Dans quelle mesure la couverture complémentaire de traitement à domicile est-elle avantageuse par rapport à la couverture complémentaire en prime ?

Au cours de la deuxième vague de pandémie de Covid-19, la pénurie de lits d’hôpitaux a obligé de nombreux patients gravement malades à rester chez eux et à se faire soigner à domicile. Pour aider ces patients, certains hôpitaux ont même déclaré un forfait de soins à domicile Covid, où les patients recevaient des consultations médicales, des médicaments et des soins occasionnels à domicile pour un tarif fixe.

Cependant, très peu de mutuelles prennent en charge les soins à domicile dans le cadre de la couverture soins à domicile.

Ainsi, malgré une couverture d’assurance maladie, de nombreux patients Covid ont fini par payer de leur poche le coût des soins reçus à domicile en raison de l’indisponibilité des lits dans les hôpitaux.

Pour aider ces patients, l’Autorité indienne de réglementation et de développement des assurances (IRDAI) a publié une déclaration autorisant le traitement à domicile en tant que couverture complémentaire.

Mais quel sera l’avantage de la couverture complémentaire par rapport à l’ajout de la prime ?

« La décision de l’IRDAI permettra désormais aux clients d’ajouter une couverture Domiciliaire à leur contrat santé de base en complément. Il permettra aux clients de choisir une couverture à domicile sans perturber leur contrat de base ni avoir à attendre le prochain renouvellement. C’est une excellente initiative qui donnera de la flexibilité à l’assuré », a déclaré Shankar Bali, directeur général adjoint de Vidal Health.

Bien que les données sur le montant de la prime supplémentaire pour la couverture complémentaire ne soient pas encore disponibles, les couvertures complémentaires sont généralement moins chères que les polices autonomes.

Cependant, des doutes subsistent quant à l’utilité d’une telle couverture complémentaire une fois la pandémie de Covid-19 terminée.

Parlant de la question, Bali a déclaré: «Il est vrai que le besoin d’une portée beaucoup plus large de la couverture domiciliaire a été mis en évidence par Covid-19. Il profitera à différents segments de clientèle ainsi qu’aux hôpitaux en étendant les soins postopératoires à domicile plutôt qu’à l’hôpital. Je pense que cela aura un effet positif à long terme sur les produits.

Certains régimes d’assurance-maladie ayant déjà une couverture intégrée des soins à domicile, quel sera l’impact des décisions sur ces régimes ?

« La décision de l’IRDAI ne devrait pas avoir d’impact sur les polices avec couverture de traitement à domicile intégrée. Cette proposition consiste à introduire des couvertures complémentaires aux autres polices existantes », a déclaré Bali.

