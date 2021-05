Dans quel travail pouvez-vous vous tromper… mais toujours être payé?

Il n’y a pas beaucoup de carrières dans lesquelles vous pouvez vous tromper la plupart du temps, mais toujours recevoir un chèque de paie hebdomadaire. Un météorologue en est un …

Source: Zerbor / Shutterstock.com

Et les économistes en sont un autre.

Exemple concret… le nombre d’emplois d’avril a été publié ce matin et c’était le plus gros échec de ce siècle – depuis 1998. Les médias voudraient vous faire croire que le chiffre est décevant. Mais en réalité, les économistes sont le facteur décevant de cette équation.

Les économistes s’attendaient à ce qu’un million d’emplois soient créés en avril. Pendant ce temps, le nombre est passé à 266 000. Ils prévoient également que le taux de chômage passera de 6% à 5,8%, et à la place, il est passé à 6,1%.

Je serais sans emploi si je me trompais la plupart du temps, alors dans le nouvel épisode de MoneyLine d’aujourd’hui, je donne un sens à tout cela pour vous. Je décompose les chiffres et, plus important encore, ce que tout cela signifie pour vous et vos investissements.

Les actions ont même rebondi sur des résultats d’emplois inférieurs aux attentes… mais pourquoi? J’expliquerai et discuterai comment cela affectera le marché pendant le reste de l’année.

Bitcoin a été à peu près stable au cours du mois dernier, mais notre portefeuille altcoin atteint de nouveaux sommets sans précédent. Continuons donc à regarder vers l’avenir. Je partage ma dernière prédiction pour le bitcoin et le marché plus large de l’altcoin.

Ensuite, il est temps de plonger dans quelques autres titres…

Les acheteurs potentiels pensent que le moment est mal choisi pour acheter une maison. Qu’est-ce que cela signifie pour vous? Je garde un œil sur deux valeurs qui sont positionnées pour l’avenir de l’immobilier, et je les partagerai toutes les deux avec vous dans le podcast.

Les piles à semi-conducteurs, ça vous dit? Les lecteurs de longue date de MoneyWire savent que c’est un domaine que je suis depuis un certain temps. Et je pense que c’est un jeu qui changera la donne pendant les années folles. Je pense que c’est l’une des meilleures opportunités d’investissement, et un gros titre cette semaine a ramené le secteur sous les projecteurs.

L’émission d’aujourd’hui est pleine d’action avec du matériel pédagogique et des téléscripteurs de qualité. Cliquez ici pour le visionner maintenant.

À la date de publication, ni Matt McCall ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article n’occupaient (directement ou indirectement) des positions sur les titres mentionnés dans cet article.

Matthew McCall a quitté Wall Street pour réellement aider les investisseurs – en les faisant entrer dans les tendances les plus importantes et les plus révolutionnaires du monde AVANT quiconque. Cliquez ici pour voir ce que Matt a dans sa manche maintenant.