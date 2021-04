Dans quelle mesure la Terre s’est-elle réellement réchauffée? ⋆ 10z viral

Peut-être que la seule bonne chose à propos de l’hystérie covid est qu’elle a, pendant un certain temps, noyé l’hystérie du réchauffement climatique. Pourtant, de nombreuses personnes ont l’impression que les températures mondiales se sont réchauffées de manière alarmante au cours des dernières décennies. Malheureusement, il n’y a pas d’enregistrement fiable des températures de surface pour un certain nombre de raisons, y compris le fait que les militants qui sont en charge des registres continuent de les modifier pour promouvoir la position alarmiste.

Mais c’est très bien, puisque le réchauffement dû au dioxyde de carbone ne se produit pas à la surface, il se produit dans l’atmosphère. Le seul enregistrement fiable et non budgété que nous ayons des températures mondiales est le record satellite dans la basse troposphère, qui ne remonte qu’à 1979. Voici la tendance de la température mondiale à partir de ce moment-là:

Cela signifie que « [t]a tendance linéaire au réchauffement depuis janvier 1979 reste à +0,14 C / décennie (+0,12 C / décennie sur les océans en moyenne mondiale, et +0,18 C / décennie sur les terres en moyenne mondiale). » En d’autres termes, au rythme de réchauffement qui prévaut depuis 1979 – en supposant qu’il se poursuive – la température moyenne de la Terre augmenterait d’un degré en 70 ans.

Dans quelle mesure cela est-il dû à l’activité humaine, par opposition à la variation naturelle (par exemple, rebond à des températures normales après le petit âge glaciaire), personne ne le sait.