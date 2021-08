Dans quelle mesure est-il sûr de voyager et de séjourner dans des hôtels maintenant ? IHCL, Hilton, Raffles Udaipur proposent des offres alléchantes !

Au Raffles Udaipur, les clients peuvent profiter d’une promenade en bateau et observer les oiseaux migrateurs tout en profitant de la vue panoramique sur la colline à travers le lac tranquille et un temple vieux de quatre cents ans.

Les voyages de loisir montent en flèche à travers le pays. Une question clé demeure : est-il sécuritaire de voyager maintenant ? Avec de nombreux Indiens complètement vaccinés ou ayant pris au moins une dose unique et attendant leur deuxième dose de vaccin, le virus du voyage semble les avoir attrapés. Après la deuxième vague de COVID-19 qui a obligé les gens à rester chez eux depuis avril 2021, les voyageurs indiens sont prêts à voyager pendant les prochaines fêtes de fin d’année. Qu’il s’agisse de petits séjours ou de longs séjours, les hôtels de luxe et premium anticipent tous les besoins du voyageur indien avec des services personnalisés et sans contact.

Lancements de nouveaux hôtels et offres alléchantes en 2021

Selon Manish Tolani, directeur commercial et vice-président de Hilton India, « la campagne Great Small Breaks est une offre de séjour unique en son genre. Il est fait sur mesure pour les familles et les jeunes invités. Les voyages loisirs de courte distance devenant une préférence, cette offre permettra aux consommateurs de renouer avec la famille et les amis. Dans le cadre de cette initiative, il y aura une expérience améliorée pour les familles, avec des séjours gratuits, des surprises personnalisées, des activités amusantes et bien plus encore. Il propose également des séjours et des repas gratuits pour les enfants de moins de 12 ans, entre autres expériences.

Renforçant sa présence nationale dans des villes clés, IHCL a également annoncé la signature d’un hôtel Vivanta à Ahmedabad, qui est le centre économique florissant du Gujarat. Avec ce lancement, IHCL a actuellement trois de ses marques – Taj, Vivanta et Ginger présentes à Ahmedabad. Cette décision est considérée comme une étape notable vers la redéfinition de la nouvelle ère de l’hospitalité dans la ville d’Ahmedabad.

Pour ceux qui souhaitent vivre des escapades centrées sur la nature, le Raffles Udaipur, le premier hôtel Raffles d’Inde qui ouvre ses portes le 2 août 2021, est situé sur une île privée de 21 acres située au milieu du lac Udai Sagar.

Avec plus d’une centaine de chambres de luxe dotées de jardins et balcons privés, l’hôtel associe les meilleurs éléments visuels du patrimoine royal du Rajasthan à l’architecture moghole.

Au Raffles Udaipur, les clients peuvent profiter d’une promenade en bateau et observer les oiseaux migrateurs tout en profitant de la vue panoramique sur la colline à travers le lac tranquille et un temple vieux de quatre cents ans.

Séjour plus long, préférence croissante pour les villas de luxe

Cependant, la pandémie a contraint de nombreux voyageurs à réévaluer leurs choix de séjour. Il y a une préférence accrue pour les séjours plus longs dans des villas de luxe dans des destinations de loisirs populaires telles que Goa.

Dhimaan Shah, cofondateur et directeur de l’exploitation, Lohono Stays by Isprava, estime que les séjours plus longs, les destinations nationales, les travaux et les expériences sur mesure sont des tendances de voyage clés dans le scénario post-pandémique émergent.

« Les clients préfèrent les séjours plus longs. La plupart de nos clients préfèrent passer toute la semaine et beaucoup réservent un séjour d’un mois dans nos villas. Nous pensons que les clients continueront à voyager beaucoup en Inde. Goa continue d’être la destination la plus demandée. Les travaux sont définitivement une nouvelle tendance et les clients demandent de plus en plus des expériences sur mesure pour eux et leurs familles. Nous constatons également une énorme augmentation des expériences organisées. »

Dhimaan Shah observe en outre : « Les voyageurs préfèrent désormais définitivement réserver une villa privée sans commodités partagées. Nous sommes convaincus que nos clients continueront de profiter de nos vastes pelouses et espaces privés où ils peuvent s’amuser et se sentir protégés.

Est-il sûr de voyager ?

Une question pertinente se pose : dans quelle mesure est-il sûr de voyager au milieu des inquiétudes concernant la troisième vague ?

Comme nous le savons tous, la conduite vers les escapades à proximité est sûre lorsque l’on utilise son propre véhicule. Les hôtels ainsi que les villas garantissent des protocoles de sécurité grâce à leurs dernières offres sans contact aux services personnalisés de chatbot dans le cadre de la nouvelle norme de voyage. Par exemple, le code QR est là pour rester car il inaugure un sentiment de sécurité pour les clients qui parcourent les menus sans contact une fois leur enregistrement effectué.

Nous savons maintenant que nos hôtels sont actuellement plus axés sur la technologie qu’auparavant. Des services d’accueil personnalisés sans contact, avec les protocoles de sécurité les plus stricts, façonnent désormais la reprise de l’industrie. Tout, des réservations aux enregistrements, se déroule de manière sûre et sans contact.

Cela soutient également la préférence croissante du nouveau voyageur indien pour les voyages de vengeance autant que pour le « plaisir », la dernière mode de voyage qui combine affaires et loisirs.

Voyage d’agrément : comment les hôtels privilégient les services sans contact pour l’enregistrement et le départ

Fini le temps où un voyageur passait au moins quinze minutes à la réception d’un hôtel pour activer les processus d’enregistrement. Dans le scénario post-pandémique, il sera plus rare de voir les vraies clés des chambres remises à un invité.

Des chaînes mondiales telles que Marriott, Hyatt et Hilton sont connues pour avoir intensifié les initiatives numériques telles que l’utilisation de clés numériques, qui permettent aux clients d’utiliser leur téléphone comme clé de leur chambre plutôt que de s’adresser à la réception de l’hôtel pour obtenir une aide à l’enregistrement.

Ceci s’ajoute aux contrôles de température aux points d’entrée et à l’utilisation de caméras thermiques qui lisent avec précision la température corporelle du client.

« Hilton India est la plus ancienne entreprise hôtelière au monde avec notre expérience inestimable de plus de 102 ans, nous avons de nouveau pris une position de leader pour comprendre les besoins de nos clients lorsque les choses sont arrivées ou revenaient à la nouvelle normalité. Nous avons également introduit les meilleurs programmes de propreté et d’hygiène dans tous les établissements Hilton. Grâce à la technologie Digital Key, les clients peuvent s’enregistrer, choisir leur chambre, y accéder à l’aide de la clé numérique de leur chambre et ils peuvent également régler leur compte via l’application mobile Hilton Honors », a déclaré Manish Tolani à Financial Express Online.

Le contrôle d’ambiance sans contact est l’avenir

Dans le monde d’aujourd’hui, le contrôle des chambres sans contact semble indiquer l’avenir d’une industrie hôtelière florissante pour prospérer davantage.

Les hôtels du monde entier ont maintenant commencé à proposer des miroirs intelligents dans les salles de bains des hôtels et les chambres intelligentes où les choix dans la chambre peuvent être effectués à l’aide du téléphone du client lui-même. Cela inclut les systèmes de contrôle de salle à commande vocale et sans contact similaires à Alexa.

Évolution des halls et de l’étiquette à manger

Les halls d’hôtel ne sont plus considérés comme des espaces sociaux. Les clients préfèrent se diriger vers leurs chambres dès leur enregistrement.

Les préférences en matière de restauration sont également témoins d’un changement radical. Le petit-déjeuner buffet tant attendu a cédé la place au petit-déjeuner en chambre dans la plupart des hôtels. Les petits déjeuners à emporter dans les distributeurs automatiques sont maintenant populaires à l’étranger.

Les offres de restauration et les équipements changent également. De nombreux hôtels proposent désormais des expériences organisées aux clients.

Raffles Udaipur se positionne comme un paradis culinaire pour les clients. Des recettes perdues depuis longtemps des ménages royaux sont servies dans son restaurant de spécialités indiennes Sawai Kitchen. Harvest, qui devrait ouvrir ses portes en octobre, propose une expérience culinaire interactive de la ferme à la table où les produits frais de la ferme attirent l’attention et les amateurs de cuisine peuvent opter pour une expérience de co-cuisine à l’école de cuisine de l’hôtel, Rasoi.

Pour les plus gourmands, Raffles Patisserie propose un éventail de pâtisseries et de desserts français.

Pour ceux qui veulent lire et se reposer dans un coin tranquille, le Writers Bar propose des cocktails artisanaux et classiques sur mesure, du champagne et une carte de caviar. Le Long Bar, cependant, est doté d’une touche européenne et propose des spiritueux indiens raffinés ainsi que des bières locales du Rajasthan. Ces expériences culinaires soigneusement organisées s’inspirent des cinq éléments, à savoir la terre, le feu, l’espace, l’eau et l’air.

Faisant référence à l’ouverture, Puneet Dhawan, Vice-Président Senior, Opérations – Inde et Asie du Sud, Accor a déclaré : « C’est une période passionnante alors que nous présentons la marque emblématique Raffles à ‘Venise de l’Est’. Le patrimoine culturel et la grande architecture qui donnent à la ville d’Udaipur sa splendeur contribuent à l’expérience Raffle Udaipur. Les voyageurs pourront faire l’expérience de l’hospitalité immersive qui est la quintessence de Raffles. »

Avec l’essor des lancements d’hôtels dans le monde et de nouvelles initiatives technologiques intelligentes dans les hôtels, les voyageurs indiens peuvent accéder aux services les meilleurs et les plus sûrs d’un simple ping sur leur téléphone.

