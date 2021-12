Dans l’Uttarakhand, lié aux sondages, le Premier ministre Narendra Modi critique le Congrès pour avoir démoralisé l’armée, rendant les citoyens impuissants

Le Premier ministre Modi a également déclaré que le gouvernement du BJP avait développé le Kedarnath dham, ce qui a entraîné une augmentation de la fréquentation et généré de nouvelles opportunités d’emploi pour les personnes.

Le Premier ministre Narendra Modi a inauguré et posé aujourd’hui la première pierre de plusieurs projets de développement dans l’Uttarakhand, où se trouve le scrutin. Les projets de développement valent environ Rs 18 000 crore. S’adressant au public lors d’une réunion publique, le Premier ministre Modi a critiqué le précédent gouvernement du Congrès l’accusant de politique d’apaisement et de démoralisation de l’armée tout en rendant les gens impuissants.

Le Premier ministre Modi a allégué que le gouvernement précédent avait ignoré le développement des collines. « Nos montagnes, notre culture, ne sont pas seulement des bastions de la foi, elles sont aussi les forteresses de la sécurité de notre pays. L’une des principales priorités du pays est de faciliter la vie des personnes vivant dans les montagnes. Malheureusement, cette contemplation n’était nulle part dans la stratégie politique de ceux qui sont restés au gouvernement pendant des décennies », a déclaré Modi.

Il a déclaré qu’entre 2007 et 2014, le gouvernement central n’a construit que 288 km d’autoroutes nationales d’une valeur de Rs 600 cr dans l’Uttarakhand, tandis que le gouvernement NDA a construit des autoroutes nationales de plus de 2 000 km d’une valeur de Rs 12 000 cr dans l’Uttarakhand au cours des sept dernières années.

« Le gouvernement précédent n’a pas travaillé sur l’infrastructure des zones frontalières vallonnées aussi sincèrement qu’il aurait dû. Des routes devraient être construites près de la frontière, des ponts devraient être construits, ils n’y ont pas prêté attention. Que ce soit « un grade, une pension », des armes modernes, donnant une réponse digne aux terroristes, ils avaient juré de démoraliser l’armée à tous les niveaux. Le gouvernement en place aujourd’hui ne peut subir la pression d’aucun pays du monde. Nous sommes les premiers à suivre le mantra de la nation », a déclaré le Premier ministre Modi.

वन पेंशन हो, आधुनिक अस्त्र-शस्त्र हो, आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देना हो, जैसे उन लोगों ने हर स्तर पर सेना को हतोत्साहित करने की कसम खा रखी जो सरकार है वो दुनिया के किसी देश के दबाव में नहीं आ सकती। राष्ट्र प्रथम, प्रथम के वाले : PM – PMO Inde (@PMOIndia) 4 décembre 2021

Il a accusé les partis d’opposition de faire de la politique d’apaisement et a ajouté que les gouvernements précédents ont forcé la population à dépendre de l’aide gouvernementale pour de petites choses. «Il y a eu une tentative de certains partis politiques de donner quelque chose à une seule section, que ce soit de leur caste, d’une religion particulière, en discriminant dans la société. Cette section a été transformée en banque de votes… Ces partis politiques ont également adopté une autre approche (pour la banque de votes). Une forme de leur difformité était de rendre les gens impuissants plutôt que de les rendre forts. Ils ont rendu les gens dépendants. L’idée de cette politique de difformité était de maintenir les gens dépendants tout en les laissant mécontents », a déclaré le Premier ministre Modi.

Il a déclaré que le BJP avait travaillé avec l’approche de Sabka Saath, Sabka Vikas, ce qui est dans l’intérêt de la nation. «Nous avons dit que quels que soient les programmes que nous apporterons, nous les apporterons pour tout le monde, sans discrimination. Nous n’avons pas fait de la politique bancaire du vote la base de notre gouvernance car nous avons donné la priorité au service du peuple. Notre approche a été de renforcer le pays », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre Modi a également déclaré que le gouvernement du BJP avait développé le Kedarnath dham, ce qui a entraîné une augmentation de la fréquentation et généré de nouvelles opportunités d’emploi pour les personnes.

