“Dans ma génération on avait beaucoup de tempérament sur le terrain”

08/09/2021 à 13:56 CEST

L’ancien footballeur et international espagnol Santiago Canizares exprimé que les joueurs de sa génération avaient “beaucoup de caractère et de tempérament dans le domaine“mais ont admis qu’ils le savaient”la bataille s’est terminée lorsque l’arbitre a sifflé “ dans le podcast ‘Asking You Questions’, un projet du journal ABC et de l’Universidad San Pablo CEU.

L’ancien gardien de but passé par des clubs comme le Real Madrid, Valence et le Celta de Vigo a répondu questions sur des sujets comme le sport, les ‘entraîneurs’ sportifs, les réseaux sociaux, la célébrité et la vie personnelle dans un nouveau chapitre de cette initiative dans laquelle différents leaders d’opinion parlent des questions les plus préoccupantes dans la société espagnole.

Après perdre son fils Santi d’un cancer Alors qu’il n’avait que cinq ans, Cañizares a raconté à quel point sa famille, sa foi et ses sports étaient essentiels pour continuer. “La perte d’un enfant est difficile à surmonter et cela m’a beaucoup aidé à être une personne compétitive et forte, et à ne jamais prendre de recul.“, a-t-il avoué.

Au concernant votre parcours professionnel, le désormais analyste sportif a rappelé des moments compliqués qu’il a dû vivre au cours de sa carrière. “En 2006, quand il allait débuter (avec l’équipe espagnole à la Coupe du monde en Allemagne) J’ai laissé tomber une bouteille d’eau de Cologne et j’ai coupé un tendon. Au lieu d’aller jouer la coupe du monde, je suis allé à l’hôpital. Je voulais mourir, ce moment a été très dur”, a-t-il déclaré.

Face à de telles épreuves, ‘Cañete’, 51 ans, a donné des conseils pour les surmonter. “La chose la plus intelligente est de minimiser les succès et les échecs, d’avoir une direction et de mettre tous les efforts dans les choses qui sont en votre pouvoir“, a-t-il conclu.