Dans quelles langues Live Translate de Google est-il compatible ?

Meilleure réponse: Les Pixel 6 et 6 Pro prennent tous deux en charge la dernière fonctionnalité de traduction de Google, Google Live Translate, qui vous permet de traduire du texte en anglais, français, allemand, italien et japonais en temps réel.

Qu’est-ce que Google Live Traduction ?

Les débuts de la nouvelle puce mobile de Google, Google Tensor, ont introduit plusieurs capacités d’IA et des fonctionnalités utiles qui suffisent à donner le vertige à tout propriétaire des derniers ajouts de Pixel, les Google Pixel 6 et 6 Pro. Google Live Translate n’est qu’une de ces fonctionnalités. Il donne à ces utilisateurs sélectionnés de téléphones Android la possibilité d’envoyer des messages dans une autre langue dans des applications telles que WhatsApp, Google Messages, etc. Par exemple, supposons que vous ayez une conversation sur WhatsApp avec quelqu’un qui tape en français. Dans ce cas, Google Live Translate peut reconnaître cette langue étrangère et proposer ensuite une traduction directement dans l’application. Il vous permettra également de renvoyer des messages à votre correspondant dans sa langue respective, ou dans ce cas, en français.

Pour l’instant, Google Live translate prend en charge l’anglais, le français, l’allemand, l’italien et le japonais. En plus de vous permettre de converser dans différentes langues de manière transparente, cette fonctionnalité permet d’utiliser des applications qui ne sont pas dans votre langue maternelle. Une autre caractéristique notable de Google Live Translate est que vous n’avez pas besoin d’une connectivité réseau pour qu’il fasse son travail, et toutes les traductions sont effectuées sur l’appareil dans Private Computer Core, de sorte que vos données ne quittent pas votre téléphone.

C’est un excellent outil à avoir en voyage, et vous ne pouvez pas comprendre ce que votre chauffeur Uber au Japon vient d’écrire. De plus, si vous avez besoin d’aide pour communiquer avec quelqu’un qui ne parle pas votre langue, les Pixel 6 et 6 Pro sont même livrés avec un mode interprète qui peut vous aider à traduire votre conversation en temps réel dans 48 langues.

Google Live Translate n’est qu’un des nombreux outils de traduction

Pendant des années, Google a fait de grands progrès pour faire progresser ses outils de traduction automatique et ses fonctionnalités de traduction pour les téléphones Pixel. Les utilisateurs de Chrome peuvent déjà traduire des pages en cliquant sur un bouton, tandis que les utilisateurs de téléphones Pixel ont la possibilité de traduire le texte étranger qui apparaît sur les photos ou les captures d’écran. Google teste également en version bêta les traductions de sous-titres en direct de Google Meet, qui visent à supprimer les barrières linguistiques des appels vidéo et à rendre la communication et la collaboration plus faciles et plus inclusives que jamais.

