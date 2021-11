11/10/2021 à 18:35 CET

L’équipe nationale d’Espagne dispute ce jeudi 11 à 20h45 un match capital pour la qualification à la Coupe du monde Qatar 2022. La Grèce se présente comme une rivale directe. Bien que les Hellènes occupent la troisième place du groupe à quatre points des Hispaniques, un triomphe des Grecs les placerait à un point seulement de la phase de repêchage. L’équipe nationale entraînée par Luis Enrique aura l’inconvénient de jouer à l’extérieur le prochain match contre la Grèce.

Après la première finale contre les Grecs, Espagne affrontera un autre match vital contre la Suède le 14e jour. L’Espagne aura besoin d’une victoire contre les Nordiques, Hormis la défaite des Suédois contre la Géorgie et la victoire forcée des Rouges contre la Grèce. Dans ce cas, l’équipe nationale de Luis Enrique débuterait en tant que leader lors de la dernière journée, un point devant la Suède, et cela vaudrait le coup d’avoir un match nul pour accéder directement à la Coupe du monde. Si cette condition n’est pas remplie, l’Espagne aurait besoin d’une victoire sur les Suédois pour les dépasser au classement et prendre le classement direct.

Dans quel stade l’Espagne jouera-t-elle le prochain match ?

L’équipe nationale affrontera la Grèce au stade olympique d’Athènes, fief des partis AEK et Panathinaikos. Ce stade a accueilli des événements mythiques comme les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes.