutations du virus à l’échelle mondiale. Certains aident déjà en Inde.

Alors que la plupart des coûts sont des calculs au dos d’une grande enveloppe, la plupart indiquent une augmentation réelle des coûts en raison des droits de douane, de la TPS (taxe sur les produits et services) et des dépenses pour les intermédiaires – un point qui n’a pas manqué le l’attention du plus grand virologue indien, le Dr Gangandeep Kang, qui souligne : « Nous avons beaucoup de machines mais les réactifs sont très chers à cause des intermédiaires et de la TPS, ce qui rend le séquençage au moins presque deux fois plus coûteux en Inde qu’ailleurs. »

C’est aux États-Unis et en Europe que se concentrent tous les outils pour séquencer les génomes. Reconnaissant les défis, le Dr Soumya Swaminathan, scientifique en chef de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a déclaré : à terme, cela désavantage les chercheurs et les développeurs des pays en développement.

Il est temps d’agir

Lorsque les deux cas de la variante Omicron ont été découverts récemment à Bengaluru, il est devenu très clair qu’elle est entrée en Inde et qu’il existe un certain niveau de transmission communautaire. La propagation était dans la nature même du virus et le Dr Gagandeep Kang, qui est également professeur au Christian Medical College, déclare : « Je ne suis pas surpris » et appelle à une surveillance et un séquençage renforcés. Vu uniquement du point de vue des nombres absolus, les membres du gouvernement soulignent que l’Afrique du Sud n’a maintenant effectué qu’environ 40 000 séquences et que l’Inde se compare donc bien avec son peu plus de 100 000 échantillons traités, mais il est alors important de se rappeler la plus grande taille. de l’Inde et de la charge de travail et alors qu’en Afrique du Sud c’était Omicron, il a été delta en Inde et donc même si l’Inde séquence 1 ou 2 pour cent des cas positifs, il est avancé que c’est encore un nombre décent étant donné qu’environ 10 000 obtiennent environ séquencés chaque mois avec une capacité et une portée suffisantes pour augmenter rapidement le séquençage, si nécessaire.

Pour le moment, ce qui est clair à propos de la nouvelle variante, c’est sa source en dehors de l’Inde et donc des liens avec les voyages et donc se trouve, au moins initialement, dans des clusters de grandes villes et de centres urbains bien connectés. Quoi qu’il en soit, tout se résume encore une fois à la manière dont les échantillons sont collectés et au délai d’exécution nécessaire pour les séquencer. Car, dans l’ombre de l’expérience débilitante avec la variante delta, les hausses sont les plus importantes, tout comme les tâches qui ont un impact sur les coûts des réactifs utilisés pour le séquençage si nécessaire.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.