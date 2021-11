Dans quelle mesure les rumeurs de Luis Enrique à Manchester United sont-elles vraies ? – Man United News et nouvelles sur les transferts

Les jours d’Ole Gunnar Solskjaer en tant que manager de Manchester United semblent être comptés et la presse est occupée à spéculer sur qui pourrait prendre les rênes du plus grand club du monde.

Le premier favori dans le moulin à rumeurs était Antonio Conte, mais lorsqu’il a été happé par les Spurs plus tôt ce mois-ci, les rapports se sont principalement concentrés sur Erik ten Hag de l’Ajax, Mauricio Pochettino du PSG, l’ancien patron du Real Madrid Zinedine Zidane et Brendan Rodgers de Leciester City.

Au cours des dernières 24 heures, un nouveau nom a fait la une des journaux, celui de l’entraîneur de l’équipe nationale espagnole, Luis Enrique.

Enrique, 51 ans, a une riche expérience en gestion, ayant été entraîneur-chef à Barcelone pendant trois ans, et avant cela, le Celta Vigo et l’AS Roma.

Les rapports semblent avoir grandi comme une traînée de poudre à partir d’une seule ligne dans un article du Manchester Evening News hier.

L’article, apparemment sur le fait que Brendan Rodgers de Leicester City est le successeur le plus probable de Solskjaer, indiquait simplement « Les chiffres de United sont impressionnés par l’entraîneur de l’Ajax Erik Ten Hag et l’entraîneur espagnol Luis Enrique, mais Rodgers a été provisoirement identifié comme le successeur le plus approprié de Solskjaer .’

Le MEN ne divulgue aucune source pour cette déclaration sur l’Espagnol ni n’explique sur quelles informations elle est basée.

Une recherche d’articles précédents sur le sujet n’en révèle qu’un, du 9 novembre, du même média, The MEN.

Cet article du journaliste Mike Parrott n’était qu’un article d’opinion sur quatre entraîneurs de l’équipe nationale qui pourraient convenir pour le poste. Il propose Enrique comme option mais ne prétend pas que le club s’intéresse à lui.

L’article d’hier est donc peut-être une clé effrontée que le journaliste Samuel Luckhurst a jetée dans les travaux et qui a été avidement et facilement engloutie par d’autres médias avides de gros titres.

Les bookmakers ne semblent pas très convaincus par la rumeur, la cote de l’Espagnol variant entre 33 et 50 contre un malgré la rafale de rapports – plus longue que les 25 citées pour Cristiano Ronaldo.

À l’heure actuelle, un nouveau nom très médiatisé associé à la position de United est de la poudre d’or pour la presse, mais d’après nos recherches, celui-ci ne semble pas avoir beaucoup de substance.