Dans quelle mesure la censure des plateformes de divertissement est-elle justifiée?

Nous vivons dans une ère de divertissement en déplacement. Avec la montée en puissance de plates-formes comme Netflix, Amazon Prime, Disney + Hotstar et Zee Prime, pour n’en nommer que quelques-unes, nous avons une grande variété de contenus à portée de main. Cependant, ces derniers temps, ces plateformes OTT (over-the-top) ont été confrontées à la colère du gouvernement indien, sur la censure du contenu.

Depuis que les plates-formes OTT ont été placées sous la tutelle du ministère de l’Information et de la Radiodiffusion (MIB) par le gouvernement, le secteur du streaming s’inquiète de plus en plus que des restrictions soient introduites par le ministère sur le contenu OTT via son propre ensemble. des règles et règlements. Mais la question qui se pose dans l’esprit de tout le monde est dans quelle mesure la réduction des formes de divertissement est-elle justifiée?

OTT: la censure est-elle nécessaire?

Par rapport aux chaînes de télévision, les plateformes OTT ont pour l’instant une plus grande liberté de création car il n’y a pas de réglementation à ce sujet actuellement. Ainsi, avec la crainte d’une réglementation imminente, les créateurs de contenu sont particulièrement inquiets car cela aura un impact important sur la croissance du segment. Ce qui a encore aggravé cette crainte, c’est que la MIB a carrément rejeté un code d’autorégulation qui a été formulé par les acteurs OTT eux-mêmes sous l’égide de l’IAMAI. Le code d’autorégulation étant rejeté, le comité IAMAI en sortira un autre à sa place – appelé «code de mise en œuvre».

L’entrée de nouveaux acteurs dans l’arène OTT a conduit à la croissance de ces plates-formes à une vitesse vertigineuse, soutenue par d’énormes investissements de contenu qui se chiffrent à des millions par des sociétés comme Amazon Prime, Hotstar, Voot, Netflix, Alt Balaji, entre autres.

Selon un rapport de PwC, l’Inde est actuellement le marché à la croissance la plus rapide pour la vidéo OTT, avec un TCAC de 28,6%, et devrait devenir le sixième plus grand marché OTT avec un chiffre d’affaires de 2,9 milliards de dollars d’ici 2024.

Selon Factly, l’industrie cinématographique indienne est la plus importante, réalisant environ 1250 longs métrages et un nombre encore plus grand de courts métrages chaque année. Alors que la censure est entrée en vigueur récemment en raison de quelques séries Web controversées, les cinéastes ont soulevé une autre question sur la liberté de créativité.

Censure du divertissement

Les services de médias Over the Top (OTT) sont offerts directement aux téléspectateurs et au public à l’aide d’Internet et constituent un service de diffusion multimédia en continu qui a dépassé les plates-formes telles que le satellite, la DTH, le câble, etc. Le contenu fourni par les plates-formes OTT fonctionnant en Inde comme Netflix, Voot, Hotstar, Amazon Prime, etc. ne dispose d’aucun organisme de réglementation pour contrôler le contenu en streaming et les téléspectateurs et les créateurs profitent donc de la liberté.

Nous avons un grand nombre de personnes qui apprécient toutes sortes de contenus. Cependant, certains contenus ont nui à la sensibilité des sections et, par conséquent, le gouvernement a ressenti le besoin d’apporter des changements et de couper les clips pas si appropriés des films et OTT. L’une des principales raisons invoquées pour censurer le contenu est de maintenir le support des films qui doit être responsable et sensible aux valeurs et aux normes des personnes vivant dans la société. Le but ne doit pas dévier et s’orienter vers un divertissement malsain et la censure s’assure que le contenu est propre et dans la mesure du possible, il doit ajouter une bonne forme de divertissement, une valeur esthétique et affiche un bon niveau, cinématographique.

Cependant, en période de pandémie mondiale, lorsque nous traversons tous une forme de stress sanitaire et émotionnel, limiter les options de divertissement ne semble pas être le meilleur choix pour faire face aux libertés des individus. Les acteurs de l’industrie du divertissement craignent constamment que les réglementations nouvelles et à venir ne concernent uniquement le langage fort, la nudité, la violence et les drogues dans les séries Web OTT et autres contenus en ligne. On fait valoir que le contenu fourni par les services de streaming en ligne n’est pas diffusé dans le monde – il est plutôt extrait d’Internet et est destiné à être visionné en privé. Les gens ont la possibilité d’adapter leur contenu et de regarder ce qu’ils aiment. Par conséquent, pour cette raison, le divertissement en ligne ne devrait pas être soumis aux mêmes conditions et règles que celles appliquées aux émissions de télévision.

Dans ce scénario, toutes les plates-formes conviennent qu’elles doivent porter et afficher des descripteurs stricts d’âge et de contenu ainsi que des mécanismes de contrôle d’accès (tels que les verrous pour enfants), et la majorité les a déjà en place. Ce sont des normes éprouvées et suivies dans le monde entier. Mais si une liste de contenus interdits est imposée, cela conduira à l’autocensure et sapera l’expression créative.

Les plates-formes OTT ont révolutionné la façon dont nous consommons différents genres de contenu pour notre divertissement. Ils ont été comme une bouffée d’air frais parmi une mer de spectacles et de films qui tournaient autour des sujets les plus dépassés. Si la censure est autorisée, attendez-vous à ce que le contenu diffusé devienne médiocre, désinfecté et sans intérêt. L’essence du terme OTT est exagérée et si le contenu régulier est produit par les joueurs OTT, il n’y aurait pas de perturbation sur le marché du divertissement. Un tout nouveau genre de films, de contenus et de cinéastes a émergé de la montée en puissance des plates-formes OTT en Occident, car cela donne une grande liberté pour expérimenter le contenu. La censure restreindra-t-elle la liberté ou la liberté sera-t-elle utilisée comme un mauvais outil? Une décision doit être prise entre le diable et la mer d’un bleu profond car les paramètres d’un divertissement propre sont une question à un million de dollars.

