“Dans quel bureau dois-je aller pour récupérer ma réputation ?” – RedState ⋆ 10z viral

Ray Donovan était un ancien secrétaire au Travail accusé de plusieurs crimes. Il n’aurait jamais dû être inculpé, et le dossier des procureurs était si faible que la défense n’a cité aucun témoin. Le jury est revenu avec « Non coupable », mais le mal était fait. Donovan a ensuite déclaré aux médias rassemblés :

« Dans quel bureau dois-je aller pour regagner ma réputation ?

Dans le livre « 1984 », on dit aux citoyens de croire 2+2=5.

Dimanche, ESPN et un vaste groupe de gangsters sur les réseaux sociaux ont rapporté qu’un fan des Rocheuses avait crié le mot «N» à un joueur de baseball noir. Grande nouvelle, n’est-ce pas ? Sauf que ça ne s’est pas produit. C’était un mensonge.

Le fan attirait l’attention de la mascotte du dinosaure violet de Dinger the Rockies. Des faits réels sont rapidement apparus qu’il n’a pas utilisé d’insulte raciale (quelque chose qu’ESPN n’a pas pris en compte) et des imbéciles comme Bob Nightingale et Keith Olbermann n’ont pas pris en compte. S’ils avaient passé deux minutes à regarder la vidéo, il aurait été clair pour tout humain rationnel que le fan regardait et faisait signe à Dinger le Dino violet. Personne assis à portée de voix du fan n’a reculé d’horreur, car il ne criait pas d’insultes racistes. Il appelait un gars vêtu d’un costume de dinosaure. Faits? La foule n’a jamais besoin de faits. Juste des torches.

ESPN, avec son titre diffamatoire et son histoire absurde, s’est déroulée jusqu’à dimanche et la majeure partie du lundi, malgré le fait que les faits aient brisé le titre d’ESPN en morceaux. ESPN a finalement retiré son histoire de sa liste des tendances, mais lundi soir, ESPN avait remplacé ce titre par une histoire de 1 000 mots avec ce titre :

Lewis Brinson de Miami Marlins, après avoir examiné la vidéo, dit qu’il entend le fan des Rocheuses utiliser des insultes mais est ouvert à l’explication de la mascotte

Brinson affirme qu’il n’arrête pas d’entendre le mot “N”, même s’il est indéniable que le fan ne l’a pas dit. Il est « ouvert » à une explication ? Cela n’a pas été dit.

Brinson continue de jouer le rôle de victime à propos de l’insulte qui n’a jamais été :

“Je reçois beaucoup d’amour et de soutien sur Instagram et j’en suis sûr sur Twitter. Je l’apprécie de tout cœur, à 100%.

Soutien pour quoi ? Il n’y a eu aucune insulte raciale. Ce n’est pas arrivé. Le suivi d’ESPN à sa quasi-diffamation consiste à donner à Brinson un forum pour affirmer qu’il entend toujours une vilaine insulte raciale où aucune n’a été prononcée. ESPN a ensuite autorisé les Rocheuses à répéter les tropes obligatoires «Il n’y a pas de place pour le racisme» et «nous avons une tolérance zéro pour le racisme» juste pour que tout le monde le sache, les Rocheuses ne vont pas parrainer une soirée cadeau «Nous embrassons les racistes».

Pour ESPN, il est important de dire à son public que ça alors, ça ne s’est pas produit cette fois… mais cela pourrait arriver un jour… alors nous avons découvert l’histoire qui ne s’est pas produite, donc vous savez que cela pourrait arriver, et Brinson pense il l’a quand même entendu, alors… jeter un ventilateur sous le bus arrive, mais juste au cas où une insulte raciale se produirait à l’avenir, nous sommes prêts pour une signalisation de vertu à plein volume.

Qu’arrive-t-il au fan qui n’a rien fait de mal ? Oui, il se cache probablement parce que les truands des réseaux sociaux ne cherchent pas de preuves, ils recherchent du sang.

Il y a un nom clinique pour entendre des choses qui ne sont pas dites. Ça s’appelle la Paréidolie. La paréidolie est un phénomène psychologique dans lequel les gens entendent ce qu’ils veulent entendre ou voient ce qu’ils veulent voir. Des millions entendent des insultes raciales ou des insultes raciales quand il n’y en a pas. Nous existons dans un environnement où les objets inanimés comme un rocher ou un verre de lait sont racistes.

Au camp d’été il y a de nombreuses années, j’étais monitrice de groupe en train de me détendre dans la salle de pause. Il y avait environ une douzaine d’autres conseillers avec moi. L’un des conseillers était un crétin à la gueule bruyante. Il était aussi noir. Il a dit quelque chose qu’il trouvait hilarant. Ce n’était pas le cas, mais le reste des conseillers ont ri ou souri par réflexe. Je l’ai juste regardé pendant qu’il me regardait en retour. Puis il a dit : « Tu ne m’aimes pas parce que je suis noir ». J’ai répondu : « Non, je ne t’aime pas, parce que tu es un connard ». L’air a été aspiré hors de la pièce. On pouvait entendre une mouche voler. Puis mon ami assis à côté de moi a dit : « Ouais, tu es un connard ». Mon ami est noir, et cette déclaration a donné au reste des conseillers blancs la permission de respirer.

Il y a de bonnes nouvelles. Selon ESPN, les Rockies “ne prévoient pas de modifier le nom de la mascotte”. Cela signifie qu’ils le feront. L’acteur jouant Dinger suit probablement un cours en ligne obligatoire sur la sensibilité raciale alors que nous parlons de quelque chose qu’il n’a pas fait. “Dinger” sera probablement troué dans la mémoire d’ici 2022 et remplacé par une mascotte d’arbre.

Je peux entendre ce fan des Rocheuses d’ici. « Dans quel bureau dois-je aller pour regagner ma réputation ?