Dans quelle mesure vos produits de beauté sont-ils durables ? Bientôt, vous le saurez peut-être. – WWD

Des acteurs majeurs de la beauté se réunissent dans le but de créer une base de données pour suivre l’impact environnemental des produits.

Henkel, L’Oréal, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, Natural & Co. et Unilever ont annoncé leur collaboration pour développer un “système d’évaluation de l’impact environnemental et de notation des produits cosmétiques à l’échelle de l’industrie”, selon un communiqué publié lundi. L’objectif est de créer une base de données qui fournit des informations sur les formules, l’emballage et l’utilisation en ce qui concerne l’impact environnemental afin de « permettre [consumers] faire des choix de consommation plus durables.

Les entreprises ont déclaré que leur objectif était de créer un outil indépendant de la marque qui “fournit aux consommateurs des informations claires, transparentes et comparables sur l’impact environnemental, basées sur une méthodologie scientifique commune”.

Le résultat final est destiné à permettre aux consommateurs de comparer les produits des marques et de voir leurs scores dans une catégorie donnée. Le groupe propose d’utiliser les principes de l’empreinte environnementale des produits de l’Union européenne comme objectif pour examiner l’impact environnemental d’un produit, créer une base de données commune relative aux ingrédients et aux matières premières des produits, ainsi qu’aux emballages, et lancer un outil qui permet aux marques de calculer leur propres impacts environnementaux.

Il existe déjà des outils de comparaison en beauté, dont la base de données Skin Deep de l’Environmental Working Group. Mais cet outil ne suit pas l’impact environnemental et se concentre davantage sur les classements de sécurité des produits et des ingrédients.

Les entreprises de beauté de toutes tailles ainsi que les organisations de l’industrie sont invitées à se joindre à l’effort.

