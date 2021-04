Dans quelle Amérique vivons-nous? – RedState ⋆ 10z viral

Après la lecture du verdict de culpabilité dans le procès de Derek Chauvin pour le meurtre de George Floyd, l’avocat Benjamin Crump et la famille Floyd ont reçu un appel du président Joe Biden et du vice-président Kamala Harris. La conversation devrait effrayer tous les Américains.

REGARDER: le président Biden et le vice-président Harris appellent la famille Floyd à la suite d’un verdict de culpabilité pic.twitter.com/ynHv3qaY1w – Breaking911 (@ Breaking911) 20 avril 2021

BIDEN: «Je me sens mieux maintenant. Il n’y a rien qui va tout améliorer, mais au moins maintenant il y a un peu de justice. Je pense au commentaire de Gianna: «Mon père va changer le monde:« Eh bien, nous allons commencer à le changer maintenant. »

Changer le monde, comment? Et pourquoi est-ce le travail du président des États-Unis de changer le monde? Lorsque le président George W. Bush a parlé d’introduire la démocratie dans d’autres pays, il a été raillé et décrié. Maintenant, nous avons Biden qui parle de changer le monde, et personne ne bat un cil. Au lieu de cela, comme des phoques applaudissant, ils l’encouragent.

Biden a continué,

«Nous sommes tous tellement soulagés, pas seulement le seul verdict, mais les trois, coupables des trois chefs d’accusation. Et euh… c’est vraiment important. J’ai hâte de vous voir les gars, je le suis vraiment et nous allons faire beaucoup plus. Nous allons faire beaucoup, et nous allons y rester jusqu’à ce que nous l’ayons fait.

Qu’est-ce que cela signifie «y rester»? Plus de menaces de la part de législateurs comme Maxine Waters? Plus d’émeutes et de troubles civils? Ou peut-être que le statut de victime atteindra le point où les jeunes hommes noirs assument se martyriser pour la cause de la «justice» et obtenir un gros salaire est le moyen de réussir dans la vie.

Maxine le week-end dernier et Biden ce matin. Tout cela était une intimidation coordonnée. – MR2 (@emerzwei) 20 avril 2021

Quel genre de message avons-nous enseigné à nos enfants sur la justice? Quel genre d’exemple donnons-nous en permettant à nos dirigeants de planter un pouce sur la balance de la justice au nom de l’équité? C’est une pensée effrayante.

Où diable est-ce que je vis? Ce ne sont pas les États-Unis. Les élus interviennent désormais – Keith Eimer (@KeithKeitheimer) 20 avril 2021

Après le commentaire de Biden sur le fait de «rester là-dedans», Crump est intervenu:

Crump: “J’espère que c’est le momentum pour que la loi George Floyd Justice and Policing Act soit adoptée pour vous faire signer!”

Alors, qu’est-ce qui n’allait pas avec la loi sur la réforme de la police sur laquelle le sénateur Tim Scott (R-SC) a travaillé si dur après la mort de George Floyd et les émeutes qui ont suivi? Je suppose que ce n’était pas assez bon, parce que les démocrates, après avoir prétendu le bipartisme, l’ont mis au rebut et Scott au bord du trottoir. De plus, ils ne voulaient pas que Trump en ait le mérite. Maintenant que Biden est dans le bureau ovale, le projet de loi peut porter le nom de «George Floyd» et la signature de Biden peut le traduire en justice.

C’est le théâtre Kabuki écœurant dans sa plus grande répréhension, mais c’est l’Amérique de Biden. Biden a répondu,

«Vous l’avez mon pote! Cela et bien plus encore. C’est une nouvelle façon de faire face au véritable racisme systémique. »

C’est le Biden qui était de bons amis avec un grand sorcier du Ku Klux Klan et qui lui a fait l’éloge de ses funérailles. C’est le même Biden qui a siégé au Sénat pendant 39 ans et a été vice-président pendant 8. Maintenant, soudain, il est intéressé à faire face au racisme systémique qu’il a volontiers favorisé avec son projet de loi sur la criminalité de 1994.

C’est du racisme pur et simple, assombri par la sénilité.

Biden a passé le téléphone à Kamala Harris, qui a adoré la famille pour leur,

“Courage, votre engagement, votre force – c’est le jour de la justice en Amérique.”

Harris a dit quelque chose de révélateur et de prescient.

«L’histoire se penchera sur ce moment et saura que c’est un moment d’inflexion. Tu as dû tellement sacrifier[…]”

C’est un point d’inflexion, d’accord, et la famille Floyd n’a rien sacrifié.

Le peuple américain et notre sentiment d’être un pays uni, c’était définitivement mis sur l’autel.

Avec ces deux à la Maison Blanche, y aura-t-il une résurrection?