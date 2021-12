Dans quelle mesure vous souvenez-vous du film emblématique de Noël Elf ?

Si vous n’obtenez pas toutes les notes, vous êtes un ninny muggins à tête de coton

C’est encore cette période de l’année ! Elf est allumé tout le temps, et bien que vous l’ayez regardé chaque année, vous devez simplement vous asseoir et le regarder à nouveau. Vous l’enlevez aussi facilement que Buddy avale une bouteille de Cola. Donc, parce que le film est définitivement au moins dans votre esprit, si vous n’avez pas déjà regardé 14 fois cette période festive, c’est le moment idéal pour tester vos connaissances sur les elfes dans un grand quiz.

Cela fait 18 ans depuis la première du film, donc c’est 18 ans remplis de cannes de bonbon, dansant dans la salle du courrier, collants orange terriblement serrés, mangeant du chewing-gum dans la rue et criant « PÈRE NOL, JE LE CONNAIS » chaque fois que vous passez quelque part disant qu’il y a une grotte du Père Noël en ville. Mais maintenant, il est temps de séparer les vrais fans d’Elfes de ceux qui ne sont rien d’autre qu’un nigaud à tête de coton, assis sur un trône de mensonges.

La meilleure façon de répandre la joie de Noël est de répondre à ce quiz, puis de partager votre résultat pour que tout le monde l’entende. Alors, allez-y, testez vos connaissances ici.

Répondez à ce quiz pour voir à quel point vous vous souvenez vraiment d’Elf :

Malheureusement, Elf n’est pas sur Netflix cette année, mais vous pouvez le regarder MAINTENANT avec un pass Sky Cinema ou le louer sur Amazon Prime. Pour tout le meilleur contenu de film de Noël, des nouvelles, des quiz et des mèmes comme The Holy Church of Netflix sur Facebook.

