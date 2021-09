Dans quelles cinq franchises NBA un Espagnol n’a-t-il jamais joué ?

Avec les arrivées de Juancho Hernangómez aux Boston Celtics et Usman Garuba aux Houston Rockets, il n’y a que cinq franchises en NBA qui n’ont jamais eu de présence espagnole. Ce sont les guerriers, les sorciers, les filets, la chaleur et les meneurs. Les 25 autres, en l’absence des deux joueurs mentionnés faisant leurs débuts, ont déjà compté, à un moment de leur histoire, un Espagnol dans leurs rangs.

L’équipe la plus espagnole à ce jour sont les Portland Trail Blazers. La franchise Oregon a été la première à avoir un Espagnol : Fernando Martin (1986-87). Puis ils arriveraient Sergio Rodriguez (2006-09), Rudy Fernandez (2008-11) et Victor Claver (2012-2015). Quatre, en tout. Trois autres franchises ont eu une triple présence espagnole : les Grizzlies (les frères Gasol et Navarro), les Raptors (Calderón, Garbajosa et Ibaka) et les Knicks (Calderón, Sergio Rodríguez et Willy Hernangómez).

Le joueur espagnol qui a joué dans le plus d’équipes est José Manuel Calderón. Les Pistons étaient sa dernière équipe et au total, il a joué dans sept équipes différentes. Il a débarqué en NBA en 2005 et a passé sept saisons et demie avec les Raptors, mais ces dernières années, il a dû beaucoup emballer. Il est arrivé à Detroit en 2013 dans le cadre d’une opération qui a envoyé Rudy Gay et Hamed Haddadi à Toronto. J’ai fini le cours et c’est tout. La saison suivante (2013-14) il a partagé avec Nowitzki sur les Mavericks et un an plus tard, il atterrirait dans la Grosse Pomme. Deux saisons avec les Knicks (2014-16) et retour sur la côte ouest pour jouer pour les Lakers. L’équipe de Los Angeles l’a coupé en février et le meneur de jeu a signé un contrat avec les Warriors qui a finalement été rompu. ÀLa finale s’est terminée à Atlanta et la saison prochaine, il se battra pour le ring avec les Cavaliers de LeBron.

Franchises NBA avec des Espagnols

Portland Trail Blazers (Fernando Martín, Rudy Fernández, Sergio Rodríguez et Víctor Claver)

Memphis Grizzlies (Pau Gasol, Marc Gasol, Juan Carlos Navarro et Santi Aldama)

New York Knicks (José Manuel Calderón, Sergio Rodríguez et Willy Hernangómez)

Raptors de Toronto (José Manuel Calderón, Jorge Garbajosa et Serge Ibaka)

Lakers de Los Angeles (Pau Gasol et José Manuel Calderón)

Chicago Bulls (Pau Gasol et Nikola Mirotic)

Utah Jazz (Raúl López et Ricky Rubio)

Denver Nuggets (Rudy Fernández et Juancho Hernangómez)

Oklahoma City Thunder (Serge Ibaka et lex Abrines)

Spurs de San Antonio (Pau Gasol)

Loups du Minnesota (Ricky Rubio)

Pistons de Détroit (José Manuel Calderón)

Hawks d’Atlanta (José Manuel Calderón)

Cleveland Cavaliers (José Manuel Calderón)

Dallas Mavericks (José Manuel Calderón)

Sacramento Kings (Sergio Rodriguez)

Philaldelphie Sixers (Sergio Rodriguez)

Magie d’Orlando (Serge Ibaka)

Charlotte Hornets (Willy Hernangómez)

Clippers de Los Angeles (Serge Ibaka)

Pélicans de la Nouvelle-Orléans (Willy Hernangómez)

Boston Celtics (Juancho Hernangómez)

Rockets de Houston (Usman Garuba)