Dans quelle mesure l’utilisation d’un presse-agrumes est-elle saine et pourquoi vous ne devriez pas abandonner le jus pour l’instant

Lorsque nous pensons à rendre notre alimentation plus saine, augmenter la quantité de fruits et légumes que nous consommons est l’une des mesures les plus simples que nous puissions prendre. Selon l’America’s Health Rankings, seulement 8% des adultes aux États-Unis consomment cinq par jour – la quantité recommandée de fruits et légumes nécessaire pour une alimentation saine selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

En consommant deux fruits ou plus et trois légumes ou plus par jour – les quantités suggérées par les directives diététiques pour les Américains, l’OMS pense que non seulement le risque de maladie chronique et de maladie sera réduit, mais cela garantira également que vous obteniez les doses recommandées. niveau de fibres alimentaires également, qui facilitent la digestion et préviennent la constipation.

Donc, acheter l’un des meilleurs presse-agrumes doit être un excellent moyen d’augmenter la quantité de fruits et de légumes que nous consommons et d’obtenir une alimentation plus saine en faisant le plein de montagnes de vitamines essentielles, n’est-ce pas ? Il s’avère que ce n’est pas aussi coupé et séché que cela – voici ce que vous devez savoir.

Alors, est-ce que l’utilisation d’un presse-agrumes est vraiment saine ?

Le processus de jus signifie que nous consommons plus de fruits et de légumes que si nous devions les manger entiers. Par exemple, un seul verre de jus d’orange peut contenir cinq oranges, mais il est peu probable que vous mangiez autant d’oranges d’un coup si vous les mangiez entières.

Les fruits contiennent du sucre naturel appelé fructose ainsi que des fibres. Lorsque les fruits sont consommés entiers, le fructose est absorbé lentement par notre corps, mais l’utilisation d’un presse-agrumes signifie que la chair et la peau du fruit, qui contient la fibre, sont jetées. Cela signifie que boire du jus de fruit a un effet similaire sur le corps comme le fait la consommation de sodas riches en sucre. En plus de cela, la teneur élevée en sucre peut également contribuer à la carie dentaire.

Au Royaume-Uni, Public Health England et le NHS ont recommandé de ne pas consommer plus de 5,3 oz/150 ml de jus de fruits par jour en raison de la teneur en sucre, qui est probablement bien inférieure au volume que beaucoup d’entre nous boivent lorsque nous buvons un verre standard de jus de fruit.

Cela signifie-t-il que je devrais arrêter de boire des jus de fruits ?

Bref, non. Une alimentation équilibrée et variée, c’est tout consommer avec modération, jus de fruits compris. Il existe cependant plusieurs façons de réduire les inquiétudes concernant le sucre et son impact potentiel sur votre santé.

Tout d’abord, essayez d’inclure beaucoup de légumes à faible teneur en sucre comme le céleri et le brocoli ainsi que des légumes-feuilles tels que le chou frisé ou des herbes fraîches dans votre jus, cela fera un jus beaucoup plus sain et moins sucré que si vous le faites avec 100 % de fruits.

Un jus avec des légumes et des légumes-feuilles peut ne pas sembler aussi attrayant qu’un jus d’orange ou de pomme sucré, mais si vous expérimentez et combinez les légumes avec une petite quantité de fruits pour la saveur, vous préparerez de délicieux jus à faible teneur en sucre en un rien de temps.

Le contrôle des portions est l’autre chose à considérer, le jus peut être particulièrement malsain pour nous lorsqu’il est consommé en grandes portions, donc être attentif aux portions et essayer de s’en tenir à de petites quantités de jus est une autre façon de consommer du jus sans se soucier de consommer trop de sucre. Un excellent moyen de le faire sans trop y penser est d’avoir un petit verre que vous utilisez pour le jus de fruits afin de ne pas en verser trop accidentellement.

Les fruits et légumes contiennent des vitamines, des minéraux et des phytonutriments sains qui sont tous importants pour notre santé. Si vous n’aimez pas manger des fruits et des légumes ou si vous avez du mal à les inclure dans votre alimentation quotidienne, vous bénéficierez probablement de cette nutrition supplémentaire, à condition de ne pas en faire trop et de ne pas consommer trop de sucre.

Il est important de manger une grande variété de fruits et légumes de couleurs différentes dans le cadre d’une alimentation saine, mais si vous constatez que vous vous en tenez aux mêmes à chaque repas, le jus est certainement un bon moyen d’introduire de la variété et d’obtenir différents nutriments et antioxydants dans votre corps.

Et la fibre ?

Le jus élimine les fibres et les experts recommandent que nous cherchions tous à augmenter les fibres dans notre alimentation et non à les réduire. Selon la Harvard School of Public Health, les fibres sont importantes pour réduire le risque de développer des maladies telles que les maladies cardiaques et le diabète.

Un bon moyen de rendre le jus plus sain est d’utiliser la pulpe plutôt que de la jeter à la poubelle. Il existe de nombreuses idées de recettes en ligne pour utiliser la pulpe jetée par votre presse-agrumes – en voici six qui nous semblent particulièrement appétissantes. Non seulement il est préférable pour votre portefeuille et pour l’environnement de ne pas gaspiller la pulpe, mais c’est aussi un excellent moyen de réintégrer la fibre dans votre alimentation afin de ne pas perdre ses bienfaits pour la santé lorsque vous l’enlevez lors du processus de jus.

Les meilleurs extracteurs de jus pour la santé

Si vous voulez faire du jus pour inclure plus de nutriments dans votre alimentation, vous feriez mieux de chercher un presse-agrumes à froid. Ces presse-agrumes broient lentement les fruits et légumes et ne produisent pas de chaleur, contrairement aux presse-agrumes centrifuges, ce qui signifie qu’une plus grande partie des précieux nutriments sont conservés et ne sont pas endommagés pendant le processus d’extraction.

Vous voulez mettre la main sur les meilleurs presse-agrumes à froid maintenant ? Découvrez ces bonnes affaires pour certains des meilleurs sur le marché.

En plus des jus de fruits et de légumes, certains presse-agrumes à froid peuvent être utilisés pour préparer de nombreuses autres recettes saines, notamment des laits de noix, du houmous, de la salsa et même des beurres de noix. Donc, si vous avez envie d’un presse-agrumes mais que vous craignez qu’il ramasse de la poussière entre la préparation de petites portions de jus de légumes, recherchez un presse-agrumes comme le Nama Vitality 5800 qui est assez robuste pour faire face aux noix et aux pois chiches afin que vous puissiez l’utiliser pour beaucoup plus que juste du jus.

